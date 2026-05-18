Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 accueillera prochainement le terrible Doma en DLC

Le Season Pass prend fin

Oubliez Akaza, la Lune supérieure la plus forte présente dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 sera prochainement Doma. Ne vous fiez pas à son visage souriant, puisque ce démon se montre particulièrement coriace et menaçant, en plus d’être très puissant. Avec l’aide de ses éventails dont le tranchant n’est plus à prouver, il pourra aussi lancer des attaques gelées pour maintenir les adversaires à distance.

Doma viendra compléter le Season Pass du jeu dès le 28 mai prochain, et vous pourrez aussi l’acheter séparément à cette date. Son arrivée devrait donc être synonyme de la fin du support du jeu, sauf si le studio décide d’enchaîner sur un autre Season Pass d’ici quelques mois, lorsque le prochain film de la saga fera parler de lui. Ce sera soit ça, soit un nouvel épisode.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.