Tomb Raider: Catalyst ne sortira finalement pas avant 2028 et dit peut-être adieu à une version physique

Une nouvelle fenêtre pas si surprenante

Cela pourrait être curieux si l’on vous dit que l’information vient d’une vidéo centrée sur Amazon Luna, le service de jeu en cloud, et pourtant. Invité de The Game Business et de son rédacteur en chef Christopher Dring, Jeffrey Gattis, responsable de la branche gaming d’Amazon, a lâché cette mise à jour quant à l’horizon de sortie de Tomb Raider: Catalyst.

C’est plus précisément vers 16:58 que Jeffrey Gattis s’exprime brièvement à ce sujet :

« Nous avons annoncé les deux titres Tomb Raider. [Legacy of] Atlantis arrivera le 12 février de l’année prochaine, et après nous enchaînerons en 2028 avec le suivant. Nous sommes très enthousiastes à leur sujet. »

Le reste de la vidéo concerne donc surtout le service cloud d’Amazon et n’est pas totalement inintéressant, mais pour en rester sur TR, on imagine la déception des fans de voir Tomb Raider: Catalyst basculer sur 2028.

Car en plus de devoir attendre encore davantage, ils devront, selon toute vraisemblance, s’asseoir sur une version boîte avec disque étant donné la décision prise par Sony sur l’arrêt de la production de galettes pour les titres sortis avant 2028. Maintenant, avec des timings rapprochés, qui sait s’il y aura des exceptions au cas par cas.

Cette nouvelle fenêtre de sortie ne doit pas non plus énormément surprendre étant donné que l’on imaginait mal les deux titres Tomb Raider sortir la même année, puisque comme l’a rappelé Jeffrey Gattis,, Tomb Raider: Legacy of Atlantis a été repoussé à début 2027.

Tomb Raider: Catalyst arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series.