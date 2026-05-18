Virtuos aimerait travailler sur des portages Switch de GTA V et de Red Dead Redemption 2

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Le studio Virtuos est désormais connu pour sa capacité à remettre au goût du jour certains titres sur les plateformes les plus modernes. On lui doit par exemple le portage Switch de L.A. Noire, un titre qui vient de fêter son quinzième anniversaire. À cette occasion, le site Pocket Tactics est allé s’entretenir avec certains membres du studio pour rendre hommage à ce jeu si particulier de Team Bondi, édité par Rockstar, et c’est dans cet échange que l’on apprend que Virtuos aimerait œuvrer sur d’autres portages très particuliers.

GTA V

L’appel du pied est bien visible

Si le studio Virtuos avait ici envie de parler de L.A. Noire pour l’anniversaire de ce dernier, on retiendra surtout les propos d’Andy Fong, directeur technique au sein de cette équipe, qui a évoqué le souhait de cette dernière. En fin d’interview, Fong indique qu’après avoir travaillé sur L.A. Noire, Virtuos voudrait maintenant s’attaquer à des portages Switch de GTA V et Red Dead Redemption 2 :

« L’équipe adorerait adapter Grand Theft Auto 5 et Red Dead Redemption 2 pour la Nintendo Switch. Nous sommes nous-mêmes de grands fans et nous pensons que ces jeux peuvent briller à nouveau sur Switch, pour le plus grand plaisir d’un public encore plus large. »

On imagine qu’il serait surtout question de portages Switch 2 ici, surtout dans le cas de Red Dead Redemption 2, qui semble bien trop costaud pour la première Switch. On comprend en tout cas le souhait du studio de vouloir s’occuper de tels portages : les deux jeux pourraient bien cartonner sur cette console, à condition que les sacrifices techniques ne soient pas trop importants. Mais pour ça, encore faudrait-il convaincre Rockstar, ce qui n’est pas gagné.

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Jaquette de Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2
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Date de sortie : 26/10/2018

Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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