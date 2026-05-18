Rocksteady (Batman Arkham) a participé au développement de LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir

Un retour aux sources des plus logiques

TT Games ne s’est pas contenté de copier sur la feuille du voisin. Pour les besoins de LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir, le studio a directement pu avoir de l’aide en provenance de Rocksteady, crédité ici en tant que co-développeur sur le jeu. C’est ce que VGC a découvert en farfouillant dans les crédits du jeu, pour s’apercevoir qu’environ 24 personnes issues de Rocksteady ont œuvré sur le jeu LEGO Batman.

On notera qu’il en est de même avec Warner Bros. Montréal (ce qui coule un peu plus de sources), qui connait lui aussi bien le sujet étant donné qu’on lui doit le trop sous-estimé Batman: Arkham Origins (et le pas assez sous-estimé Gotham Knights).

Une manière comme une autre de se remettre dans le bain pour Rocksteady, qui sort d’un Suicide Squad: Kill the Justice League pour le moins chaotique. Selon les derniers échos, le studio travaillerait à nouveau sur un jeu Batman, sans que l’on sache si celui-ci sera de la même veine que les jeux Arkham ou non.

LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir sortira quant à lui ce 22 mai prochain sur PC, PS5 et Xbox Series (une version Switch 2 arrivera plus tard). Notre test est déjà disponible.