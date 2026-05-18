Il ne faut visiblement plus dire « Xbox », mais « XBOX » à partir de maintenant

La relation parasociale bien entretenue

Xbox a opéré un discret changement ces derniers jours sur ses réseaux sociaux. Enfin non, pardon, XBOX. Comme s’il fallait désormais le crier, XBOX s’inscrit désormais en lettres capitales. Tout part d’un tweet d’Asha Sharma qui a lancé un sondage auprès de sa communauté, pour savoir si elle préférait que le nom Xbox soit écrit de manière standard, ou bien en « XBOX ». La voix du peuple s’est fait entendre, et c’est bien la seconde proposition qui a été adoptée. Le compte Twitter de la marque s’est donc dépêché de se « renommer » de cette manière.

Un geste insignifiant (et on vous entend souffler au loin), mais qui est peut-être loin d’être aussi innocent qu’on ne pourrait le croire. Cela s’inscrit dans une démarche de proximité de la part d’Asha Sharma, qui veut montrer qu’elle est proche du public et qu’elle prend en compte les souhaits de ce dernier, même les plus petits comme celui-ci. Une posture qui se veut très à l’écoute et moins froide que celle d’autres PDG, chose déjà vue avec Phil Spencer par le passé. Sharma semble décidée à suivre ce modèle, et cela passe par ce genre de tweets qui pourrait passer inaperçu.

On attend cependant des choses plus intéressantes lors du prochain Xbox Games Showcase. Mince, le XBOX Games Showcase.