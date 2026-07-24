Xenoblade Chronicles 2 présente toutes les nouveautés de son portage Switch 2

Une version Switch 2 qui a le cœur à Lame

Même si ce portage ne se concentre pas uniquement sur ça, il faut au moins reconnaitre qu’il sera sans doute agréable de jouer à ce Xenoblade Chronicles 2 en 4K et 60 images par seconde (pour le mode docké), ne serait-ce que pour la lisibilité de l’action ou pour profiter de meilleures cinématiques. Ce portage ajoutera également un nouveau costume pour Pyra, et un autre pour Mythra, qui ont été designés par Masatsugu Saito.

Mais le plus gros ajout de ce portage Switch 2 est celui du mode de jeu Assaut mercenaire, dans lequel vous contrôlez directement les Lames. Vous construirez une équipe de 6 Lames pour les contrôler sur le terrain, en pouvant passer de l’une à l’autre sans souci. Ce sera par exemple un bon moyen de tester la nouvelle Lame du jeu, MOMO, qui dispose de deux modes et deux éléments.

Vous découvrirez tout cela dès le 30 juillet prochain sur Switch 2. Une mise à niveau payante sera proposée, tandis que l’édition physique de Xenoblade Chronicles 2 sera disponible dès le 1ᵉʳ octobre.