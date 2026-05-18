Mixtape ne sera jamais retiré de la vente à cause de l’expiration des droits de licence sur sa bande-son, selon Annapurna

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Rarement un jeu aussi innocent que Mixtape n’aura autant déchaîné les foules. Le titre a eu droit à d’excellentes critiques, et pas seulement du côté de la presse si l’on se fie aux évaluations de Steam, et ce sont ces éloges qui sont à l’origine de nombreux débats sur les réseaux sociaux. Beaucoup de mauvaise foi, d’instrumentalisation, d’exagérations et de manque d’écoute ici derrière certains arguments qui pourraient pourtant s’entendre, étouffés par le bruit et la fureur. Dans tout cela, Annapurna n’a pris la parole qu’une seule fois pour mettre fin à une interrogation autour d’une possible disparition du jeu, à terme.

Mixtape

Location à durée indéterminée

Puisque Mixtape se repose essentiellement sur une bande-son sélectionnée avec soin, avec des morceaux qui nécessitent de payer des droits d’exploitation, certaines personnes se sont demandé si le jeu pouvait être retiré de la vente lorsque ces droits prendraient fin. On a souvent vu ce genre de cas se produire sur d’autres jeux, comme sur des jeux Forza, pour ne citer qu’eux. Mixtape peut-il connaître le même destin d’ici quelques années ?

La réponse est non. Annapurna confirme les propos du directeur créatif du jeu, Johnny Galvatron, ce dernier ayant précisé chez Kotaku que les droits ont été payés pour une utilisation à durée indéterminée. Autrement dit, ces licences ne vont pas expirer, ce qu’indique Annapurna sur les réseaux :

« Nous avons entendu certaines personnes dire que Mixtape serait délisté en raison de l’expiration des licences musicales. C’était un mensonge. Passez un excellent week-end, tout le monde. »

Galvatron explique que négocier ces droits n’a pas été si compliqué, car le studio avait compris qu’il ne pouvait pas tenter d’avoir certains groupes. L’idée d’avoir un morceau de Pink Floyd flottait pendant un moment, mais elle n’a pas été poussée plus loin tant obtenir les droits pour l’un des morceaux du groupe était mission impossible. Et selon Galvatron, c’est bien le studio Beethoven and Dinosaur qui aurait sécurisé les droits pour la bande-son.

On ignore si cela veut dire qu’Annapurna a participé au deal ou non. L’éditeur a beaucoup été mis en avant ces derniers jours pour sa grande fortune, reliée à celle de sa présidente Megan Elison, sœur de David Ellison (PDG de Paramount et bientôt de Warner Bros) et fille de Larry Ellison (milliardaire cofondateur d’Oracle). Annapurna est malgré tout en difficulté depuis plusieurs années, suite à la démission de tous ses employés en 2024, même si l’activité continue.

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Jaquette de Mixtape
Mixtape
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Date de sortie : 07/05/2026

Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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