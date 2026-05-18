Débrief : Stellar Blade 2, DokeV, Lies of P 2, MMO Seigneur des Anneaux et SEGA
Comme toutes les semaines, il est temps de revenir en vidéo sur l’actualité marquante de ces derniers jours. Si vous n’êtes plus totalement à jour sur ce qu’il se passe dans l’industrie, voici l’heure de la session de rattrapage en moins d’une dizaine de minutes.
Au programme de votre débrief, place à quelques nouvelles concernant deux suites attendues, celles de Stellar Blade et Lies of P dont la production avance bien. On ne peut pas en dire autant des jeux faisant partie de l’initiative Super Game de SEGA, ni même du MMO Seigneur des Anneaux qui a été annulé chez Amazon. On revient aussi sur l’actualité de Pearl Abyss et ses jeux à venir, ainsi que sur quelques dates et annonces à retenir.
Débrief : Star Fox, PS6, hausse prix Switch 2, Stranger Than Heaven et GTA 6