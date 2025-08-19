Kingdom Come Deliverance II annonce officiellement « L’Héritage de la Forge », son deuxième DLC à paraître le 9 septembre

L’héritage d’un père, aussi

S’il peut être pris pour un chevalier, ou bien un fieffé voyou, selon notre façon de le jouer dans Kingdom Come Deliverance II, Henry est avant tout forgeron. Il tient ses compétences de son père, Martin, et a pu les mettre à profit au fil de sa quête de vengeance. Le prochain DLC « L’Héritage de la Forge » compte aller encore plus loin dans cet aspect de la vie de notre héros.

Dans le cadre de cette extension, Henry revient à la grande ville de Kuttenberg pour restaurer une forge détruite dans laquelle son père y a travaillé plus jeune en tant qu’apprenti. Une quête qui devrait l’amener à en savoir plus sur lui. Le mini-jeu de forge sera donc au cœur du gameplay ici, où l’on devra monter en réputation, ce qui donnera accès à des plans d’équipement de plus en plus qualitatifs, jusqu’à atteindre le rang de maître-forgeron.

Cette activité attirera tout un tas de clients, aux commandes plus ou moins originales, de quoi gagner sa croûte comme on dit. Et avec cet argent durement gagné, Henry va désormais pouvoir s’aménager sa propre maison. Il s’agit en effet d’une des principales nouveautés de cette extension, dont les 136 millions de combinaisons de personnalisation possibles devraient assouvir les férus de housing.

On nous indique que la manière d’aménager la maison aura des conséquences sur le gameplay. Privilégier l’esthétique ou au contraire l’aspect pratique, ce sera à nous de voir. Nous pourrons en tout cas améliorer notre bâtisse petit à petit.

Le DLC « L’Héritage de la Forge » pour Kingdom Come Deliverance II arrivera le 9 septembre sur PS5, Xbox Series et PC.