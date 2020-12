Black Myth Wukong

Black Myth: Wukong est l'oeuvre du studio chinois Game Science. Action/RPG inspiré des mythologies chinoise, bouddhique et taoïste, le titre prend pour socle narratif le classique de la littérature chinoise intitulé La Pérégrination vers L'Ouest, et compte s'en inspirer librement en racontant les événements vécus par Sun Wukong lors de son chemin initiatique. Combat au bâton, pouvoirs magiques et transformations rythment les combats épiques qu'attendent le héros tout au long du jeu.