Le film Resident Evil a droit à une nouvelle bande-annonce angoissante

Pendant que Leon et Claire s’amusent au commissariat…

La vision du réalisateur est un peu plus claire dans la bande-annonce de ce film Resident Evil, qui veut nous faire vivre l’horreur de la catastrophe de Raccoon City à travers les yeux d’une personne lambda, en l’occurrence un jeune coursier répondant au nom de Brian (interprété par Austin Abrams).

Alors qu’il s’apprêtait à livrer des organes au sein de l’hôpital de la ville, le pauvre va tomber nez à nez face à une infectée, qui n’hésitera pas à lui causer quelques sueurs froides (et aux spectateurs par la même occasion). On retrouve ici quelques petits clins d’œil à la série, avec les munitions à chercher ou encore la machine à écrire. Même s’il raconte une histoire inédite, le film a quand même envie de séduire tous les fans de la série, et on imagine que certains noms devraient être balancés à certains moments du long-métrage pour nous rappeler que l’on est bien dans cet univers.

La sortie du film Resident Evil est toujours prévue pour le 16 septembre prochain en France.