Foutu pour foutu, MindsEye se transforme en Rocket League du pauvre le temps d’un mode de jeu

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Dès la sortie du jeu, Build A Rocket Boy s’est mis en tête de s’offrir un « arc de rédemption » à la Hello Games avec No Man’s Sky, ou à la CD Projekt Red avec Cyberpunk 2077. Ce qui aurait pu fonctionner s’il y avait quelque chose à sauver du marasme MindsEye, et si la direction du studio n’était pas obnubilée par le fait de chercher ses détracteurs, plutôt que de sauver ses employés. Entre deux chasses à l’homme, Leslie Benzies et Mark Gerhard ont demandé à leurs employés de se concentrer sur une mise à jour très particulière pour le jeu, qui ne corrige en rien ce qui lui est reproché.

Mindseye // Source : Build A Rocket Boy

Build a Rocket League

Au lieu d’améliorer tout ce qui ne va pas dans MindsEye – et la tâche est colossale, Build A Rocket Boy a surtout décidé d’ajouter un nouveau mode de jeu multijoueur avec Grenade Football, dont le nom est plus ou moins explicite.

Vous allez jouer au foot avec des lance-grenades, en 5 vs 5 dans des terrains qui ne tentent même pas de cacher l’influence criante de Rocket League. Un mode qui a au moins le mérite d’être crossplay, et il fallait au moins ça pour réunir 10 personnes dans une partie. Quitte à mourir lentement et voir sa crédibilité être réduite à néant, autant aller empiéter sur le terrain de jeux plus populaires après tout. La vidéo ci-dessus vaut vraiment le coup d’œil, ne serait-ce que pour les citations à la fin de celle-ci, où on voit que le studio est allé pêcher les rares avis un tant soit peu positifs (ou indulgents) concernant MindsEye.

On met de côté la mauvaise langue en précisant que cette mise à jour ne se concentre heureusement pas que sur cela. On retrouve également une course contre-la-montre à découvrir, ainsi que pas mal de correctifs de bugs, même si ce n’est sans doute pas tout cela qui va faire revenir le public. Le patch note complet de cette Update 8 est à retrouver sur Steam.

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Jaquette de MindsEye
MindsEye
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Date de sortie : 10/06/2025

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