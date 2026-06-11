Vous trouverez ici tout ce qu’il faut savoir sur le personnage de Lohen, en passant par son build et ses matériaux.

Présentation de Lohen

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Cryo ( )

: Cryo ( ) Arme : Lance

: Lance Seiyū : Kōhei Amasaki

: Kōhei Amasaki Anniversaire : 3 avril

: 3 avril Date d’arrivée bannière de Lohen : 10 juin 2026

Description officielle : « Vice-capitaine de l’unité à distance de l’Ordre de Favonius, ce chevalier est connu pour son approche peu orthodoxe et son goût pour les tactiques non conventionnelles. »

Compétences Lohen

Compétences actives

Attaque normale – Lance de Favonius : Serment rompu : Enchaîne jusqu’à 5 attaques.

: Enchaîne jusqu’à 5 attaques. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour déclencher un coup vers l’avant.

: Consomme de l’endurance pour déclencher un coup vers l’avant. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact. Frappe imprévue : Tandis qu’il traque les points faibles, Lohen entre dans l’état Coup de maître, état pendant lequel : Lohen peut accumuler activement de la joie pour déclencher sa compétence élémentaire spéciale Gravé dans les os et l’âme. Les autres personnages de l’équipe à proximité peuvent accumuler de la détermination pour Lohen afin d’augmenter les dégâts de Gravé dans les os et l’âme. Après avoir utilisé Gravé dans les os et l’âme un maximum de 3 fois pendant l’état Coup de maître, Lohen ne peut plus obtenir de joie.

: Tandis qu’il traque les points faibles, Lohen entre dans l’état Coup de maître, état pendant lequel : Jugement manifeste : Exécute une série rapide de frappes vers l’avant, consommant toute la détermination pour infliger des dégâts Cryo, les dégâts étant augmentés selon la quantité de détermination consommée. Si Lohen est dans l’état Coup de maître lors de l’utilisation, la durée de ce Coup de maître augmente de 1,65 seconde.

Compétences passives

Moratoire sur les interrogatoires : Pendant l’état Coup de maître, Lohen obtient 60 points de détermination supplémentaires lorsqu’un autre personnage de l’équipe à proximité l’aide à cumuler de la détermination si les dégâts infligés sont supérieurs ou égaux à 3 000 % de l’attaque de base de Lohen.

: Pendant l’état Coup de maître, Lohen obtient 60 points de détermination supplémentaires lorsqu’un autre personnage de l’équipe à proximité l’aide à cumuler de la détermination si les dégâts infligés sont supérieurs ou égaux à 3 000 % de l’attaque de base de Lohen. Chef-d’œuvre désinvolte : Pendant l’état Coup de maître, lorsqu’un autre personnage de l’équipe à proximité a déclenché une réaction liée à l’élément Cryo, son attaque et celle de Lohen augmentent de 15 % pendant 8 secondes.

: Pendant l’état Coup de maître, lorsqu’un autre personnage de l’équipe à proximité a déclenché une réaction liée à l’élément Cryo, son attaque et celle de Lohen augmentent de 15 % pendant 8 secondes. Veillée de la sorcière : Épine inguérissable : Après avoir terminé le devoir de la sorcière « Question d’opposition », Lohen devient un personnage héxère. Si l’équipe contient au moins 2 personnages héxères, elle bénéficie de l’effet Hexerei : Rituel secret qui améliore les personnages héxères. Hexerei : Rituel secret : En touchant un ennemi avec sa compétence élémentaire spéciale Gravé dans les os et l’âme ou en utilisant son déchaînement élémentaire Jugement manifeste, les dégâts des attaques normales et chargées de Lohen augmentent de 40 % pendant 6 s si sa détermination a atteint au moins 50 % de son maximum.

: Après avoir terminé le devoir de la sorcière « Question d’opposition », Lohen devient un personnage héxère. Si l’équipe contient au moins 2 personnages héxères, elle bénéficie de l’effet Hexerei : Rituel secret qui améliore les personnages héxères. Quand l’envie prend : Après avoir utilisé sa compétence élémentaire Frappe imprévue, Lohen obtient l’effet Esprit exalté pendant 9 secondes : augmente le niveau de Frappe imprévue de 1. Si une des attaques normales, une des compétences élémentaires ou un des déchaînements élémentaires d’un autre personnage de l’équipe n’a pas un niveau inférieur à celui de la compétence élémentaire de Lohen lors de son déclenchement, la durée de cet effet Esprit exalté est prolongée de 6 secondes supplémentaires. L’effet Esprit exalté peut être obtenu une fois toutes les 18 secondes.

Constellation

Ô brises, qui portez si souvent de douloureuses lamentations : La limite de détermination de Lohen passe à 300 % de sa valeur d’origine.

De plus, la détermination que les autres personnages de l’équipe à proximité cumulent pour Lohen augmente à 500 % de la valeur d’origine pendant l’effet Coup de maître.

: La limite de détermination de Lohen passe à 300 % de sa valeur d’origine. De plus, la détermination que les autres personnages de l’équipe à proximité cumulent pour Lohen augmente à 500 % de la valeur d’origine pendant l’effet Coup de maître. En vol, je frappe tout ce qui vole : Après avoir touché un ennemi avec sa compétence élémentaire spéciale Gravé dans les os et l’âme ou avoir utilisé son déchaînement élémentaire Jugement manifeste pendant l’état Coup de maître, Lohen obtient l’effet Lame purificatrice pendant 4 secondes : la prochaine fois qu’il touche un ennemi avec une attaque normale ou chargée pendant l’effet Coup de maître, il déclenche une attaque supplémentaire infligeant des dégâts Cryo de zone d’une valeur équivalant à 500 % de son attaque et augmente la maîtrise élémentaire des autres personnages de l’équipe à proximité de 200 points pendant 8 secondes. L’effet Lame purificatrice peut être obtenu une fois toutes les 4 secondes.

: Après avoir touché un ennemi avec sa compétence élémentaire spéciale Gravé dans les os et l’âme ou avoir utilisé son déchaînement élémentaire Jugement manifeste pendant l’état Coup de maître, Lohen obtient l’effet Lame purificatrice pendant 4 secondes : la prochaine fois qu’il touche un ennemi avec une attaque normale ou chargée pendant l’effet Coup de maître, il déclenche une attaque supplémentaire infligeant des dégâts Cryo de zone d’une valeur équivalant à 500 % de son attaque et augmente la maîtrise élémentaire des autres personnages de l’équipe à proximité de 200 points pendant 8 secondes. L’effet Lame purificatrice peut être obtenu une fois toutes les 4 secondes. Seule la lance qui blesse peut guérir : Niveau d’aptitude Frappe imprévue +3.

: Niveau d’aptitude Frappe imprévue +3. Amour radieux, mort riante : En utilisant son déchaînement élémentaire Jugement manifeste pendant l’état Coup de maître, Lohen cumule de la détermination jusqu’au maximum, ce qui permet à ce déchaînement élémentaire d’infliger le maximum de dégâts possible. De plus, différents effets se produisent lorsque Lohen passe dans l’état Coup de maître : Si son énergie élémentaire n’est pas déjà au maximum, Lohen en récupère 15 points. Si son énergie élémentaire est déjà au maximum, Lohen récupère 15 points d’énergie élémentaire lorsqu’il utilise son déchaînement élémentaire Jugement manifeste pendant les 15 prochaines secondes.

: En utilisant son déchaînement élémentaire Jugement manifeste pendant l’état Coup de maître, Lohen cumule de la détermination jusqu’au maximum, ce qui permet à ce déchaînement élémentaire d’infliger le maximum de dégâts possible. De plus, différents effets se produisent lorsque Lohen passe dans l’état Coup de maître : Ne jamais demander, ni vous déranger pour savoir : Niveau d’aptitude Jugement manifeste +3.

: Niveau d’aptitude Jugement manifeste +3. Se noyer, sombrer, inconscient : Joie suprême : Toucher un ennemi avec la compétence élémentaire spéciale Gravé dans les os et l’âme, et utiliser le déchaînement élémentaire Jugement manifeste pendant l’effet Coup de maître, ne consomment pas de détermination, mais restaurent la joie de Lohen jusqu’au maximum, tout en prolongeant la durée de l’état Coup de maître de 1,25 seconde si la prochaine utilisation de la compétence élémentaire spéciale Gravé dans les os et l’âme touche un ennemi. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 7 secondes. De plus, les dégâts CRIT de tous les dégâts ci-dessus augmentent de 175 %, et le nombre de fois que Lohen peut utiliser Gravé dans les os et l’âme pendant cet effet Coup de maître augmente de 2.

Comment jouer Lohen ?

Lohen est un DPS qui restera beaucoup sur le terrain, du moins le temps de l’activation de sa compétence, un peu de la manière de Zibai. On déclenchera les compétences des alliés avant de passer sur Lohen qui sera efficace avec ses attaques normales et chargées post-compétence élémentaire, même si les attaques chargées sont meilleures (entre deux compétences améliorées).

Avec qui jouer Lohen ?

Lohen est un DPS particulier, puisqu’il a besoin d’avoir des coéquipiers qui font également de gros dégâts, afin que cela booste les capacités de Lohen. Vous aurez donc besoin de personnages qui infligent des dégâts même lorsqu’ils ne sont pas sur le terrain. On le jouera principalement dans des équipes Fonte ou Gel.

Meilleur équipement Lohen

Quelle arme pour Lohen ?

Désastre et remords : L’arme signature du personnage

: L’arme signature du personnage Scion de la victoire : Une alternative 4 étoiles

: Une alternative 4 étoiles Lance de Rochenoire : Une lance un peu plus abordable

: Une lance un peu plus abordable Pampille blanche : Arme gratuite qui peut fonctionner

Meilleur set pour Lohen

Journée sculptée par les vents ascendants (4 pièces) : Idéal pour les personnages hexères.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : ATQ%

: ATQ% Coupe : Dégâts Cryo %

: Dégâts Cryo % Coiffe/Couronne : Taux Critique > Dégâts Critiques

Quelles sub-statistiques en premier pour Lohen ?

Taux critique Dégâts critiques ATQ%

Matériaux d’élévation et d’aptitudes Lohen

Matériaux d’élévation Lohen

Voici tout ce qu’il faudra pour monter Lohen :

Niveau 20 : 1 x Eclat de Jade shivada / 3 x Papillon à ailes d’éther / 3 x Pointe de flèche robuste / 20.000 moras

: 1 x Eclat de Jade shivada / 3 x Papillon à ailes d’éther / 3 x Pointe de flèche robuste / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de Jade shivada / 2 x Queue coupée prismatique / 10 x Papillon à ailes d’éther / 15 x Pointe de flèche robuste / 40.000 moras

: 3 x Fragment de Jade shivada / 2 x Queue coupée prismatique / 10 x Papillon à ailes d’éther / 15 x Pointe de flèche robuste / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de Jade shivada / 4 x Queue coupée prismatique / 20 x Papillon à ailes d’éther / 12 x Pointe de flèche aiguisée / 60.000 moras

: 6 x Fragment de Jade shivada / 4 x Queue coupée prismatique / 20 x Papillon à ailes d’éther / 12 x Pointe de flèche aiguisée / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de Jade shivada / 8 x Queue coupée prismatique / 30 x Papillon à ailes d’éther / 18 x Pointe de flèche aiguisée / 80.000 moras

: 3 x Morceau de Jade shivada / 8 x Queue coupée prismatique / 30 x Papillon à ailes d’éther / 18 x Pointe de flèche aiguisée / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment de Jade shivada / 12 x Queue coupée prismatique / 45 x Papillon à ailes d’éther / 12 x Pointe de flèche usée / 100.000 moras

: 6 x Fragment de Jade shivada / 12 x Queue coupée prismatique / 45 x Papillon à ailes d’éther / 12 x Pointe de flèche usée / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de Jade shivada / 20 x Queue coupée prismatique / 60 x Papillon à ailes d’éther / 24 x Pointe de flèche usée / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Lohen

Pointe de flèche robuste / Pointe de flèche aiguisée / Pointe de flèche usée

Enseignement / Guide / Philosophie de la Résistance

Échantillon ascensionné : Cavalier

Si vous souhaitez d’autres conseils, on vous renvoie vers soluce complète de Genshin Impact ou tout simplement revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages.