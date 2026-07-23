Aliens: Fireteam Elite 2 nous proposera de défourailler du Xenomorphe dès la fin du mois d’août

Déjà un festival de DLC au programme

C’est bien au mois d’août que Cold Iron Studios et Daybreak Game Company ont décidé de sortir leur Aliens: Fireteam Elite 2, qui nous embarque dans des missions en équipes de 4 où l’on devra faire face à toutes sortes de Xénomorphes sur notre route. Sans nouvelle bande-annonce à la clé, on apprend donc que cet Aliens: Fireteam Elite 2 est désormais prévu pour le 25 août prochain.

Les éditions du jeu ont cependant été précisées dans la foulée sur Steam, avec une édition standard vendue à 49,99 $ (on parie donc sur 49,99 €), tandis qu’une 40th Anniversary Premium Edition vous demandera un billet de 20 € supplémentaires pour profiter de plusieurs DLC, comme le Herk’s Mondo Pest Pack ou le Ripley’s Hive Exterminator Pack, qui proposent des skins pour vos personnages et vos armes, qui sont inspirés par les différents films. Un autre pack vendu à part et lié à Alien: Romulus sera lui aussi proposé pour une dizaine d’euros.

Aliens: Fireteam Elite 2 sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.