Yves Guillemot (Ubisoft) ne s’inquiète pas de la disparition du marché physique, et pense que cela fera baisser le prix des consoles

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Lorsqu’il s’agit de parler de la décision de Sony d’arrêter de produire des jeux sur disque dès 2028, Yves Guillemot préfère voir le verre à moitié plein. Là où de nombreux créateurs japonais regrettent ce choix, le PDG d’Ubisoft ne s’inquiète pas trop de cela. Une posture à laquelle on pouvait s’attendre dans le cadre d’une réunion avec les actionnaires du groupe (relayée par GamesRadar), où il fallait faire passer un message rassurant.

Le logo de PlayStation // Source : Sony

Le marché ne sera pas perturbé, selon le PDG d’Ubisoft

Pour Yves Guillemot, qui doit montrer que cette décision n’affectera pas les résultats d’Ubisoft, il faut d’abord voir à quel point c’est le marché du PC qui a aidé l’industrie ces derniers temps. Un marché complètement dématérialisé, même s’il oublie de dire que celui-ci est un peu plus ouvert que ne le sera la PS6, étant donné que d’autres boutiques que Steam (avec des meilleures protections comme GOG) sont accessibles, ce qui encourage le public à consommer sur cette plateforme.

Il précise également que l’absence de lecteur de disques pourra peut-être faire baisser le coût de production des consoles, et donc le prix d’achat de ces dernières, ce qui serait bienvenu dans une période de crise comme celle que l’on traverse :

« Il existe également une certaine pression concernant le coût des machines à l’avenir, et le fait de pouvoir opter pour le tout-numérique permettra, selon moi, de proposer une machine plus accessible. Comme vous l’avez dit, il y a des avantages et des inconvénients. Mais nous pensons que cela ne perturbera pas outre mesure l’industrie. »

La logique voudrait effectivement que l’absence d’un lecteur de disque puisse rendre une console moins chère à l’achat, mais cela ne veut pas dire pour autant que les prochaines consoles seront bradées à des prix acceptables. Le futur nous le dira.

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