Assassin’s Creed Black Flag Resynced se vend bien mieux que ce qu’avait espéré Ubisoft

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Ubisoft voit rouge depuis un moment, avec des bilans financiers pas toujours très réjouissants qui servent d’excuses à Yves Guillemot et compagnie pour licencier des tas d’employés. Pour ce dernier trimestre, l’éditeur français affiche des résultats un peu plus positifs, tout en célébrant la sortie d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced qui dépasse de loin les espoirs en interne.

Assassin's Creed Black Flag Resynced // Source : Ubisoft

Le résultat annuel prévisionnel est déjà dépassé pour Black Flag

Pour le dernier trimestre enregistré, Ubisoft affiche une baisse de 9 % par rapport à l’année dernière dans ses revenus (étant donné qu’à la même période en 2025, il jouissait des résultats d’Assassin’s Creed Shadows), mais c’est en réalité une petite victoire étant donné que l’éditeur s’attendait à des résultats encore plus bas. Ce qui l’a un tant soit peu sauvé ici, c’est le jeu mobile Invincible: Guarding the Globe, qui a enregistré d’excellentes performances grâce à la saison 4 de la série diffusée sur Amazon Prime.

Ubisoft se félicite aussi de la sortie d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced, même si ce n’est pas comptabilisé dans les résultats du dernier trimestre. Avec 3,5 millions de ventes enregistrées depuis son lancement, le jeu dépasse toutes les attentes. Yves Guillemot précise que le jeu a atteint ce stade en deux semaines, alors qu’Ubisoft s’attendait à ce qu’il mette un an pour en arriver là :

« Le lancement réussi par Vantage Studios d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced début juillet constitue un signal encourageant. Le jeu est le titre le mieux noté de la franchise Assassin’s Creed depuis le Black Flag original, et nous sommes très satisfaits de l’accueil positif qu’il a reçu de la part des joueurs. En deux semaines, le titre a d’ores et déjà dépassé nos attentes annuelles. Je tiens à remercier chaleureusement les équipes dont le talent et l’engagement ont permis de lui donner vie. Ce lancement illustre l’attrait durable de la marque Assassin’s Creed, ainsi que les premiers bénéfices de notre transformation en cours et de notre engagement à proposer des expériences de très grande qualité. »

Une performance record qui n’empêche évidemment pas Ubisoft de licencier au sein d’Ubsioft Barcelone, qui a pourtant participé à l’élaboration du jeu.

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Jaquette d'Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced
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Date de sortie : 09/07/2026

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