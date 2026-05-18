Il ne faut visiblement plus dire « Xbox », mais « XBOX » à partir de maintenant
Écoutez, on l’admet, ce n’est pas l’article le plus intéressant que vous lirez aujourd’hui. Pourtant, l’information n’a pas manqué de réagir, étant donné que chaque fait et geste d’Ashar Sharma est scruté de très près. Et la nouvelle PDG de Xbox en joue habilement. Si elle a bien pris des mesures concrètes depuis qu’elle est à la tête du groupe, comme la baisse du prix du Game Pass, d’autres changements sont plus superficiels mais font tout autant parler, comme ce rebranding… qui est ce qu’il est.
La relation parasociale bien entretenue
Xbox a opéré un discret changement ces derniers jours sur ses réseaux sociaux. Enfin non, pardon, XBOX. Comme s’il fallait désormais le crier, XBOX s’inscrit désormais en lettres capitales. Tout part d’un tweet d’Asha Sharma qui a lancé un sondage auprès de sa communauté, pour savoir si elle préférait que le nom Xbox soit écrit de manière standard, ou bien en « XBOX ». La voix du peuple s’est fait entendre, et c’est bien la seconde proposition qui a été adoptée. Le compte Twitter de la marque s’est donc dépêché de se « renommer » de cette manière.
Un geste insignifiant (et on vous entend souffler au loin), mais qui est peut-être loin d’être aussi innocent qu’on ne pourrait le croire. Cela s’inscrit dans une démarche de proximité de la part d’Asha Sharma, qui veut montrer qu’elle est proche du public et qu’elle prend en compte les souhaits de ce dernier, même les plus petits comme celui-ci. Une posture qui se veut très à l’écoute et moins froide que celle d’autres PDG, chose déjà vue avec Phil Spencer par le passé. Sharma semble décidée à suivre ce modèle, et cela passe par ce genre de tweets qui pourrait passer inaperçu.
On attend cependant des choses plus intéressantes lors du prochain Xbox Games Showcase. Mince, le XBOX Games Showcase.