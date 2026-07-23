Aliens: Fireteam Elite 2 nous proposera de défourailler du Xenomorphe dès la fin du mois d’août

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Il vous reste bien un peu de place dans votre planning de rentrée, n’est-ce pas ? On a beaucoup parlé – à raison – de l’embouteillage qui arrive en septembre, mais c’est occulter ce qui nous attend à la fin du mois d’août. Pendant que votre média préféré sera en train d’écumer les allées du Koelnmesse à la Gamescom, les sorties jeux vidéo vont pleuvoir à un rythme effréné. On avait donc surtout pas besoin qu’un autre poids lourd s’invite au déluge, et pourtant.

Aliens: Fireteam Elite 2 // Source : Cold Iron Studios

Déjà un festival de DLC au programme

C’est bien au mois d’août que Cold Iron Studios et Daybreak Game Company ont décidé de sortir leur Aliens: Fireteam Elite 2, qui nous embarque dans des missions en équipes de 4 où l’on devra faire face à toutes sortes de Xénomorphes sur notre route. Sans nouvelle bande-annonce à la clé, on apprend donc que cet Aliens: Fireteam Elite 2 est désormais prévu pour le 25 août prochain.

Les éditions du jeu ont cependant été précisées dans la foulée sur Steam, avec une édition standard vendue à 49,99 $ (on parie donc sur 49,99 €), tandis qu’une 40th Anniversary Premium Edition vous demandera un billet de 20 € supplémentaires pour profiter de plusieurs DLC, comme le Herk’s Mondo Pest Pack ou le Ripley’s Hive Exterminator Pack, qui proposent des skins pour vos personnages et vos armes, qui sont inspirés par les différents films. Un autre pack vendu à part et lié à Alien: Romulus sera lui aussi proposé pour une dizaine d’euros.

Aliens: Fireteam Elite 2 sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette d'Aliens: Fireteam Elite 2
Aliens: Fireteam Elite 2
pc ps5 xbox series

Date de sortie : N/C

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

En savoir plus

Sur le même thème

Aliens: Fireteam Elite 2 est annoncé, affrontez les xénomorphes dans cette suite jouable en coop jusqu’à 4 personnes

pc ps5 xbox series
Aliens: Fireteam Elite 2 est annoncé, affrontez les xénomorphes dans cette suite jouable en coop jusqu’à 4 personnes

Google vient de déployer les AI Overviews et AI Mode en France, qu’est-ce c’est et comment y faire face ?

Google vient de déployer les AI Overviews et AI Mode en France, qu’est-ce c’est et comment y faire face ?

Foutu pour foutu, MindsEye se transforme en Rocket League du pauvre le temps d’un mode de jeu

pc ps5 xbox series
Foutu pour foutu, MindsEye se transforme en Rocket League du pauvre le temps d’un mode de jeu

L’ex-PDG de Disney ne se souvient même pas pourquoi il a validé Kingdom Hearts à l’époque

pc ps5 xbox series switch 2
L’ex-PDG de Disney ne se souvient même pas pourquoi il a validé Kingdom Hearts à l’époque
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Shigeru Miyamoto défend le concept des remakes, et rappelle que les créateurs ne devraient pas tenter de séduire tout le monde
Shigeru Miyamoto défend le concept des remakes, et rappelle que les créateurs ne devraient pas tenter de séduire tout le monde
Le créateur de Disgaea déclare que Sony ferait tout aussi bien de se débarrasser des consoles, quitte à supprimer les disques
Le créateur de Disgaea déclare que Sony ferait tout aussi bien de se débarrasser des consoles, quitte à supprimer les disques
Quelques heures avant sa sortie, Avatar Legends repousse sa version Xbox et apporte une mauvaise nouvelle sur Switch
pc ps5 xbox series switch switch 2
Quelques heures avant sa sortie, Avatar Legends repousse sa version Xbox et apporte une mauvaise nouvelle sur Switch
Xbox se lance dans le retro avec quatre jeux de la première Xbox désormais accessibles sur PC, dont Blinx et Conker
pc
Xbox se lance dans le retro avec quatre jeux de la première Xbox désormais accessibles sur PC, dont Blinx et Conker
La saga de RPG tactique Langrisser s’invite sur mobiles (et sur PC), avec une pointe d’Unicorn Overlord à peine cachée
pc ios android
La saga de RPG tactique Langrisser s’invite sur mobiles (et sur PC), avec une pointe d’Unicorn Overlord à peine cachée
Les inscriptions pour la bêta de The Duskbloods sont désormais ouvertes sur Switch 2
switch 2
Les inscriptions pour la bêta de The Duskbloods sont désormais ouvertes sur Switch 2
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster ressort sur Switch 2 avec quelques rides acceptables, mais une politique tarifaire qui l’est moins
switch 2
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster ressort sur Switch 2 avec quelques rides acceptables, mais une politique tarifaire qui l’est moins
Midgar Studio ferme définitivement ses portes, mais Nacon prévoit toujours de sortir Edge of Memories
pc ps5 xbox series
Midgar Studio ferme définitivement ses portes, mais Nacon prévoit toujours de sortir Edge of Memories
Hasbro réduit ses ambitions et annule plusieurs jeux non annoncés, mais Exodus et Warlock sont saufs
pc ps5 xbox series
Hasbro réduit ses ambitions et annule plusieurs jeux non annoncés, mais Exodus et Warlock sont saufs
Le DLC de Cairn demandera un peu plus de patience et ne sortira pas à la date prévue
pc ps5
Le DLC de Cairn demandera un peu plus de patience et ne sortira pas à la date prévue
Kylian Mbappé sera la star de la jaquette d’EA Sports FC 27, une première vidéo attendue pour cette semaine
pc ps5 xbox series switch 2
Kylian Mbappé sera la star de la jaquette d’EA Sports FC 27, une première vidéo attendue pour cette semaine
La Gamescom 2026 affiche complet et prépare une édition record à Cologne
La Gamescom 2026 affiche complet et prépare une édition record à Cologne
Pour le réalisateur de Forza Horizon 5, le Game Pass est une bonne idée qui n’a pas réuni assez de monde pour être viable
forza horizon 5 xbox gamepass ventes
9 jeux vont quitter le PlayStation Plus Extra au mois d’août, dont l’excellent Unicorn Overlord et Dead Island 2
ps5 ps4
9 jeux vont quitter le PlayStation Plus Extra au mois d’août, dont l’excellent Unicorn Overlord et Dead Island 2
Wreckreation 2 est un Burnout qui ne dit pas son nom, premières images de cette suite spectaculaire
pc ps5 xbox series
Wreckreation 2 est un Burnout qui ne dit pas son nom, premières images de cette suite spectaculaire
Xbox Game Pass : Halo: Campaign Evolved, Beast of Reincarnation, Hell is Us et d’autres rejoignent le catalogue
pc xbox series
Xbox Game Pass : Halo: Campaign Evolved, Beast of Reincarnation, Hell is Us et d’autres rejoignent le catalogue
CD Projekt Red confirme que vous verrez le prochain DLC de The Witcher 3 lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
CD Projekt Red confirme que vous verrez le prochain DLC de The Witcher 3 lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom
Yoko Taro (NieR) n’est lui aussi pas très fan de la décision de Sony concernant l’arrêt de production des jeux sur disque
Yoko Taro (NieR) n’est lui aussi pas très fan de la décision de Sony concernant l’arrêt de production des jeux sur disque
Les dates de la première bêta ouverte de Call of Duty: Modern Warfare 4 sont tombées
pc ps5 xbox series switch 2
Les dates de la première bêta ouverte de Call of Duty: Modern Warfare 4 sont tombées
Pendant que l’on attend un jeu Injustice, DC préfère sortir un jeu de combat avec Batman et compagnie sur mobiles
Pendant que l’on attend un jeu Injustice, DC préfère sortir un jeu de combat avec Batman et compagnie sur mobiles
Pour la cinquième fois, EA prédit avec justesse quelle équipe va gagner la Coupe du Monde grâce à ses jeux de foot
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Pour la cinquième fois, EA prédit avec justesse quelle équipe va gagner la Coupe du Monde grâce à ses jeux de foot
God of War Laufey : Deborah Ann Woll se fiche des nombreuses attaques sur le jeu, et elle a bien raison
ps5
God of War Laufey : Deborah Ann Woll se fiche des nombreuses attaques sur le jeu, et elle a bien raison
Le jeu mobile Bleach: Mirrors High vous permettra de créer et de jouer avec votre propre Shinigami
ios android
Le jeu mobile Bleach: Mirrors High vous permettra de créer et de jouer avec votre propre Shinigami
Le RTS Game of Thrones: War for Westeros prend un peu de retard et ne sortira pas cette année
pc
Le RTS Game of Thrones: War for Westeros prend un peu de retard et ne sortira pas cette année