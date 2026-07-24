La première mise à jour de contenu de 007 First Light est là, et elle vous demande de reprendre du service

Amazon se félicite encore des performances du jeu

Cette mise à jour 1.1.0 de 007 First Light aura la particularité de proposer deux nouvelles missions TacSim, la première vous demandant d’éliminer vos ennemis de manière silencieuse, tandis que la seconde vous forcera à vous échapper d’un lieu le plus rapidement possible avant l’arrivée des renforts. De plus, de nouvelles armes, comme le DRS-7 Silenced SMG seront accessibles, ainsi que le costume Diamond in the Rough, qui permet à Bond d’enfiler sa plus belle chemise à manches courtes.

Vous profiterez également de pas moins de 200 correctifs, qui sont détaillés dans le patch note complet disponible sur le site d’IO Interactive. Une mise à jour qui intervient au moment de la publication d’une interview de Jeffrey Gattis chez The Game Business.

Après avoir annoncé le report de Tomb Raider Catalyst, le boss d’Amazon Games a évoqué le jeu en saluant le travail du studio, et en étant très enthousiaste pour le futur de la licence :

« IO a accompli un travail formidable. Je ne pense pas que ce soit une surprise. Ils ont tellement bien réussi que cela prouve que ces jeux d’action-aventure solo axés sur la narration résonnent vraiment auprès d’un large public, et ça se voit dans les chiffres de ventes. Nous sommes enthousiastes à propos de l’avenir de la licence. Le jeu est sorti il ​​y a deux mois, alors nous allons le laisser respirer un peu avant que tout le monde ne commence à réclamer une suite. C’est un jeu exceptionnel. Ce type de titre semble vraiment bien fonctionner sur une plateforme comme Luna. »

007 First Light est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Une version Switch 2 est attendue pour cet été.