La bêta de Marvel Tokon est ouverte, et on connait maintenant l’identité du premier DLC

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Sony a logiquement profité du Comic-Con de San Diego pour parler de Marvel’s Wolverine, mais il a aussi laissé un peu de place à Marvel Tokon. Il faut dire que ce dernier lance sa toute dernière bêta ouverte aujourd’hui, c’est pourquoi c’était le bon moment pour préciser quelques derniers détails, tout en commençant à parler de l’avenir.

Marvel Tōkon: Fighting Souls // Source : Sony

Une équipe Phoenix Force en DLC ?

Arc System Works a d’abord levé le voile sur la cinématique d’introduction de ce Marvel Tokon: Fighting Souls, qui est dans la pure tradition des jeux du genre en présentant un à un tous les personnages jouables. Elle est réalisée par le studio Sangizen, tandis que le thème principal « Stronger as One » est assuré par Keiko Terada (SHOW-YA) et mayu (NEMOPHILA).

Arc System Works a également confirmé faire en quelque sorte une entorse à ses habitudes, puisque dans Marvel Tokon, de nombreux costumes alternatifs seront disponible à terme. D’ordinaire, les jeux du studio proposent surtout ce que l’on appelle des « color swap », qui proposent uniquement de changer la couleur d’un seul costume.

On en trouvera bien dans Marvel Tokon, mais le studio va aussi ajouter davantage de costumes plus traditionnels. Après tout, avec des personnages Marvel, il aurait été dommage de se priver d’une telle possibilité. On en a un exemple avec le costume de Marvel’s Wolverine, qui sera intégré au jeu, en plus de ceux proposés dans l’édition Ultime.

Marvels wolverine 3 1

Marvel Tokon: Fighting Souls // Source : Sony

Et la présentation du jeu s’est achevée sur la révélation du premier personnage de l’Année 1 de Marvel Tokon. La surprise a été totale en apprenant que c’est Cyclope qui va rejoindre le roster en tant que premier DLC… ou plutôt Phoenix Cyclope.

Une version du personnage qui possède un fragment de la Force Phoenix, avec son costume iconique d’Avengers vs X-Men. Est-ce que cela veut dire que l’on se dirige vers une équipe Phoenix Five pour l’Année 1, avec Jean Grey, Emma Frost, Colossus ou Namor (Magik étant déjà présente) ?

Marvel Tokon sera disponible dès le 6 août prochain sur PC et PS5.

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Jaquette de Marvel Tōkon: Fighting Souls!
Marvel Tōkon: Fighting Souls!
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Date de sortie : 06/08/2026

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