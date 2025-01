Vous trouverez ici l’ensemble du build de Mavuika, ses compétences, ses armes, ses artefacts ou encore ses matériaux à récupérer.

Présentation de Mavuika

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Pyro ( )

: Pyro ( ) Arme : Epée à deux mains

: Epée à deux mains Seiyū : Mikako Komatsu

: Mikako Komatsu Anniversaire : 28 août

: 28 août Date d’arrivée bannière Mavuika : 1er janvier 2025

Description officielle : « La dirigeante de Natlan qui a hérité de l’antique nom de Kiongozi. Elle a fait le vœu d’illuminer l’avenir de la nation en guerre avec le sanctifeu. »

Compétences Mavuika

Compétences actives

Attaque normale – Flammes tissant la vie : Enchaîne jusqu’à 4 coups d’épée.

: Enchaîne jusqu’à 4 coups d’épée. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour exécuter une splendide coupure particulièrement puissante vers l’avant.

: Consomme de l’endurance pour exécuter une splendide coupure particulièrement puissante vers l’avant. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact.

Moment nomenclateur : Faisant appel à son autorité sur les conflits, Mavuika invoque les armements tout-feu transmis par les Archons humains, infligeant des dégâts Pyro infusés de noctâme. Après utilisation, Mavuika restaure ses points de noctâme jusqu'à la limite et entre dans l'état Bénédiction noctâme. Armements tout-feu : Les armements tout-feu prennent différentes formes selon la méthode de déclenchement : Appui simple – Délivrance du nom divin : les armements tout-feu se manifestent sous la forme d'un anneau de rayonnement brûlant qui suit le personnage déployé et attaque les ennemis proches de façon intermittente, infligeant des dégâts Pyro infusés de noctâme. Appui long – Délivrance du nom ancien : les armements tout-feu se manifestent sous la forme d'une moto, la flambécane. Dans cet état, Mavuika peut piloter sa flambécane pour se déplacer à toute vitesse ou activer son module de propulsion de secours caché pour traverser temporairement divers types de terrain et planer momentanément dans les airs. De plus, les attaques normales, chargées et plongeantes de Mavuika sont converties pour infliger des dégâts Pyro infusés de noctâme ne pouvant pas être enchantés. Finalement, le sprint inflige également des dégâts Pyro infusés de noctâme aux ennemis en chemin. Lorsque Mavuika bénéficie d'une bénédiction noctâme, utiliser sa compétence élémentaire avec un appui simple permet de basculer entre les formes des armements tout-feu. Les armements tout-feu disparaissent lorsque la bénédiction noctâme de Mavuika prend fin. Bénédiction noctâme – Mavuika : La bénédiction noctâme de Mavuika consomme de façon continue ses points de noctâme selon la forme des armements tout-feu et prend fin une fois les points épuisés.

: Faisant appel à son autorité sur les conflits, Mavuika invoque les armements tout-feu transmis par les Archons humains, infligeant des dégâts Pyro infusés de noctâme. Après utilisation, Mavuika restaure ses points de noctâme jusqu’à la limite et entre dans l’état Bénédiction noctâme. Heure des cieux brûlants : Permet aux voix intérieures du peuple d’atteindre le trône divin dans les cieux. Le déchaînement élémentaire de Mavuika ne se repose pas sur l’énergie élémentaire, mais sur la ferveur guerrière. Ferveur guerrière :Lorsque Mavuika a au moins 50 % de ferveur guerrière, elle peut la consommer entièrement pour déclencher son déchaînement élémentaire. Mavuika peut obtenir de la ferveur guerrière des façons suivantes : En combat, les points de noctâme consommés par les membres de l’équipe à proximité sont convertis en ferveur guerrière. Lorsque l’attaque normale d’un membre de l’équipe à proximité touche un ennemi, Mavuika obtient 1,5 point de ferveur guerrière, cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 0,1 seconde. Après utilisation, Mavuika obtient 10 points de noctâme, entre dans l’état Bénédiction noctâme, bondit dans les airs sur sa flambécane et effectue une puissante coupe solaire en direction des ennemis sur le sol afin d’infliger des dégâts Pyro de zone infusés de noctâme et d’entrer dans l’état Creuset mortel. Creuset mortel : Pendant la durée, les différentes actions de Mavuika ne consomment plus de points de noctâme et sa résistance à l’interruption augmente. De plus, les dégâts infligés par sa coupe solaire et les attaques normales et chargées lors de « Délivrance du nom ancien » augmentent selon sa ferveur guerrière lors de l’utilisation de la capacité. L’état Creuset mortel cesse lorsque Mavuika quitte le champ de bataille

: Permet aux voix intérieures du peuple d’atteindre le trône divin dans les cieux. Le déchaînement élémentaire de Mavuika ne se repose pas sur l’énergie élémentaire, mais sur la ferveur guerrière.

Compétences passives

Don de la nuit – Mode épuisé : Après avoir épuisé ses points de noctâme, Mavuika change pour consommer du phlogistique afin de maintenir la flambécane de ses armements tout-feu. Dans une zone de Natlan avec des mécanismes phlogistiques, la transmission noctâme « Mavuika » peut être utilisée. Lorsque le personnage déployé sprinte, escalade, nage, est en plein mouvement provoqué par une aptitude particulière ou est à une certaine hauteur dans les airs, le déploiement de Mavuika déclenche l'effet suivant : Mavuika entre dans l'état Bénédiction noctâme et obtient 50 % de ses points de noctâme maximum. La transmission noctâme peut être déclenchée une fois toutes les 10 secondes par votre équipe.

: Après avoir épuisé ses points de noctâme, Mavuika change pour consommer du phlogistique afin de maintenir la flambécane de ses armements tout-feu. Dans une zone de Natlan avec des mécanismes phlogistiques, la transmission noctâme « Mavuika » peut être utilisée. Lorsque le personnage déployé sprinte, escalade, nage, est en plein mouvement provoqué par une aptitude particulière ou est à une certaine hauteur dans les airs, le déploiement de Mavuika déclenche l’effet suivant : Mavuika entre dans l’état Bénédiction noctâme et obtient 50 % de ses points de noctâme maximum. La transmission noctâme peut être déclenchée une fois toutes les 10 secondes par votre équipe. Cadeau de fleurs enflammées : Lorsqu’un membre de l’équipe à proximité déclenche une éruption noctâme, l’attaque de Mavuika augmente de 30 % pendant 10 secondes.

: Lorsqu’un membre de l’équipe à proximité déclenche une éruption noctâme, l’attaque de Mavuika augmente de 30 % pendant 10 secondes. Kiongozi : Après avoir utilisé le déchaînement élémentaire Heure des cieux brûlants, chaque point de ferveur guerrière lors de l’utilisation augmente les dégâts infligés par le personnage déployé de l’équipe de 0,2 %, les dégâts pouvant être augmentés d’un maximum de 40 % de cette manière. Cet effet dure 20 s, diminuant progressivement jusqu’à atteindre 0.

: Après avoir utilisé le déchaînement élémentaire Heure des cieux brûlants, chaque point de ferveur guerrière lors de l’utilisation augmente les dégâts infligés par le personnage déployé de l’équipe de 0,2 %, les dégâts pouvant être augmentés d’un maximum de 40 % de cette manière. Cet effet dure 20 s, diminuant progressivement jusqu’à atteindre 0. Brillance brisant la nuit : Le temps de recharge de la transmission noctâme de l’équipe diminue de 20 %.

Constellation

Confession du seigneur de la nuit : Les points de noctâme maximum de Mavuika augmentent à 120 et son taux d’obtention de ferveur guerrière augmentent de 25 %. De plus, son attaque augmente de 40 % pendant 8 s après avoir obtenu de la ferveur guerrière.

: Les points de noctâme maximum de Mavuika augmentent à 120 et son taux d’obtention de ferveur guerrière augmentent de 25 %. De plus, son attaque augmente de 40 % pendant 8 s après avoir obtenu de la ferveur guerrière. Prix des braises cendrées : Lorsque Mavuika bénéficie d’une bénédiction noctâme, son attaque de base augmente de 200 points et elle obtient les effets suivants selon la forme de ses armements tout-feu : Anneau de rayonnement brûlant : la DÉF des ennemis proches diminue de 20 %. Flambécane : les dégâts infligés par ses attaques normales, ses attaques chargées et la coupe solaire de son déchaînement élémentaire Heure des cieux brûlants augmentent respectivement d’une valeur équivalant à 60 %, 90 % et 120 % de son attaque.

: Lorsque Mavuika bénéficie d’une bénédiction noctâme, son attaque de base augmente de 200 points et elle obtient les effets suivants selon la forme de ses armements tout-feu : Soleil du feu brûlant : Niveau d’aptitude Heure des cieux brûlants +3.

: Niveau d’aptitude Heure des cieux brûlants +3. Détermination de la meneuse : L’effet de l’aptitude passive « Kiongozi » est amélioré : L’augmentation de dégâts obtenue après avoir utilisé le déchaînement élémentaire Heure des cieux brûlants ne diminue plus avec le temps, et un bonus supplémentaire de dégâts de 10 % est obtenu. L’aptitude passive « Kiongozi » doit être déjà débloquée.

: L’effet de l’aptitude passive « Kiongozi » est amélioré : L’augmentation de dégâts obtenue après avoir utilisé le déchaînement élémentaire Heure des cieux brûlants ne diminue plus avec le temps, et un bonus supplémentaire de dégâts de 10 % est obtenu. L’aptitude passive « Kiongozi » doit être déjà débloquée. Signification de la vérité authentique : Niveau d’aptitude Moment nomenclateur +3.

: Niveau d’aptitude Moment nomenclateur +3. Délivrance du nom de l’humanité : Les armements tout-feu de la compétence élémentaire Moment nomenclateur sont renforcés : Anneau de rayonnement brûlant : lorsqu’un anneau touche un ennemi, une flambécane heurte ce dernier pour infliger des dégâts Pyro de zone infusés de noctâme d’une valeur équivalant à 200 % de l’attaque. Flambécane : lorsque Mavuika pilote sa flambécane, elle invoque un anneau enflammé de rayonnement brûlant qui la suit, ce dernier diminuant la défense des ennemis proches de 20 % et infligeant des dégâts Pyro de zone infusés de noctâme d’une valeur équivalant à 500 % de l’attaque aux ennemis proches une fois toutes les 3 secondes, et la capacité de Mavuika à traverser divers types de terrain est améliorée davantage. De plus, lorsque les points de noctâme de Mavuika tombent à 5, elle en récupère 80 si elle est sur sa flambécane et pas en combat, cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 15 secondes.

: Les armements tout-feu de la compétence élémentaire Moment nomenclateur sont renforcés :

Comment jouer Mavuika

Mavuika a l’avantage d’être assez polyvalente dans la mesure où elle est aussi utile sur le terrain que en dehors. Dans une équipe où elle sera la principale source de dégâts votre but sera donc de vite déclencher son attaque ultime pour infliger de gros dégâts avec sa moto, tandis qu’en sub-DPS, il sera important d’activer toujours sa compétence élémentaires pour profiter de ses bonus en dehors du terrain. On notera tout de même qu’elle est nettement plus efficace en tant que source de dégâts principale, c’est pourquoi la plupart des builds viseront cela.

Avec qui jouer Mavuika ?

En soi, Mavuika rentre dans beaucoup d’équipe en tant que sub-DPS, mais pour la jouer en tant que DPS principale, ses choix seront plus restreints. On préférera la mettre dans des équipes avec Furina et Xilonen pour maximiser ses dégâts :

Meilleur équipement Mavuika

Quelle arme pour Mavuika ?

Mille soleils brûlants : L’arme signature de Mavuika, qui lui confère des bonus très importants.

: L’arme signature de Mavuika, qui lui confère des bonus très importants. Croc du roi de la montagne : Pour le taux critique et l’effet passif qui fonctionne avec Mavuika.

: Pour le taux critique et l’effet passif qui fonctionne avec Mavuika. Brise-pierre de corne rouge : Pour l’augmentation des attaques normales et chargées.

: Pour l’augmentation des attaques normales et chargées. Bâton bavard : Une arme qui va jouer avec les réactions Pyro.

: Une arme qui va jouer avec les réactions Pyro. Ossature du dragon : Convient très bien si vous n’avez aucune autre arme.

Meilleur set pour Mavuika

Codex d’obsidienne (2 ou 4 pièces) : Mavuika va consommer de la noctame, donc le set lui ira bien.

: Mavuika va consommer de la noctame, donc le set lui ira bien. Sorcière des flammes ardentes (2 ou 4 pièces) : Le set Pyro de base, selon le reste de votre équipe.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : ATK% > Maitrise élémentaire

: ATK% > Maitrise élémentaire Coupe : Dégâts Pyro

: Dégâts Pyro Coiffe/Couronne : Taux Critique > Dégâts Critiques

Quelles sub-statistiques en premier pour Mavuika ?

Taux critique Dégâts critiques Attaque % Maitrise élémentaire

Matériaux d’élévation et d’aptitudes

Matériaux d’élévation Mavuika

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Mavuika :

Niveau 20 : 1 x Eclat d’Agate Agnidus / 3 x Pourprinfleur fanée / 3 x Sifflet en bois de dentelle / 20.000 moras

: 1 x Eclat d’Agate Agnidus / 3 x Pourprinfleur fanée / 3 x Sifflet en bois de dentelle / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment d’Agate Agnidus / 2 x Noyau source aux motifs dorés secrets / 10 x Pourprinfleur fanée / 15 x Sifflet en bois de dentelle / 40.000 moras

: 3 x Fragment d’Agate Agnidus / 2 x Noyau source aux motifs dorés secrets / 10 x Pourprinfleur fanée / 15 x Sifflet en bois de dentelle / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment d’Agate Agnidus / 4 x Noyau source aux motifs dorés secrets / 20 x Pourprinfleur fanée / 12 x Sifflet en métal de guerrier / 60.000 moras

: 6 x Fragment d’Agate Agnidus / 4 x Noyau source aux motifs dorés secrets / 20 x Pourprinfleur fanée / 12 x Sifflet en métal de guerrier / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau d’Agate Agnidus / 8 x Noyau source aux motifs dorés secrets / 30 x Pourprinfleur fanée / 18 x Sifflet en métal de guerrier / 80.000 moras

: 3 x Morceau d’Agate Agnidus / 8 x Noyau source aux motifs dorés secrets / 30 x Pourprinfleur fanée / 18 x Sifflet en métal de guerrier / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment d’Agate Agnidusa / 12 x Noyau source aux motifs dorés secrets / 45 x Pourprinfleur fanée / 12 x Sifflet en or de guerrier couronné par les sauriens / 100.000 moras

: 6 x Fragment d’Agate Agnidusa / 12 x Noyau source aux motifs dorés secrets / 45 x Pourprinfleur fanée / 12 x Sifflet en or de guerrier couronné par les sauriens / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre d’Agate Agnidus / 20 x Noyau source aux motifs dorés secrets / 60 x Pourprinfleur fanée / 24 x Sifflet en or de guerrier couronné par les sauriens / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Mavuika

Voici les matériaux et guides requis pour monter les Aptitudes de Mavuika :

Enseignement / Guide / Philosophie de la Compétition

Sifflet en bois de dentelle / Sifflet en métal de guerrier / Sifflet en or de guerrier couronné par les sauriens

Corne érodée

