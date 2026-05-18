PUBG x PAYDAY : Le jour de paie arrive dans le Battle Royale à succès de Krafton

C’est leur de braquer des banques

PUBG va donc implémenter dès le 21 mai prochain sur consoles un tout nouveau mode de jeu temporaire inspiré des jeux Payday. Cette mise à jour étant par ailleurs déjà disponible depuis le 13 mai dernier sur la version PC. Durant cet événement, qui s’étend jusqu’au 25 juin prochain, les joueurs et joueuses peuvent participer à l’assaut de quatre braquages sortis tout droit de la licence de Starbreeze. De fait, il est possible de participer aux casses iconiques du Money Exchange, Diamond District, Nightclub et Road Rage, où les perceuses à coffre feront un maximum de bruit.

On retrouve ainsi toute l’essence même de Payday dans ce Battle Royale, puisque les développeurs de Starbreeze ont directement travaillé sur ce mode de jeu, afin de garantir un maximum de fidélité. Nous retrouvons la boucle de gameplay de la licence, à base d’infiltration, de vagues de policiers à foison, et d’extractions à haut risque. En plus des visages familiers liés aux différents masques, celles et ceux qui s’essaieront au jour de paie pourront faire la connaissance d’ennemis emblématiques, tels que les redoutables Bulldozers, et les indomptables Cloakers vous mettant à terre d’un seul coup de pied.

Cette collaboration permet notamment à PUBG de s’extirper du prisme du Battle Royale, en proposant à son tour des collaborations inédites et atypiques. De la même manière que le fait un certain jeu d’Epic Games, connu sous le doux nom de Fortnite. Gi Hwan Park de PUBG Studios déclare :

« Le point de départ le plus important de cette collaboration a été la direction à suivre pour évoluer PUBG. Non pas pour le conserver comme un simple jeu de bataille royale, mais pour le transformer en une plate-forme de jeu capable d’héberger divers genres et expériences de jeu […] Nous voulions montrer qu’au sein de PUBG : Battlegrounds, même un genre entièrement différent du bataille royale peut être pleinement réalisé. »

Du côté des braqueurs et braqueuses de Payday 3, cette collaboration entre les deux jeux leur permet de récupérer des cosmétiques inspirés cette fois-ci de PUBG, obtenables gratuitement via quatre contrats en jeu, dès le 26 mai prochain et disponibles sans limite de temps.

Pour rappel, PUBG: Battlegrounds est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S. La collaboration PUBG x Payday a commencé sur PC depuis le 13 mai, et débutera le 21 mai prochain sur consoles. Elle se terminera pour tout le monde le 25 juin 2026.