Le PSN est à nouveau en panne dans le monde entier, Sony n’a pas encore réagit

Pas de chance pour Marvel Tokon

Si vous avez essayé de vous connecter sur votre PS5 ou votre PS4 pour jouer en ligne durant le début de cet après-midi, il est très probable que vous ayez rencontré un message d’erreur. Le problème ne vient ni de votre console, ni de votre compte, ni même de votre réseau, puisqu’il semblerait que le PSN soit victime d’une panne mondiale, avec des signalements qui se multiplient (via le site Down Detector) depuis quelques heures maintenant. Cette panne serait une nouvelle fois liée à Amazon et à ses serveurs.

Et si l’on estime que cela tombe au plus mal, c’est parce que ce week-end est censé être important pour Sony, étant donné que la bêta de Marvel Tokon (jeu édité par PlayStation, on le rappelle) vient d’ouvrir ses portes. Certes, cette bêta est aussi accessible sur PC, mais les joueurs PlayStation se retrouvent bloqués alors que le temps est compté. Si cette panne s’éternise, on peut espérer que Sony fasse un geste en rallongeant la durée de cet essai gratuit, mais rien n’est encore garanti ici, même si un tweet du compte de Marvel Tokon reconnaît l’existence de la panne.

Pour le moment, Sony n’a pas encore pris la parole à ce sujet, et on ignore combien de temps pourrait durer cette panne, même si les choses commencent à revenir à la normale.