Incroyable, Vampire the Masquerade Bloodlines 2 a une date de sortie

Seattle, la cité des vampires

Annoncé en 2019 par Paradox Interactive, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 a connu bien des embûches et des reports. Il a même été retiré à Hardsuit Labs avant d’être confié à The Chinese Room, le studio derrière des titres comme Dear Esther, Everybody’s Gone to the Rapture, Little Orpheus ou encore Amnesia: A Machine for Pigs.

Ce nouvel action-RPG reprend l’univers du célèbre jeu de rôle sur table et se présente comme la suite du titre culte sorti en 2004, développé à l’époque par Troika Games. Pour cette nouvelle aventure, les joueurs évolueront dans un Seattle contemporain, où les grandes familles de vampires se livrent une lutte sans merci pour le pouvoir. « Le sang vous sustente et alimente vos disciplines vampiriques », explique le studio. La nuit, vous irez en ville pour vous nourrir du sang des civils, en utilisant vos pouvoirs pour persuader les habitants et les attirer dans les ruelles sombres de la cité afin d’assouvir votre faim.

Vampire the Masquerade Bloodlines 2 : le doute au cœur de la nuit

Bien sûr, il faudra aussi affronter d’autres vampires et créatures nocturnes, mais avec une règle d’or : ne jamais révéler votre vraie nature. Se faire repérer pourrait entraîner de lourdes représailles. Comme tout bon jeu de rôle, les choix seront au cœur de l’expérience.

Après un développement aussi chaotique, marqué par des reports à répétition et un reboot complet, il est légitime de s’interroger sur la qualité finale du jeu. Mais la réponse ne devrait plus tarder : après avoir évoqué une fenêtre de sortie en octobre, The Chinese Room a profité de l’Opening Night Live de la Gamescom pour officialiser la date tant attendue. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 plantera ses crocs dans la nuque des joueurs le 21 octobre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.