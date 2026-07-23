Google vient de déployer les AI Overviews et AI Mode en France, qu’est-ce c’est et comment y faire face ?

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C’est désormais officiel, Google vient de déployer sa plus grosse mise à jour en 25 ans, apportant ses fonctionnalités IA tant redoutées par les éditeurs de sites internet et autres médias. Dès maintenant, les AI Overviews et le AI Mode sont disponibles en France. Une petite révolution pour la recherche, une terrible crainte pour le web.

Google déploie AI Overviews et AI Mode en France // Source : Google

Les AI Overviews veulent changer le web

Il s’agit sans doute d’une petite entorse à notre ligne éditoriale habituellement très centrée sur le jeu vidéo. Pourtant, c’est l’actualité qui fait trembler les éditeurs de site, et indirectement notre équipe. Ce 22 juillet 2026 dans la soirée, Google a déployé ses nouvelles fonctionnalités, AI Overviews et AI Mode dans nos contrées françaises. Deux ans après avoir commencé son chantier dans les autres pays, l’Hexagone est la petite dernière à accueillir ce changement suite à des obstacles d’ordre réglementaire.

Qu’est-ce que les AI Overviews ?

Si le blog officiel vous illustrera parfaitement le principe de ces nouveautés, elles tiennent en quelques lignes : Google intègre directement l’intelligence artificielle dans vos recherches web. Concrètement, lorsque vous recherchez un terme ou une réponse à vos questions, l’entreprise de Mountain View place désormais un résumé généré par IA en tête des résultats (alimenté par Gemini, l’assistant de Google). En piquant récupérant les données et informations de nombreux sites, il tente ainsi de répondre à votre requête en générant un petit texte placé tout en haut, au-dessus des liens bleus traditionnels (et dont la fiabilité peut laisser à désirer).

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Voici à quoi ressemble le AI Mode sur Google // Source : ActuGaming

Google précise qu’une requête n’aboutit pas systématiquement par une réponse générée par les AI Overviews, « seulement lorsque nos systèmes déterminent qu’une réponse optimisée par l’IA est utile pour répondre à votre requête ». L’objectif affiché est évidemment de garder l’internaute le plus longtemps possible dans l’écosystème Google, sans qu’il ne clique trop rapidement vers un site. Un encart assez long qui vient donc bousculer la position 0.

Et le AI Mode ?

Dans la même logique, le AI Mode est une interface conversationnelle – typiquement un assistant IA – qui vous permet de poser des questions avec l’objectif d’avoir des réponses plus détaillées. Voyez cela comme l’intégration d’un chatbot directement dans un onglet dédié de vos recherches Google, pour vous aider à mieux trouver vos résultats et en affinant votre recherche.

Pourquoi c’est un changement majeur pour les sites ?

Depuis son annonce à la conférence Google I/O en 2024, ces nouveautés ont toujours été présentées par la firme comme l’évolution la plus majeure depuis ses 26 dernières années. Parce que quand bien même la recherche avait déjà bien évolué au fil des ans, c’est la première fois qu’une nouveauté aussi importante est déployée : Google ne cherche plus à être une interface de connexion entre la requête utilisateur et le site internet, il veut en être maître.

Une petite révolution pour la recherche donc, qui suit tout de même une certaine logique : les internautes avaient déjà commencé à faire évoluer leur façon de faire des requêtes, ce qui avait fait perdre du terrain à la Search Google pour la première fois. Certains avaient déjà basculé sur les LLM (ChatGPT, Claude…) pour affiner leur recherche. Et certains diront que la Gen Z n’était déjà plus aussi dépendante de la recherche traditionnelle en cherchant leur solution plutôt directement sur Tiktok.

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Le « Please Wrap it up » des Game Awards

Pour les éditeurs de site, c’est évidemment une crainte majeure : il était déjà difficile d’apparaître dans les résultats, il faut maintenant se faire à l’idée que l’on tend de plus en plus vers le « zéro clic ». Les sites alimentent donc la base de données des AI Overviews, qui donnent davantage d’informations aux internautes sans qu’ils aient à cliquer. Les sources sont toujours citées, et l’utilisateur pourra consulter ledit site pour en savoir plus, si sa requête n’a pas été assouvie. Les webmasters se consoleront donc en se disant que si les visites deviennent plus rares, elles sont censées être « plus intéressées ».

Récemment, une étude d’Authoritas réalisée au Royaume-Uni faisait mention d’une baisse du taux de clic de 37,7 % sur mobile et 47,5 % sur desktop depuis le déploiement de ces fonctionnalités. Plus globalement, dans les pays où AI Overviews est déjà déployé depuis des mois, l’ensemble des sites aurait connu une baisse jugée importante. Notez que certains domaines sont davantage touchés, comme la santé ou la science, là où le shopping est moins impacté par exemple.

Comment soutenir ActuGaming face à Google ?

Dans un climat déjà anxiogène pour la presse et plus globalement, pour l’industrie du jeu vidéo, on vous assure que notre rédaction n’avait définitivement pas besoin de cette révolution. Ce n’est un secret pour personne, cela fait déjà quelques années que la majorité de la presse spécialisée se contente plutôt de survivre en faisant face au bon vouloir du sacro-saint référencement Google et des nombreux changements d’algorithme de la firme californienne, qui fait tout pour se débarrasser de ses éditeurs.

Bien que l’on puisse déjà jauger un peu les retombées grâce aux autres pays où les fonctionnalités ont été déployées, il nous faudra un peu de temps pour réellement connaître les conséquences en France, et donc, directement sur notre média. Notre équipe avait déjà mis en place plusieurs actions depuis quelques mois pour anticiper ces changements et préserver ce qu’il était possible.

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Pikachu qui voit son trafic chuter (encore) // Source : Pokémon Company

L’une des premières actions concrètes que vous pouvez faire dès maintenant, c’est de nous ajouter parmi vos sources préférées sur Google. Il vous suffit simplement de vous rendre sur cette page et de nous cocher. Ce n’est pas grand-chose mais cela vous permettra de personnaliser un peu plus davantage votre recherche (et de ne pas nous oublier). Vous pouvez aussi le faire avec le petit bouton placé à côté/en bas de nos articles qui vous proposent de nous ajouter à vos favoris.

Google a commencé à faire des petites cartes de profil qui regroupent tous les réseaux d’un média, permettant aux utilisateurs de le suivre (entre autre) sur Google. Une fonctionnalité pour l’instant limitée à quelques (très) rares médias invités sur le tas, mais qui sera capital lorsque nous serons éligibles (on vous en reparlera).

Puis, plus classique, vous pouvez évidemment nous suivre sur l’ensemble des réseaux sociaux, désactiver votre bloqueur de publicités, ajouter notre site aux favoris, activer les notifications et commenter nos publications. Nous savons qu’il y a encore pas mal d’axes à améliorer sur notre site (notamment l’intégration de publicités parfois franchement irritantes), mais nous avons prévu plusieurs vagues de nouveautés pour la fin d’année, avec notamment, un abonnement Premium (on vous propose bientôt un sondage pour améliorer notre site). Stay tuned comme on dit.

Pour nous soutenir, vous pouvez 

  • Nous ajouter comme Source préférée sur Google
  • Nous suivre l’ensemble de nos liens et réseaux sociaux sur Linktree.
  • Désactiver votre AdBlock ou tout autre bloqueur de publicités.
  • Commander vos jeux via nos liens affiliés et comparatif de prix présents sur nos articles/tests.
  • Nous faire remonter le moindre souci de navigation sur notre site
  • Poster régulièrement des commentaires / partagez nos contenus sur les réseaux sociaux.

Comment désactiver le AI Mode de Google ?

Et puisque les AI Overviews (et plus globalement les LLM) adorent qu’on construise désormais nos articles comme cela, avec des intertitres qui couvrent des questions, aguichons-le un peu : si vous souhaitez savoir comment désactiver le AI Mode, il faut savoir que pour l’instant, Google ne propose pas de paramètre facilement désactivable. Il existe cependant une méthode pour ne plus avoir les AI Overviews en haut de vos recherches.

Voici les étapes à suivre :

Retirer les AI Overviews sur Chrome

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Ajouter un moteur de recherche Google Chrome // Source : ActuGaming

Ajouter un moteur de recherche Google Chrome

  • Rendez-vous dans les Paramètres puis Moteur de recherche puis sur Gérer les moteurs de recherche. Faites « Ajouter« 
  • Nommer le moteur (exemple : « Google Search » ou « Google Web »)
  • Indiquez www.google.com comme raccourci
  • Et coller ceci dans URL : “{google:baseURL}/search?udm=14&q=%s”

Retirer les AI Overviews sur Firefox

  • Rendez-vous dans les Paramètres puis Moteur de recherche puis sur Gérer les moteurs de recherche. Faites « Ajouter« 
  • Nommer le moteur (exemple : « Google Search » ou « Google Web »)
  • Indiquez www.google.com comme raccourci
  • Et coller ceci dans URL : https://www.google.com/search?udm=14&q=%s
  • Choisissez-le comme moteur par défaut

Retirer les AI Overviews sur Safari

Sur Safari, il n’est pas possible d’ajouter un moteur de recherche personnalisé. Vous pouvez passer par l’extension gratuite  udm14 for Safari qui va vous rediriger automatiquement vers une version sans IA.

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