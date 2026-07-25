EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Futties

Première équipe Futties !

Après l’équipe Summer Stars, EA Sports FC 26 nous propose un évènement que tout le monde attend, la célèbre promotion Futties. C’est parti pour la célébration des joueurs préférés de la communauté avec des versions grandement améliorées, qui ont marqué et marquent encore les matchs dans tous les modes.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Maradona (99), Ronaldinho (99), Van Dijk (99), Claudia Pina (99), Ibrahimovic (98), Vidic (98), Ginola (98), Valverde (98), Diaz (98), Pogba (98), Chawinga (98), Cech (97), Abily (97), Frimpong (97), Walker (97), Kelly (97), Gotze (96), Insigne (96) ou encore Touré (95).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.