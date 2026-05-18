Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 accueillera prochainement le terrible Doma en DLC

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Avant de passer à un inévitable troisième épisode, CyberConnect 2 concentre ses efforts sur le Season Pass de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 qui vient gonfler un peu plus le casting de cet épisode. Après avoir mis en avant des nouvelles versions de personnages déjà existants dans le jeu, le studio se montre ici un peu plus original avec un personnage vraiment inédit.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2

Le Season Pass prend fin

Oubliez Akaza, la Lune supérieure la plus forte présente dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 sera prochainement Doma. Ne vous fiez pas à son visage souriant, puisque ce démon se montre particulièrement coriace et menaçant, en plus d’être très puissant. Avec l’aide de ses éventails dont le tranchant n’est plus à prouver, il pourra aussi lancer des attaques gelées pour maintenir les adversaires à distance.

Doma viendra compléter le Season Pass du jeu dès le 28 mai prochain, et vous pourrez aussi l’acheter séparément à cette date. Son arrivée devrait donc être synonyme de la fin du support du jeu, sauf si le studio décide d’enchaîner sur un autre Season Pass d’ici quelques mois, lorsque le prochain film de la saga fera parler de lui. Ce sera soit ça, soit un nouvel épisode.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one

Date de sortie : 05/08/2025

Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

CyberConnect 2 dévoile son prochain DLC pour dernier jeu Demon Slayer, avant l’annonce d’un tout nouveau projet

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one
CyberConnect 2 dévoile son prochain DLC pour dernier jeu Demon Slayer, avant l’annonce d’un tout nouveau projet

Akaza revient en DLC cette semaine dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one
Akaza revient en DLC cette semaine dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 : Kaigaku arrive en DLC dès le 30 octobre

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 : Kaigaku arrive en DLC dès le 30 octobre

Muzan sera bientôt jouable dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 pour fêter la sortie du film

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one
Muzan sera bientôt jouable dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 pour fêter la sortie du film
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

PUBG x PAYDAY : Le jour de paie arrive dans le Battle Royale à succès de Krafton
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
PUBG x PAYDAY : Le jour de paie arrive dans le Battle Royale à succès de Krafton
Il ne faut visiblement plus dire « Xbox », mais « XBOX » à partir de maintenant
xbox series
Il ne faut visiblement plus dire « Xbox », mais « XBOX » à partir de maintenant
Selon le PDG de Take-Two, le redesign du premier Borderlands aurait coûté pas moins de 50 millions de dollars
Selon le PDG de Take-Two, le redesign du premier Borderlands aurait coûté pas moins de 50 millions de dollars
Sucker Punch confirme que Ghost of Yotei: Legends ne recevra plus aucune mise à jour majeure
ps5
Sucker Punch confirme que Ghost of Yotei: Legends ne recevra plus aucune mise à jour majeure
Mixtape ne sera jamais retiré de la vente à cause de l’expiration des droits de licence sur sa bande-son, selon Annapurna
pc ps5 xbox series switch 2
Mixtape ne sera jamais retiré de la vente à cause de l’expiration des droits de licence sur sa bande-son, selon Annapurna
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 18 mai (Forza Horizon 6, LEGO Batman, Yoshi and the Mysterious Book…)
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 18 mai (Forza Horizon 6, LEGO Batman, Yoshi and the Mysterious Book…)
Débrief : Stellar Blade 2, DokeV, Lies of P 2, MMO Seigneur des Anneaux et SEGA
Débrief : Stellar Blade 2, DokeV, Lies of P 2, MMO Seigneur des Anneaux et SEGA
EA Sports FC 26 dévoile les dernières équipes de la Team Of The Season
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
La Team Of The Season
BioWare a tenté un reboot de Star Wars: The Old Republic mais Electronic Arts a refusé le projet
pc
BioWare a tenté un reboot de Star Wars: The Old Republic mais Electronic Arts a refusé le projet
Crimson Desert : La mise à jour 1.07 ajoute des compétences de combats, avec d’autres boss qui veulent une revanche
pc ps5 xbox series
Crimson Desert : La mise à jour 1.07 ajoute des compétences de combats, avec d’autres boss qui veulent une revanche
LEGO 2K Drive pourrait être retiré de la vente très prochainement, et fermerait ses serveurs en 2027
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one
LEGO 2K Drive pourrait être retiré de la vente très prochainement, et fermerait ses serveurs en 2027
Hell Let Loose: Vietnam donne des nouvelles avec une date de sortie fixée en juin
pc ps5 xbox series
Hell Let Loose: Vietnam donne des nouvelles avec une date de sortie fixée en juin
Bungie fait le point sur l’état de Marathon et promet l’arrivée de modes PvE avec la saison 2 du jeu
Bungie fait le point sur l’état de Marathon et promet l’arrivée de modes PvE avec la saison 2 du jeu
Kadokawa promet que The Duskbloods et la version Switch 2 d’Elden Ring sont toujours prévus pour 2026
Kadokawa promet que The Duskbloods et la version Switch 2 d’Elden Ring sont toujours prévus pour 2026
Les nouvelles manettes Xbox Elite 3 et Xbox Cloud Gaming fuitent avec des premières photos
xbox series
Les nouvelles manettes Xbox Elite 3 et Xbox Cloud Gaming fuitent avec des premières photos
Subnautica 2 est désormais disponible en accès anticipé et est déjà un carton avec 2 million de ventes
Subnautica 2 est désormais disponible en accès anticipé et est déjà un carton avec 2 million de ventes
Les deux jeux Moss reviennent sur PC et sur consoles dans une version sans réalité virtuelle
pc ps5 xbox series switch switch 2
Les deux jeux Moss reviennent sur PC et sur consoles dans une version sans réalité virtuelle
Subnautica 2 : Notre preview du survival sous-marin le plus attendu de l’année
pc xbox series
Subnautica 2 : Notre preview du survival sous-marin le plus attendu de l’année
Les jeux Batman de Telltale sont gratuits sur l’Epic Games Store pendant toute une semaine
Batman - A Telltale Game Series Episode 1 : Realm of Shadows
Les tests de Forza Horizon 6 sont sortis et sont unanimes sur la qualité du jeu de Playground Games
pc ps5 xbox series
Les tests de Forza Horizon 6 sont sortis et sont unanimes sur la qualité du jeu de Playground Games
GTA 6 : Un mail d’une enseigne américaine s’avance sur une potentielle date d’ouverture des précommandes
ps5 xbox series
GTA 6 : Un mail d’une enseigne américaine s’avance sur une potentielle date d’ouverture des précommandes
Amazon Games aurait forcé l’une de ses équipes à travailler sur un jeu très orienté IA, avant de la licencier
Amazon Games aurait forcé l’une de ses équipes à travailler sur un jeu très orienté IA, avant de la licencier
Amazon aurait annulé le MMO Seigneur des Anneaux, mais continuerait de travailler sur un jeu tiré de la licence
Amazon aurait annulé le MMO Seigneur des Anneaux, mais continuerait de travailler sur un jeu tiré de la licence
ARC Raiders va désormais recevoir deux mises à jour majeures par an, tandis que le jeu dépasse les 16 millions de ventes
pc ps5 xbox series
ARC Raiders va désormais recevoir deux mises à jour majeures par an, tandis que le jeu dépasse les 16 millions de ventes