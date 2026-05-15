BioWare a tenté un reboot de Star Wars: The Old Republic mais Electronic Arts a refusé le projet

Un reboot plus proche de l’esprit de KOTOR

Star Wars: The Old Republic a été un sacré virage pour BioWare étant donné que le milieu des MMO est bien différent de celui des jeux solo. À l’époque, James Ohlen sortait du développement de Dragon Age: Origins et voyait déjà les difficultés arriver sur ce type de projet, c’est pourquoi il a rechigné à rejoindre l’équipe du MMO dans un premier temps. Finalement, il a cédé, pensant travailler dessus pendant seulement un an. Mais l’histoire en aura décidé autrement. Alors qu’il devait gérer ce MMO, Ohlen raconte qu’il avait du mal à prendre les bonnes décisions et à travailler avec une équipe aussi massive :

« Je ne suis tout simplement pas capable de gérer des centaines et des centaines de personnes pour les amener à prendre une direction différente… tout le monde veut faire World of Warcraft dans l’espace, et c’était mon travail de dire non, nous sommes en train de créer quelque chose de différent, et je n’ai pas été en mesure de le faire. »

Un peu peiné par ce qu’a donné Star Wars: The Old Republic, Ohlen a alors l’idée en 2015 de travailler sur un reboot du jeu qui serait nommé Star Wars: The Old Republic. Le but aurait été de rendre l’expérience plus proche de celle de Knights of the Old Republic, mais toujours avec des fonctionnalités online. Il a obtenu l’aval de la présidente de LucasFilm, Kathleen Kennedy, ainsi que celui de Dave Filoni, qui lui conseillait de situer l’intrigue environ 200 ans avant la chute de l’Empire (contexte qui est aujourd’hui considéré comme celui de l’époque de la Haute République).

Restait maintenant à convaincre EA. Ohlen raconte qu’il est d’abord allé voir Söderlund, l’un des cadres les plus importants du groupe, pour obtenir son accord. Seul hic, Söderlund détestait le MMO, mais à force de le travailler au corps, Ohlen a réussi à le convaincre :

« Je me souviens avoir été extrêmement enthousiaste car le grand défi était Patrick Söderlund, que je trouve formidable mais qui déteste Star Wars: The Old Republic. Et je l’ai convaincu… ce fut l’une des plus grandes réussites de ma carrière. »

Seulement, les autres dirigeants d’Electronic Arts n’étaient pas de cet avis, et ne voulaient pas investir de l’argent dans ce projet de reboot après un MMO qui avait déjà vidé les caisses. C’est à partir de cette époque qu’Ohlen a commencé à s’éloigner de BioWare, avant de fonder Achetype Entertainment en 2019. Qui sait ce qu’aurait donné un tel reboot.