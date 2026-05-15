BioWare a tenté un reboot de Star Wars: The Old Republic mais Electronic Arts a refusé le projet

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

En voyant James Ohlen quitter le studio Archetype qu’il avait fondé pour travailler sur Exodus, il y avait de quoi s’inquiéter pour ce dernier. Finalement, le projet continue d’être mené à bien, et on comprend qu’Ohlen a surtout pris ses distances parce qu’il se sentait épuisé par la tâche et des années interminables de travail. Notamment chez BioWare, où il s’est fait connaître. Il revient sur son parcours là-bas dans une interview chez PC Gamer qui nous apprend que l’intéressé avait pour but de rebooter le MMO Star Wars: The Old Republic fut un temps.

Star Wars: The Old Republic

Un reboot plus proche de l’esprit de KOTOR

Star Wars: The Old Republic a été un sacré virage pour BioWare étant donné que le milieu des MMO est bien différent de celui des jeux solo. À l’époque, James Ohlen sortait du développement de Dragon Age: Origins et voyait déjà les difficultés arriver sur ce type de projet, c’est pourquoi il a rechigné à rejoindre l’équipe du MMO dans un premier temps. Finalement, il a cédé, pensant travailler dessus pendant seulement un an. Mais l’histoire en aura décidé autrement. Alors qu’il devait gérer ce MMO, Ohlen raconte qu’il avait du mal à prendre les bonnes décisions et à travailler avec une équipe aussi massive :

« Je ne suis tout simplement pas capable de gérer des centaines et des centaines de personnes pour les amener à prendre une direction différente… tout le monde veut faire World of Warcraft dans l’espace, et c’était mon travail de dire non, nous sommes en train de créer quelque chose de différent, et je n’ai pas été en mesure de le faire. »

Un peu peiné par ce qu’a donné Star Wars: The Old Republic, Ohlen a alors l’idée en 2015 de travailler sur un reboot du jeu qui serait nommé Star Wars: The Old Republic. Le but aurait été de rendre l’expérience plus proche de celle de Knights of the Old Republic, mais toujours avec des fonctionnalités online. Il a obtenu l’aval de la présidente de LucasFilm, Kathleen Kennedy, ainsi que celui de Dave Filoni, qui lui conseillait de situer l’intrigue environ 200 ans avant la chute de l’Empire (contexte qui est aujourd’hui considéré comme celui de l’époque de la Haute République).

Restait maintenant à convaincre EA. Ohlen raconte qu’il est d’abord allé voir Söderlund, l’un des cadres les plus importants du groupe, pour obtenir son accord. Seul hic, Söderlund détestait le MMO, mais à force de le travailler au corps, Ohlen a réussi à le convaincre :

« Je me souviens avoir été extrêmement enthousiaste car le grand défi était Patrick Söderlund, que je trouve formidable mais qui déteste Star Wars: The Old Republic. Et je l’ai convaincu… ce fut l’une des plus grandes réussites de ma carrière. »

Seulement, les autres dirigeants d’Electronic Arts n’étaient pas de cet avis, et ne voulaient pas investir de l’argent dans ce projet de reboot après un MMO qui avait déjà vidé les caisses. C’est à partir de cette époque qu’Ohlen a commencé à s’éloigner de BioWare, avant de fonder Achetype Entertainment en 2019. Qui sait ce qu’aurait donné un tel reboot.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Star Wars : The Old Republic
Star Wars : The Old Republic
pc

Date de sortie : 20/12/2011

Un ancien dirigeant de NetEase fonde une entreprise pour financer plusieurs jeux, dont Star Wars: Fate of the Old Republic

Rattraper les erreurs de NetEase Bloomberg a pu rencontrer Simon Zhu pour en apprendre un peu plus sur les objectifs de GreaterThan Group, nommé aussi GTG. Avec 40 millions de dollars déjà sécurisés, et 60 millions qui devraient arriver via d’autres investissements, GTG veut investir auprès de studios prometteurs qui ne seraient ni trop gros, ni trop petits, mais qui travailleraient sur des projets sacrément ambitieux. En témoigne le premier projet qui est financé de cette façon : Star Wars: Fate of the Old Republic. Avant de travailler au sein d’Arcanaut Studios sur ce nouveau jeu, Casey Hudson œuvrait chez Humanoid Origin, l’un des studios tués dans l’œuf par NetEase. Désormais, il peut compter sur GTG dans cette nouvelle aventure, tout en faisant les choses bien, sans IA et avec une équipe resserrée, avec des prestataires extérieurs et un jeu qui ne se finira pas en 200 heures : « Nous voulons absolument éviter d’avoir des centaines de personnes […] Je trouve l’IA totalement dénuée de créativité. J’ai du mal à imaginer en quoi elle peut être utile. Je ne suis vraiment pas impressionné par cela […] Faire plus grand n’est pas forcément une bonne chose.

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

BioWare serait prêt à confier Star Wars: The Old Republic à un autre studio pour se concentrer sur Dragon Age et Mass Effect

pc
Star Wars The Old Republic 10 ans Stream Twitch

L’extension Legacy of the Sith de Star Wars: The Old Republic arrivera finalement en 2022

pc
Star Wars: The Old Republic

Star Wars: The Old Republic annonce sa nouvelle extension, Legacy of the Sith

pc
Star Wars: The Old Republic annonce sa nouvelle extension, Legacy of the Sith

Star Wars : The Old Republic nous parlera de son avenir ce soir à 21h sur Twitch

pc
Star Wars The Old Republic 10 ans Stream Twitch
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Crimson Desert : La mise à jour 1.07 ajoute des compétences de combats, avec d’autres boss qui veulent une revanche
pc ps5 xbox series
Crimson Desert : La mise à jour 1.07 ajoute des compétences de combats, avec d’autres boss qui veulent une revanche
LEGO 2K Drive pourrait être retiré de la vente très prochainement, et fermerait ses serveurs en 2027
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one
LEGO 2K Drive pourrait être retiré de la vente très prochainement, et fermerait ses serveurs en 2027
Hell Let Loose: Vietnam donne des nouvelles avec une date de sortie fixée en juin
pc ps5 xbox series
Hell Let Loose: Vietnam donne des nouvelles avec une date de sortie fixée en juin
Bungie fait le point sur l’état de Marathon et promet l’arrivée de modes PvE avec la saison 2 du jeu
Bungie fait le point sur l’état de Marathon et promet l’arrivée de modes PvE avec la saison 2 du jeu
Kadokawa promet que The Duskbloods et la version Switch 2 d’Elden Ring sont toujours prévus pour 2026
Kadokawa promet que The Duskbloods et la version Switch 2 d’Elden Ring sont toujours prévus pour 2026
Les nouvelles manettes Xbox Elite 3 et Xbox Cloud Gaming fuitent avec des premières photos
xbox series
Les nouvelles manettes Xbox Elite 3 et Xbox Cloud Gaming fuitent avec des premières photos
Subnautica 2 est désormais disponible en accès anticipé et est déjà un carton avec 1 million de ventes
Subnautica 2 est désormais disponible en accès anticipé et est déjà un carton avec 1 million de ventes
Les deux jeux Moss reviennent sur PC et sur consoles dans une version sans réalité virtuelle
pc ps5 xbox series switch switch 2
Les deux jeux Moss reviennent sur PC et sur consoles dans une version sans réalité virtuelle
Subnautica 2 : Notre preview du survival sous-marin le plus attendu de l’année
pc xbox series
Subnautica 2 : Notre preview du survival sous-marin le plus attendu de l’année
Les jeux Batman de Telltale sont gratuits sur l’Epic Games Store pendant toute une semaine
Batman - A Telltale Game Series Episode 1 : Realm of Shadows
Les tests de Forza Horizon 6 sont sortis et sont unanimes sur la qualité du jeu de Playground Games
pc ps5 xbox series
Les tests de Forza Horizon 6 sont sortis et sont unanimes sur la qualité du jeu de Playground Games
GTA 6 : Un mail d’une enseigne américaine s’avance sur une potentielle date d’ouverture des précommandes
ps5 xbox series
GTA 6 : Un mail d’une enseigne américaine s’avance sur une potentielle date d’ouverture des précommandes
Amazon Games aurait forcé l’une de ses équipes à travailler sur un jeu très orienté IA, avant de la licencier
Amazon Games aurait forcé l’une de ses équipes à travailler sur un jeu très orienté IA, avant de la licencier
Amazon aurait annulé le MMO Seigneur des Anneaux, mais continuerait de travailler sur un jeu tiré de la licence
Amazon aurait annulé le MMO Seigneur des Anneaux, mais continuerait de travailler sur un jeu tiré de la licence
ARC Raiders va désormais recevoir deux mises à jour majeures par an, tandis que le jeu dépasse les 16 millions de ventes
pc ps5 xbox series
ARC Raiders va désormais recevoir deux mises à jour majeures par an, tandis que le jeu dépasse les 16 millions de ventes
Limit Zero Breakers : L’action-RPG gratuit de NCSoft proposera une bêta fermée durant le mois de juin
pc ios android
Limit Zero Breakers : L’action-RPG gratuit de NCSoft proposera une bêta fermée durant le mois de juin
Pour fêter le retour d’Assassin’s Creed Black Flag, Ubisoft organise une vraie chasse au trésor avec 500 000 dollars à la clé
Pour fêter le retour d’Assassin’s Creed Black Flag, Ubisoft organise une vraie chasse au trésor avec 500 000 dollars à la clé
007 First Light passe gold est sortira donc à temps le 27 mai
pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light passe gold est sortira donc à temps le 27 mai
La date du film The Legend of Zelda change une nouvelle fois, l’adaptation arrivera un peu plus tôt
La date du film The Legend of Zelda change une nouvelle fois, l’adaptation arrivera un peu plus tôt
Warhammer Skulls : L’édition 2026 centrée sur les jeux Warhammer revient le 21 mai, date à laquelle Mechanicus II sortira
pc ps5 xbox series
Warhammer Skulls : L’édition 2026 centrée sur les jeux Warhammer revient le 21 mai, date à laquelle Mechanicus II sortira
The Talos Principle III promet une nouvelle fois de nous retourner le cerveau, sortie prévue en 2027 sur PC et PS5
pc ps5
The Talos Principle III promet une nouvelle fois de nous retourner le cerveau, sortie prévue en 2027 sur PC et PS5
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en mai avec Star Wars Outlaws et Red Dead Redemption 2
ps5 ps4
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en mai avec Star Wars Outlaws et Red Dead Redemption 2
Garfield déteste plus que jamais le lundi dans un nouveau jeu de plateformes édité par Microids
pc ps5 xbox series switch
Garfield déteste plus que jamais le lundi dans un nouveau jeu de plateformes édité par Microids
Quel est le bon prix pour GTA 6 ? Un institut de recherche a sondé le public pour en avoir une idée
Quel est le bon prix pour GTA 6 ? Un institut de recherche a sondé le public pour en avoir une idée