L’extension de Dragon Ball Sparking Zero sortira la semaine prochaine avec une trentaine de nouveaux personnages
Occupé à promouvoir Dragon Ball Xenoverse 3, Bandai Namco n’oublie pas pour autant qu’il lui reste sur les bras le suivi de Dragon Ball Sparking Zero. Le casting de ce dernier s’apprête une nouvelle fois à s’élargir avec une extension majeure, qui introduira également quelques éléments supplémentaires. On en sait aujourd’hui un peu plus sur le contenu et surtout sur la date de sortie de ce DLC.
Tout le monde est vraiment là cette fois
Au programme de ce DLC répondant au nom très sobre de « Super Limit-Breaking NEO », vous retrouverez tout d’abord un nouveau mode solo pour Dragon Ball Sparking Zero avec « Aventure brise-limites », qui vous laissera choisir un personnage pour le faire évoluer au fil des différents combats. Sorte de mode rogue-lite qui ne dit pas vraiment son nom, même si le principe reste à peu près le même. Tout est expliqué dans une longue vidéo de présentation visible ci-dessous.
On retrouvera aussi 4 nouveaux combats Episodes (Yamcha, Ten Shin Han, Krilin et Cell), et pas moins de 33 personnages jouables qui viendront renforcer le roster, à savoir :
- Bardock Super Saiyen
- Champa
- Cheelai
- Chilled
- Roi Démon Piccolo
- Super 8
- Fasha
- Général Blue
- Grand-père Son Gohan
- C-17 Infernal
- Jaco
- Roi Vegeta
- Tao Pai Pai
- Mighty Mask
- Nam
- Suu Shenron (GT)
- Paikuhan
- Sauzer
- Super C-17
- Kaio Shin
- Toma
- Trunks (GT)
- Trunks Super Saiyen (GT)
- Uub (enfant)
- Vegeta (GT)
- Vegeta Super Saiyan (GT)
- Zangya
Ce DLC Super Limit-Breaking NEO sera disponible en jeu dès le 30 juillet prochain, mais seulement sur PC, PS5 et Xbox Series. Les versions Switch seront servies plus tard.
De plus, c’est aussi à cette date que le jeu de base recevra une mise à jour gratuite, qui vous donnera accès à deux nouvelles fonctionnalités. La première est le Boost Sparking!, un mode qui va augmenter l’attaque de votre personnage en puisant dans vos réserves (au prix d’un contrecoup une fois le mode terminé), tandis que la seconde est le Blast enchaîné, qui, comme son nom l’indique, permet d’enchaîner avec un Blast en changeant de personnage. La mise à jour va également ajouter trois variantes de stages.