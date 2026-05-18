Il ne faut visiblement plus dire « Xbox », mais « XBOX » à partir de maintenant

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Écoutez, on l’admet, ce n’est pas l’article le plus intéressant que vous lirez aujourd’hui. Pourtant, l’information n’a pas manqué de réagir, étant donné que chaque fait et geste d’Ashar Sharma est scruté de très près. Et la nouvelle PDG de Xbox en joue habilement. Si elle a bien pris des mesures concrètes depuis qu’elle est à la tête du groupe, comme la baisse du prix du Game Pass, d’autres changements sont plus superficiels mais font tout autant parler, comme ce rebranding… qui est ce qu’il est.

Le nouveau logo Xbox

La relation parasociale bien entretenue

Xbox a opéré un discret changement ces derniers jours sur ses réseaux sociaux. Enfin non, pardon, XBOX. Comme s’il fallait désormais le crier, XBOX s’inscrit désormais en lettres capitales. Tout part d’un tweet d’Asha Sharma qui a lancé un sondage auprès de sa communauté, pour savoir si elle préférait que le nom Xbox soit écrit de manière standard, ou bien en « XBOX ». La voix du peuple s’est fait entendre, et c’est bien la seconde proposition qui a été adoptée. Le compte Twitter de la marque s’est donc dépêché de se « renommer » de cette manière.

Un geste insignifiant (et on vous entend souffler au loin), mais qui est peut-être loin d’être aussi innocent qu’on ne pourrait le croire. Cela s’inscrit dans une démarche de proximité de la part d’Asha Sharma, qui veut montrer qu’elle est proche du public et qu’elle prend en compte les souhaits de ce dernier, même les plus petits comme celui-ci. Une posture qui se veut très à l’écoute et moins froide que celle d’autres PDG, chose déjà vue avec Phil Spencer par le passé. Sharma semble décidée à suivre ce modèle, et cela passe par ce genre de tweets qui pourrait passer inaperçu.

On attend cependant des choses plus intéressantes lors du prochain Xbox Games Showcase. Mince, le XBOX Games Showcase.

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Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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