Xbox teste un nouveau service qui vous laisse streamer vos jeux gratuitement, mais avec des pubs

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Dans sa volonté de redresser les comptes autour du Game Pass et des autres services de Xbox, Asha Sharma est allé lorgner du côté de Netflix pour voir quels enseignements il y avait à tirer ici. La nouvelle PDG n’a pas caché son intérêt pour les abonnements plus accessibles qui possèdent de la publicité en contrepartie, et elle a décidé de vite copier chez le voisin en proposant aujourd’hui un premier test en ce sens.

Le nouveau logo Xbox

La boîte de Pandore est ouverte

Xbox lance aujourd’hui un nouveau programme de streaming qui est pour l’instant réservé aux Xbox Insiders (les petits veinards). Celui-ci va leur permettre de streamer les jeux qu’ils possèdent déjà, et ce sans avoir à recourir à un abonnement au Game Pass, comme c’était le cas auparavant. La manœuvre est ici gratuite, mais il est nécessaire de regarder quelques publicités pour en profiter.

Xbox précise que celles-ci se lanceront au moment où vous lancez le jeu. Vous aurez droit à une heure de jeu gratuite en cloud suite à cela, avant que la session prenne fin. Si vous souhaitez obtenir une nouvelle heure de jeu, vous devrez à nouveau regarder de la pub. On serait ici sur des publicités qui peuvent durer jusqu’à deux minutes selon The Hollywood Reporter.

Une certaine vision de l’enfer, même pour un service gratuit. Mais Xbox n’est pas d’accord et vous promet que « les pubs [diffusées] doivent créer de la valeur » pour le public. Pour les diffuseurs, sans doute, pour le public, vraiment ? Bref, Xbox précise aussi qu’il ne compte pas interrompre votre session de jeu pour afficher de la publicité intempestive, et promet de la transparence sur ce qui est une publicité et ce qui n’en est pas. Aucune date n’a été annoncée pour une généralisation de ce service.

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