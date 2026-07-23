L’extension de Dragon Ball Sparking Zero sortira la semaine prochaine avec une trentaine de nouveaux personnages

Tout le monde est vraiment là cette fois

Au programme de ce DLC répondant au nom très sobre de « Super Limit-Breaking NEO », vous retrouverez tout d’abord un nouveau mode solo pour Dragon Ball Sparking Zero avec « Aventure brise-limites », qui vous laissera choisir un personnage pour le faire évoluer au fil des différents combats. Sorte de mode rogue-lite qui ne dit pas vraiment son nom, même si le principe reste à peu près le même. Tout est expliqué dans une longue vidéo de présentation visible ci-dessous.

On retrouvera aussi 4 nouveaux combats Episodes (Yamcha, Ten Shin Han, Krilin et Cell), et pas moins de 33 personnages jouables qui viendront renforcer le roster, à savoir :

Bardock Super Saiyen

Champa

Cheelai

Chilled

Roi Démon Piccolo

Super 8

Fasha

Général Blue

Grand-père Son Gohan

C-17 Infernal

Jaco

Roi Vegeta

Tao Pai Pai

Mighty Mask

Nam

Suu Shenron (GT)

Paikuhan

Sauzer

Super C-17

Kaio Shin

Toma

Trunks (GT)

Trunks Super Saiyen (GT)

Uub (enfant)

Vegeta (GT)

Vegeta Super Saiyan (GT)

Zangya

Ce DLC Super Limit-Breaking NEO sera disponible en jeu dès le 30 juillet prochain, mais seulement sur PC, PS5 et Xbox Series. Les versions Switch seront servies plus tard.

De plus, c’est aussi à cette date que le jeu de base recevra une mise à jour gratuite, qui vous donnera accès à deux nouvelles fonctionnalités. La première est le Boost Sparking!, un mode qui va augmenter l’attaque de votre personnage en puisant dans vos réserves (au prix d’un contrecoup une fois le mode terminé), tandis que la seconde est le Blast enchaîné, qui, comme son nom l’indique, permet d’enchaîner avec un Blast en changeant de personnage. La mise à jour va également ajouter trois variantes de stages.