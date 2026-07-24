Jouez les détectives aux côtés du Chevalier Noir dans Batman: Caped Crusader – Chronicles, uniquement sur Amazon Luna

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On comble l’attente comme on le peut lorsque l’on est fan de Batman. Si l’on est impatients de découvrir ce que Rocksteady fera à nouveau avec le Chevalier Noir, on peut se tourner vers d’autres propositions nettement moins ambitieuses, mais qui séduiront peut-être quelques personnes. Comme ce Batman: Caped Crusader – Chronicles, basé sur la série de Bruce Timm du même nom, qui prend la forme d’un jeu d’enquête jouable à plusieurs.

Batman: Caped Crusader – Chronicles // Source : Amazon

Batman compte sur vous pour résoudre l’enquête

Dans Batman: Caped Crusader – Chronicles, vous n’incarnez pas directement Batman, mais des détectives en herbe de la GCPD qui doivent aider le justicier à résoudre des enquêtes tandis que des vilains comme le Joker, l’Épouvantail et bien d’autres rôdent dans les ruelles de Gotham. Le jeu est divisé en 11 missions dans autant d’épisodes, avec des mini-jeux qui viendront ponctuer vos phases de réflexion.

Jouable en solo ou jusqu’à 4, le titre sera jouable à l’aide de votre smartphone (comme une manette), étant donné qu’il ne sera disponible qu’avec Amazon Luna, le programme de jeux d’Amazon. Sans condamner un jeu à l’avance, il ne faut donc probablement pas s’attendre à une grande expérience dans la mesure où le jeu est surtout un objet promotionnel de la saison 2 de la série Batman: Caped Crusader, qui sort dans quelques jours.

Mais si vous cherchez tout de même à plonger dans les rues de Gotham le temps d’une petite enquête qui peut être plaisante à plusieurs, vous pourrez jouer à Batman: Caped Crusader – Chronicles sur le service Luna dès le 31 juillet prochain.

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