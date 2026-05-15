LEGO 2K Drive pourrait être retiré de la vente très prochainement, et fermerait ses serveurs en 2027

Fin de course prématurée pour le jeu LEGO

C’est via une découverte sur RestEra que l’on remarque que la page Xbox Store de LEGO 2K Drive affiche une drôle de mention. Il est ici précisé que le jeu ne sera plus disponible à la vente dès le 19 mai 2026, sans que l’on sache pourquoi. Take-Two n’a encore jamais communiqué officiellement à ce sujet, et si l’on sait que le jeu est un four commercial, un tel retrait reste étonnant. Sans doute une histoire de licence ici, même si aucune confirmation n’est encore donnée.

La page du jeu indique aussi que les serveurs multijoueur de LEGO 2K Drive seront débranchés dès le 31 mai 2027. Le jeu sera encore jouable après cette date, mais tous les modes de jeu en ligne seront définitivement inaccessibles.

Sauf si tout cela est une erreur (et on en doute), il ne vous reste donc plus qu’un an pour profiter de quelques courses en ligne avec vos amis, et encore moins de temps si vous souhaitez acheter ce LEGO 2K Drive.