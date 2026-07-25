EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Futties

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EA Sports FC 26 nous propose l’évènement Futties. Les cartes sont disponibles dans les packs pendant une semaine.

Ea sports fc 26 futties affiche // Source : EA Sports

Première équipe Futties !

Après l’équipe Summer Stars, EA Sports FC 26 nous propose un évènement que tout le monde attend, la célèbre promotion Futties. C’est parti pour la célébration des joueurs préférés de la communauté avec des versions grandement améliorées, qui ont marqué et marquent encore les matchs dans tous les modes.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Maradona (99), Ronaldinho (99), Van Dijk (99), Claudia Pina (99), Ibrahimovic (98), Vidic (98), Ginola (98), Valverde (98), Diaz (98), Pogba (98), Chawinga (98), Cech (97), Abily (97), Frimpong (97), Walker (97), Kelly (97), Gotze (96), Insigne (96) ou encore Touré (95).

EA Sports FC 26  est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.

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Date de sortie : 26/09/2025

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

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