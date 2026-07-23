L’extension de Dragon Ball Sparking Zero sortira la semaine prochaine avec une trentaine de nouveaux personnages

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

1

Occupé à promouvoir Dragon Ball Xenoverse 3, Bandai Namco n’oublie pas pour autant qu’il lui reste sur les bras le suivi de Dragon Ball Sparking Zero. Le casting de ce dernier s’apprête une nouvelle fois à s’élargir avec une extension majeure, qui introduira également quelques éléments supplémentaires. On en sait aujourd’hui un peu plus sur le contenu et surtout sur la date de sortie de ce DLC.

Dragon Ball Sparking Zero // Source : Bandai Namco

Tout le monde est vraiment là cette fois

Au programme de ce DLC répondant au nom très sobre de « Super Limit-Breaking NEO », vous retrouverez tout d’abord un nouveau mode solo pour Dragon Ball Sparking Zero avec « Aventure brise-limites », qui vous laissera choisir un personnage pour le faire évoluer au fil des différents combats. Sorte de mode rogue-lite qui ne dit pas vraiment son nom, même si le principe reste à peu près le même. Tout est expliqué dans une longue vidéo de présentation visible ci-dessous.

On retrouvera aussi 4 nouveaux combats Episodes (Yamcha, Ten Shin Han, Krilin et Cell), et pas moins de 33 personnages jouables qui viendront renforcer le roster, à savoir :

  • Bardock Super Saiyen
  • Champa
  • Cheelai
  • Chilled
  • Roi Démon Piccolo
  • Super 8
  • Fasha
  • Général Blue
  • Grand-père Son Gohan
  • C-17 Infernal
  • Jaco
  • Roi Vegeta
  • Tao Pai Pai
  • Mighty Mask
  • Nam
  • Suu Shenron (GT)
  • Paikuhan
  • Sauzer
  • Super C-17
  • Kaio Shin
  • Toma
  • Trunks (GT)
  • Trunks Super Saiyen (GT)
  • Uub (enfant)
  • Vegeta (GT)
  • Vegeta Super Saiyan (GT)
  • Zangya

Ce DLC Super Limit-Breaking NEO sera disponible en jeu dès le 30 juillet prochain, mais seulement sur PC, PS5 et Xbox Series. Les versions Switch seront servies plus tard.

De plus, c’est aussi à cette date que le jeu de base recevra une mise à jour gratuite, qui vous donnera accès à deux nouvelles fonctionnalités. La première est le Boost Sparking!, un mode qui va augmenter l’attaque de votre personnage en puisant dans vos réserves (au prix d’un contrecoup une fois le mode terminé), tandis que la seconde est le Blast enchaîné, qui, comme son nom l’indique, permet d’enchaîner avec un Blast en changeant de personnage. La mise à jour va également ajouter trois variantes de stages.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Dragon Ball Sparking Zero
Dragon Ball Sparking Zero
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 11/10/2024

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

En savoir plus

Sur le même thème

Dragon Ball Sparking Zero : L’extension Super Limit-Breaking NEO ajoutera plus de 30 personnages et des tas de nouveautés

pc ps5 xbox series
Dragon Ball Sparking Zero : L’extension Super Limit-Breaking NEO ajoutera plus de 30 personnages et des tas de nouveautés

Dragon Ball Sparking Zero aura droit à un nouveau DLC cet été, une mise à jour gratuite arrive aujourd’hui

pc ps5 xbox series switch switch 2
Dragon Ball Sparking Zero aura droit à un nouveau DLC cet été, une mise à jour gratuite arrive aujourd’hui

Dragon Ball Sparking Zero sur Switch 2 : un portage à la hauteur ? Notre avis

switch switch 2
Dragon Ball Sparking Zero sur Switch 2 : un portage à la hauteur ? Notre avis

PGW 2025 : nos impressions sur les versions Switch 2 de Final Fantasy VII Remake Intergrade et Dragon Ball: Sparking! Zero

pc ps5 xbox series switch 2
PGW 2025 : nos impressions sur les versions Switch 2 de Final Fantasy VII Remake Intergrade et Dragon Ball: Sparking! Zero
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Xbox teste un nouveau service qui vous laisse streamer vos jeux gratuitement, mais avec des pubs
Xbox teste un nouveau service qui vous laisse streamer vos jeux gratuitement, mais avec des pubs
EA Sports FC 27 : Voici les premières images de cette nouvelle version, qui sortira en septembre avec quelques nouveautés
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 : Voici les premières images de cette nouvelle version, qui sortira en septembre avec quelques nouveautés
Le film Resident Evil a droit à une nouvelle bande-annonce angoissante
Le film Resident Evil a droit à une nouvelle bande-annonce angoissante
Aliens: Fireteam Elite 2 nous proposera de défourailler du Xenomorphe dès la fin du mois d’août
pc ps5 xbox series
Aliens: Fireteam Elite 2 nous proposera de défourailler du Xenomorphe dès la fin du mois d’août
Google vient de déployer les AI Overviews et AI Mode en France, qu’est-ce c’est et comment y faire face ?
Google vient de déployer les AI Overviews et AI Mode en France, qu’est-ce c’est et comment y faire face ?
Foutu pour foutu, MindsEye se transforme en Rocket League du pauvre le temps d’un mode de jeu
pc ps5 xbox series
Foutu pour foutu, MindsEye se transforme en Rocket League du pauvre le temps d’un mode de jeu
L’ex-PDG de Disney ne se souvient même pas pourquoi il a validé Kingdom Hearts à l’époque
pc ps5 xbox series switch 2
L’ex-PDG de Disney ne se souvient même pas pourquoi il a validé Kingdom Hearts à l’époque
Shigeru Miyamoto défend le concept des remakes, et rappelle que les créateurs ne devraient pas tenter de séduire tout le monde
Shigeru Miyamoto défend le concept des remakes, et rappelle que les créateurs ne devraient pas tenter de séduire tout le monde
Le créateur de Disgaea déclare que Sony ferait tout aussi bien de se débarrasser des consoles, quitte à supprimer les disques
Le créateur de Disgaea déclare que Sony ferait tout aussi bien de se débarrasser des consoles, quitte à supprimer les disques
Quelques heures avant sa sortie, Avatar Legends repousse sa version Xbox et apporte une mauvaise nouvelle sur Switch
pc ps5 xbox series switch switch 2
Quelques heures avant sa sortie, Avatar Legends repousse sa version Xbox et apporte une mauvaise nouvelle sur Switch
Xbox se lance dans le retro avec quatre jeux de la première Xbox désormais accessibles sur PC, dont Blinx et Conker
pc
Xbox se lance dans le retro avec quatre jeux de la première Xbox désormais accessibles sur PC, dont Blinx et Conker
La saga de RPG tactique Langrisser s’invite sur mobiles (et sur PC), avec une pointe d’Unicorn Overlord à peine cachée
pc ios android
La saga de RPG tactique Langrisser s’invite sur mobiles (et sur PC), avec une pointe d’Unicorn Overlord à peine cachée
Les inscriptions pour la bêta de The Duskbloods sont désormais ouvertes sur Switch 2
switch 2
Les inscriptions pour la bêta de The Duskbloods sont désormais ouvertes sur Switch 2
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster ressort sur Switch 2 avec quelques rides acceptables, mais une politique tarifaire qui l’est moins
switch 2
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster ressort sur Switch 2 avec quelques rides acceptables, mais une politique tarifaire qui l’est moins
Midgar Studio ferme définitivement ses portes, mais Nacon prévoit toujours de sortir Edge of Memories
pc ps5 xbox series
Midgar Studio ferme définitivement ses portes, mais Nacon prévoit toujours de sortir Edge of Memories
Hasbro réduit ses ambitions et annule plusieurs jeux non annoncés, mais Exodus et Warlock sont saufs
pc ps5 xbox series
Hasbro réduit ses ambitions et annule plusieurs jeux non annoncés, mais Exodus et Warlock sont saufs
Le DLC de Cairn demandera un peu plus de patience et ne sortira pas à la date prévue
pc ps5
Le DLC de Cairn demandera un peu plus de patience et ne sortira pas à la date prévue
Kylian Mbappé sera la star de la jaquette d’EA Sports FC 27, une première vidéo attendue pour cette semaine
pc ps5 xbox series switch 2
Kylian Mbappé sera la star de la jaquette d’EA Sports FC 27, une première vidéo attendue pour cette semaine
La Gamescom 2026 affiche complet et prépare une édition record à Cologne
La Gamescom 2026 affiche complet et prépare une édition record à Cologne
Pour le réalisateur de Forza Horizon 5, le Game Pass est une bonne idée qui n’a pas réuni assez de monde pour être viable
forza horizon 5 xbox gamepass ventes
9 jeux vont quitter le PlayStation Plus Extra au mois d’août, dont l’excellent Unicorn Overlord et Dead Island 2
ps5 ps4
9 jeux vont quitter le PlayStation Plus Extra au mois d’août, dont l’excellent Unicorn Overlord et Dead Island 2
Wreckreation 2 est un Burnout qui ne dit pas son nom, premières images de cette suite spectaculaire
pc ps5 xbox series
Wreckreation 2 est un Burnout qui ne dit pas son nom, premières images de cette suite spectaculaire
Xbox Game Pass : Halo: Campaign Evolved, Beast of Reincarnation, Hell is Us et d’autres rejoignent le catalogue
pc xbox series
Xbox Game Pass : Halo: Campaign Evolved, Beast of Reincarnation, Hell is Us et d’autres rejoignent le catalogue
CD Projekt Red confirme que vous verrez le prochain DLC de The Witcher 3 lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
CD Projekt Red confirme que vous verrez le prochain DLC de The Witcher 3 lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom