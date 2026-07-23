Le film Resident Evil a droit à une nouvelle bande-annonce angoissante

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Cette fois-ci, c’est la bonne ? Après des tas d’adaptations à la ramasse, Resident Evil pourrait bien briller au cinéma sous la caméra de Zach Cregger. Fort de ses récents succès dans le genre horrifique (Barbarian, Weapons), le réalisateur entend bien transposer cet univers à sa façon en se débarrassant de ses héros, mais pas de sa ville iconique de Raccoon City. On en a aujourd’hui un nouvel aperçu avec une bande-annonce un peu plus complète que les premières.

Image tirée du film Resident Evil // Source : Constantin Film

Pendant que Leon et Claire s’amusent au commissariat…

La vision du réalisateur est un peu plus claire dans la bande-annonce de ce film Resident Evil, qui veut nous faire vivre l’horreur de la catastrophe de Raccoon City à travers les yeux d’une personne lambda, en l’occurrence un jeune coursier répondant au nom de Brian (interprété par Austin Abrams).

Alors qu’il s’apprêtait à livrer des organes au sein de l’hôpital de la ville, le pauvre va tomber nez à nez face à une infectée, qui n’hésitera pas à lui causer quelques sueurs froides (et aux spectateurs par la même occasion). On retrouve ici quelques petits clins d’œil à la série, avec les munitions à chercher ou encore la machine à écrire. Même s’il raconte une histoire inédite, le film a quand même envie de séduire tous les fans de la série, et on imagine que certains noms devraient être balancés à certains moments du long-métrage pour nous rappeler que l’on est bien dans cet univers.

La sortie du film Resident Evil est toujours prévue pour le 16 septembre prochain en France.

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