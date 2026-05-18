Les sorties jeux vidéo de la semaine du 18 mai (Forza Horizon 6, LEGO Batman, Yoshi and the Mysterious Book…)
Avant l’ouverture du bal des conférences estivales, le calendrier des sorties jeux vidéo accélère une dernière fois avant de prendre un peu de repos pour l’été. Cette semaine, on a droit à pas mal de sorties à surveiller, avec des licences majeures au programme, des portages intéressants et des séries qui font leur grand retour.
Les sorties de la semaine
Cette semaine s’annonce très chargée côté sorties jeux vidéo, avec dans un premier temps Forza Horizon 6, qui sera disponible chez tout le monde après un premier accès anticipé pour les possesseurs de l’édition Premium. On notera également le retour du Chevalier Noir dans un nouveau jeu LEGO Batman très attendu, aussi bien pour son aspect LEGO très amusant que pour son inspiration tirée des jeux Arkham.
Deux poids lourds qui n’occulteront pas la sortie d’un nouveau jeu Yoshi tout mignon, tandis que les amoureux de plateforme se tourneront peut-être vers le retour improbable de Bubsy.
Voici les sorties jeux vidéo à retenir cette semaine :
18 mai
- Corsairs: Battle of the Caribbean (PC)
- It Reaches (PC, PS5)
- Thrifty Business (PC)
19 mai
- Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series)
- Darksiders Warmastered Edition (PS5, Xbox Series)
- Myst (PS5)
- Riven (PS5, Xbox Series)
20 mai
- Thick as Thieves (PC, PS5, Xbox Series)
- Spacecraft (PC, accès anticipé)
- Deep Rock Galactic: Rogue Core (PC, accès anticipé)
21 mai
- Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2)
- Zero Parades (PC)
- Warhammer 40,000: Mechanicus II (PC, PS5, Xbox Series)
- King of Tokyo (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Coffee Talk Tokyo (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- Copa City (PC, PS5, Xbox Series)
- Starbites (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
22 mai
- LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Bubsy 4D (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch 2, Switch)
- Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition (Switch 2)