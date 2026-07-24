Marvel’s Wolverine tranche dans le vif dans son nouveau trailer, qui met aussi en avant Jean Grey

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La Comic-Con de San Diego vient d’ouvrir ses portes, et c’était là l’endroit rêvé pour une nouvelle présentation de Marvel’s Wolverine. À défaut d’avoir une retranscription du panel qui a eu lieu en face du public présent sur place, on a eu droit à une nouvelle bande-annonce qui s’attarde cette fois-ci sur l’histoire du jeu, avec un Logan un peu perdu face à trop d’ennemis et d’alliés incertains.

Marvel's Wolverine // Source : Sony

Un crossover avec Marvel Tokon au programme

Pour celles et ceux qui rattrapent le train en marche, Marvel’s Wolverine nous racontera une histoire qui se déroule avant la création des X-Men, dans un monde qui vient tout juste de découvrir les mutants. Wolverine, Sabertooth, Mystique et les autres tenteront de sauver leurs compères de l’oppression des humains, ou plutôt des entreprises comme Trask Industries.

On retrouvera aussi Lady Deathstrike sur notre route, qui mènera l’organisation de La Main, qui semble avoir un passif avec Logan. Et puis, dans tout cela, notre héros-pas-héros tentera de reconstruire sa relation avec Jean Grey, si tant est que ce soit possible. Une vidéo qui nous permet aussi de confirmer que c’est David Fleming qui s’occupera de la bande-son, avec un premier extrait déjà disponible à l’écoute.

Insomniac Games a également profité de la Comic-Con pour révéler l’existence d’un costume supplémentaire, qui est inspiré par le style anime de Marvel Tokon. Les deux jeux feront un échange puisque le costume de Marvel’s Wolverine sera lui aussi proposé dans le jeu de combat d’Arc System Works.

Marvel’s Wolverine sera disponible en exclusivité sur PS5 dès le 15 septembre. Si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez lire un comics préquel qui est accessible sur Marvel Unlimited.

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Jaquette de Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
ps5

Date de sortie : 15/09/2026

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

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