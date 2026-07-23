Foutu pour foutu, MindsEye se transforme en Rocket League du pauvre le temps d’un mode de jeu

Build a Rocket League

Au lieu d’améliorer tout ce qui ne va pas dans MindsEye – et la tâche est colossale, Build A Rocket Boy a surtout décidé d’ajouter un nouveau mode de jeu multijoueur avec Grenade Football, dont le nom est plus ou moins explicite.

Vous allez jouer au foot avec des lance-grenades, en 5 vs 5 dans des terrains qui ne tentent même pas de cacher l’influence criante de Rocket League. Un mode qui a au moins le mérite d’être crossplay, et il fallait au moins ça pour réunir 10 personnes dans une partie. Quitte à mourir lentement et voir sa crédibilité être réduite à néant, autant aller empiéter sur le terrain de jeux plus populaires après tout. La vidéo ci-dessus vaut vraiment le coup d’œil, ne serait-ce que pour les citations à la fin de celle-ci, où on voit que le studio est allé pêcher les rares avis un tant soit peu positifs (ou indulgents) concernant MindsEye.

On met de côté la mauvaise langue en précisant que cette mise à jour ne se concentre heureusement pas que sur cela. On retrouve également une course contre-la-montre à découvrir, ainsi que pas mal de correctifs de bugs, même si ce n’est sans doute pas tout cela qui va faire revenir le public. Le patch note complet de cette Update 8 est à retrouver sur Steam.