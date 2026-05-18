Mixtape ne sera jamais retiré de la vente à cause de l’expiration des droits de licence sur sa bande-son, selon Annapurna

Location à durée indéterminée

Puisque Mixtape se repose essentiellement sur une bande-son sélectionnée avec soin, avec des morceaux qui nécessitent de payer des droits d’exploitation, certaines personnes se sont demandé si le jeu pouvait être retiré de la vente lorsque ces droits prendraient fin. On a souvent vu ce genre de cas se produire sur d’autres jeux, comme sur des jeux Forza, pour ne citer qu’eux. Mixtape peut-il connaître le même destin d’ici quelques années ?

La réponse est non. Annapurna confirme les propos du directeur créatif du jeu, Johnny Galvatron, ce dernier ayant précisé chez Kotaku que les droits ont été payés pour une utilisation à durée indéterminée. Autrement dit, ces licences ne vont pas expirer, ce qu’indique Annapurna sur les réseaux :

« Nous avons entendu certaines personnes dire que Mixtape serait délisté en raison de l’expiration des licences musicales. C’était un mensonge. Passez un excellent week-end, tout le monde. »

Galvatron explique que négocier ces droits n’a pas été si compliqué, car le studio avait compris qu’il ne pouvait pas tenter d’avoir certains groupes. L’idée d’avoir un morceau de Pink Floyd flottait pendant un moment, mais elle n’a pas été poussée plus loin tant obtenir les droits pour l’un des morceaux du groupe était mission impossible. Et selon Galvatron, c’est bien le studio Beethoven and Dinosaur qui aurait sécurisé les droits pour la bande-son.

On ignore si cela veut dire qu’Annapurna a participé au deal ou non. L’éditeur a beaucoup été mis en avant ces derniers jours pour sa grande fortune, reliée à celle de sa présidente Megan Elison, sœur de David Ellison (PDG de Paramount et bientôt de Warner Bros) et fille de Larry Ellison (milliardaire cofondateur d’Oracle). Annapurna est malgré tout en difficulté depuis plusieurs années, suite à la démission de tous ses employés en 2024, même si l’activité continue.