Ghost of Yōtei révèle le retour du mode multijoueur Legends, à venir gratuitement en 2026

La coopération multijoueur revient l’an prochain

Ghost of Yōtei, on le sait, parlera de vengeance. Atsu, notre héroïne, compte éliminer le gang des Six de Yōtei. Le dernier trailer nous le rappelle très bien, en plus de nous remontrer du gameplay combat, de la plateforme et de la balade. Mais ce n’est pas tout puisque la fin de la vidéo nous annonce le retour du mode « Legends ».

Ce fut la petite surprise quelques mois après la sortie de Ghost of Tsushima, le mode multijoueur « Legends » nous permettait d’incarner des guerriers, en coopération en ligne. Il revient donc à peu près sous le même format pour Ghost of Yōtei, gratuitement, et pour l’an prochain.

Au programme, des missions scénarisées jouables jusqu’à deux, et des batailles survies jusqu’à quatre. Quatre, c’est aussi le nombre de classes disponibles, dont la synergie devrait être à nouveau préférable pour arriver au bout des challenges qui nous attendent. Parmi eux, de nouveaux ennemis mais aussi une version géante et démoniaque des Six de Yōtei.

Le mode « Legends » pour Ghost of Yōtei arrivera en 2026, tandis que le jeu de base est toujours prévu pour le 2 octobre sur PS5.