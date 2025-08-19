Ghost of Yōtei révèle le retour du mode multijoueur Legends, à venir gratuitement en 2026

Ghost of Yōtei a eu son heure de gloire lors du dernier State of Play, centralisant à peu près tout ce à quoi on pouvait s’attendre pour cette suite. Toutefois, le jeu de Sucker Punch en avait encore sous le capot puisqu’il s’est de nouveau montré à l’Opening Night Live de la Gamescom. Un petit mélange de gameplay et d’histoire avant de nous présenter le retour d’un mode connu, tel fut le programme de la séquence du jour.

Jaquette de Ghost of Yōtei
Ghost of Yōtei
ps5

Date de sortie : 02/10/2025

