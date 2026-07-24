Un mod impressionnant pour Final Fantasy VII Rebirth vient corriger l’un des plus gros défauts du jeu

Lightning Returns

Ce mod nommé « Shader Injector », on le doit à l’utilisateur dddd5 sur Nexus Mods. Il a pour but de corriger l’éclairage de Final Fantasy VII Rebirth afin d’apporter plus de contraste, des ombres mieux travaillées, et des puits de lumière plus corrects. Le résultat a été analysé par Digital Foundry, qui montre que si tout n’est pas encore totalement parfait dans certaines zones du jeu, le mod améliore sensiblement l’expérience visuelle dans la grande majorité.

Surtout du côté des visages des personnages, désormais moins morts de l’intérieur, mais aussi pour ce qui est de l’eau, qui profite beaucoup de ces changements. L’utilisateur SnooDucks2591 nous montre les changements sur Reddit avec un avant/après très clair.

Le mod sera encore affiné au fil des prochains jours, ne serait-ce que pour corriger le HDR, mais si vous souhaitez rejouer à Final Fantasy VII Rebirth sur PC en voyant le jeu sous un autre angle, vous pouvez tester le mod dès maintenant.

Si Square Enix peut en prendre de la graine pour son Final Fantasy VII Revelations, prévu pour le printemps prochain, ça ne sera pas de trop. Mais la personne en charge du mod précise qu’il sera a priori facile de transposer ce dernier dans le nouvel épisode, et réfléchit déjà à le rendre accessible sur d’autres jeux à l’avenir.