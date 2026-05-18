Les sorties jeux vidéo de la semaine du 18 mai (Forza Horizon 6, LEGO Batman, Yoshi and the Mysterious Book…)

Les sorties de la semaine

Cette semaine s’annonce très chargée côté sorties jeux vidéo, avec dans un premier temps Forza Horizon 6, qui sera disponible chez tout le monde après un premier accès anticipé pour les possesseurs de l’édition Premium. On notera également le retour du Chevalier Noir dans un nouveau jeu LEGO Batman très attendu, aussi bien pour son aspect LEGO très amusant que pour son inspiration tirée des jeux Arkham.

Deux poids lourds qui n’occulteront pas la sortie d’un nouveau jeu Yoshi tout mignon, tandis que les amoureux de plateforme se tourneront peut-être vers le retour improbable de Bubsy.

Voici les sorties jeux vidéo à retenir cette semaine :

18 mai

19 mai

20 mai

21 mai

22 mai