Hell Let Loose: Vietnam donne des nouvelles avec une date de sortie fixée en juin

Une bêta aura lieu à la fin du mois

Après l’avoir découvert lors de la dernière Gamescom, Hell Let Loose: Vietnam refait enfin parler de lui avec le lancement de ses précommandes. Cela s’accompagne donc bien évidemment d’une date de sortie, qui est fixée au 18 juin prochain. Avant sa sortie, une bêta ouverte sera organisée du 29 mai au 1er juin sur PC, via Steam. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur le site officiel du jeu.

On découvre aussi que l’édition de base du jeu sera vendue au prix de 39,99 €, tandis qu’une édition Deluxe sera proposée à 59,99 €, et donnera accès à quelques skins supplémentaires.

Si vous découvrez Hell Let Loose: Vietnam aujourd’hui, sachez qu’il s’agit là d’un FPS orienté multijoueur dans lequel deux équipes de 50 personnes s’affrontent, cette fois-ci sur fond de guerre au Vietnam dans 6 maps différentes. Le jeu vous donne aussi accès à plusieurs véhicules, comme des bateaux, tandis qu’il faut bien surveiller le ciel pour guetter l’arrivée des hélicoptères, qui seront soit votre salut, soit votre pire cauchemar.

Hell Let Loose: Vietnam sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.