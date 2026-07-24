Marvel’s Wolverine tranche dans le vif dans son nouveau trailer, qui met aussi en avant Jean Grey

Un crossover avec Marvel Tokon au programme

Pour celles et ceux qui rattrapent le train en marche, Marvel’s Wolverine nous racontera une histoire qui se déroule avant la création des X-Men, dans un monde qui vient tout juste de découvrir les mutants. Wolverine, Sabertooth, Mystique et les autres tenteront de sauver leurs compères de l’oppression des humains, ou plutôt des entreprises comme Trask Industries.

On retrouvera aussi Lady Deathstrike sur notre route, qui mènera l’organisation de La Main, qui semble avoir un passif avec Logan. Et puis, dans tout cela, notre héros-pas-héros tentera de reconstruire sa relation avec Jean Grey, si tant est que ce soit possible. Une vidéo qui nous permet aussi de confirmer que c’est David Fleming qui s’occupera de la bande-son, avec un premier extrait déjà disponible à l’écoute.

Insomniac Games a également profité de la Comic-Con pour révéler l’existence d’un costume supplémentaire, qui est inspiré par le style anime de Marvel Tokon. Les deux jeux feront un échange puisque le costume de Marvel’s Wolverine sera lui aussi proposé dans le jeu de combat d’Arc System Works.

Marvel’s Wolverine sera disponible en exclusivité sur PS5 dès le 15 septembre. Si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez lire un comics préquel qui est accessible sur Marvel Unlimited.