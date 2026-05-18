Virtuos aimerait travailler sur des portages Switch de GTA V et de Red Dead Redemption 2

L’appel du pied est bien visible

Si le studio Virtuos avait ici envie de parler de L.A. Noire pour l’anniversaire de ce dernier, on retiendra surtout les propos d’Andy Fong, directeur technique au sein de cette équipe, qui a évoqué le souhait de cette dernière. En fin d’interview, Fong indique qu’après avoir travaillé sur L.A. Noire, Virtuos voudrait maintenant s’attaquer à des portages Switch de GTA V et Red Dead Redemption 2 :

« L’équipe adorerait adapter Grand Theft Auto 5 et Red Dead Redemption 2 pour la Nintendo Switch. Nous sommes nous-mêmes de grands fans et nous pensons que ces jeux peuvent briller à nouveau sur Switch, pour le plus grand plaisir d’un public encore plus large. »

On imagine qu’il serait surtout question de portages Switch 2 ici, surtout dans le cas de Red Dead Redemption 2, qui semble bien trop costaud pour la première Switch. On comprend en tout cas le souhait du studio de vouloir s’occuper de tels portages : les deux jeux pourraient bien cartonner sur cette console, à condition que les sacrifices techniques ne soient pas trop importants. Mais pour ça, encore faudrait-il convaincre Rockstar, ce qui n’est pas gagné.