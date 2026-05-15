LEGO 2K Drive pourrait être retiré de la vente très prochainement, et fermerait ses serveurs en 2027

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Lorsque la licence LEGO ne se repose pas sur des licences bien connues, ses jeux vidéo ont un peu plus de mal à attirer beaucoup de monde. En témoigne la mauvaise performance de LEGO 2K Drive, qui avait pourtant tout pour plaire sur le papier, mais son modèle économique centré autour des Season Pass a refroidi une certaine partie du public. À peine quelques mois plus tard, son studio subissait des licenciements, et aujourd’hui, on apprend que le jeu pourrait complètement disparaître de la circulation, sans mauvais jeu de mots.

LEGO 2K Drive

Fin de course prématurée pour le jeu LEGO

C’est via une découverte sur RestEra que l’on remarque que la page Xbox Store de LEGO 2K Drive affiche une drôle de mention. Il est ici précisé que le jeu ne sera plus disponible à la vente dès le 19 mai 2026, sans que l’on sache pourquoi. Take-Two n’a encore jamais communiqué officiellement à ce sujet, et si l’on sait que le jeu est un four commercial, un tel retrait reste étonnant. Sans doute une histoire de licence ici, même si aucune confirmation n’est encore donnée.

La page du jeu indique aussi que les serveurs multijoueur de LEGO 2K Drive seront débranchés dès le 31 mai 2027. Le jeu sera encore jouable après cette date, mais tous les modes de jeu en ligne seront définitivement inaccessibles.

Sauf si tout cela est une erreur (et on en doute), il ne vous reste donc plus qu’un an pour profiter de quelques courses en ligne avec vos amis, et encore moins de temps si vous souhaitez acheter ce LEGO 2K Drive.

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Jaquette de LEGO 2K Drive
LEGO 2K Drive
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Date de sortie : 19/05/2023

Un ancien dirigeant de NetEase fonde une entreprise pour financer plusieurs jeux, dont Star Wars: Fate of the Old Republic

Rattraper les erreurs de NetEase Bloomberg a pu rencontrer Simon Zhu pour en apprendre un peu plus sur les objectifs de GreaterThan Group, nommé aussi GTG. Avec 40 millions de dollars déjà sécurisés, et 60 millions qui devraient arriver via d’autres investissements, GTG veut investir auprès de studios prometteurs qui ne seraient ni trop gros, ni trop petits, mais qui travailleraient sur des projets sacrément ambitieux. En témoigne le premier projet qui est financé de cette façon : Star Wars: Fate of the Old Republic. Avant de travailler au sein d’Arcanaut Studios sur ce nouveau jeu, Casey Hudson œuvrait chez Humanoid Origin, l’un des studios tués dans l’œuf par NetEase. Désormais, il peut compter sur GTG dans cette nouvelle aventure, tout en faisant les choses bien, sans IA et avec une équipe resserrée, avec des prestataires extérieurs et un jeu qui ne se finira pas en 200 heures : « Nous voulons absolument éviter d’avoir des centaines de personnes […] Je trouve l’IA totalement dénuée de créativité. J’ai du mal à imaginer en quoi elle peut être utile. Je ne suis vraiment pas impressionné par cela […] Faire plus grand n’est pas forcément une bonne chose.

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