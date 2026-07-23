EA Sports FC 27 : Voici les premières images de cette nouvelle version, qui sortira en septembre avec quelques nouveautés

Quoi de neuf dans EA Sports FC 27 ?

Cet EA Sports FC 27 mettra en avant le mode The Grounds, qui ne sera disponible que sur PC et les consoles de dernière génération (dont la Switch 2). Voyez-le comme un HUB social dans lequel vous rencontrerez vos amis tout en pouvant participer à des duels.

Au rayon des nouveautés de gameplay, EA nous promet une lucidité améliorée pour ce qui est de l’attaque, avec des courses de dépassement et de décrochage. Des dribbles en déséquilibre seront maintenant possibles (sauf sur la précédente génération) pour mieux gérer les duels lors de certains contacts, tandis que les corners ont été revus pour nous permettre de prendre le contrôle de notre équipe afin de mieux mettre en place certaines stratégies.

La défense sera rééquilibrée par rapport à l’épisode précédent. Enfin, le marché des transferts en mode Carrière de manager aura aussi droit à quelques changements.

Quand sortira EA Sports FC 27 ?

EA Sports FC 27 sera disponible dès le 25 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2. Ce n’est donc pas cette année qu’Electronic Arts lâchera les consoles de la précédente génération, même si elles commencent à sérieusement accuser le tout. On nous précise aussi que la mise à niveau PS4 vers PS5 et Xbox One vers Xbox Series sera gratuite. Rien n’est cependant précisé pour les consoles de Nintendo.

Si vous précommandez l’édition Ultimate ou l’édition Ultimate Plus du jeu, vous pourrez jouer à EA Sports FC 27 avec une semaine d’avance, dès le 18 septembre.

Le contenu des éditions d’EA Sports FC 27

Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les bonus pour l’achat des différentes éditions d’EA Sports FC 27 :

Édition Ultimate Plus

Le jeu

7 jours d’accès anticipé

Passe Premium pour les Saisons 1 à 5

Jusqu’à 10 000 Points FC distribués en cinq versements mensuels Vous devez effectuer les démarches pour obtenir la première distribution de Points FC avant le 1er juin 2027 pour recevoir les 10 000 Points FC. Si vous attendez après le 26 septembre 2027, vous ne recevrez pas de Points FC.

Football Ultimate Team Élément j. ICÔNE internationale GÉN 85+ (non-échangeable) 1 Choix j. instantané Hall of FUT™ parmi 5 au choix dont Adebayo Akinfenwa, Giovani dos Santos, Loïc Rémy, Marouane Fellaini et Eljero Ellia. Emplacement Évolution supplémentaire pour élément j. Football Ultimate Team

Carrière : Défis de précommande Bonus GÉN dynamique de pré-saison 3x ICÔNES/Héros Coach 5 étoiles Recruteur de jeunes 5 étoiles Recruteur senior 5 étoiles 5 emplacements de création de défis Manager Live supplémentaires

The Grounds : Survêtement signature The Grounds Amplificateur de niveau 3 inspiré par Mbappé 2 consommables d’AXP doublée pour 10 matchs

Bonus pour EA Sports FC 26 : Évolution de statistique DRI à 99 Augmentez les attributs de dribbles de n’importe quel joueur ou joueuse à 99 Évolution de statistique PHY à 99 Augmentez les attributs physiques de n’importe quel joueur ou joueuse à 99 1 Choix j. ICÔNE GÉN 93+ parmi 4 Élément j. ICÔNE non-échangeable noté 93 ou plus



Édition Ultimate

Le jeu

7 jours d’accès anticipé

Passe Premium pour la saison 1

Jusqu’à 6 000 Points FC distribués en cinq versements mensuels Vous devez effectuer les démarches pour obtenir la première distribution de Points FC avant le 1er août 2027 pour recevoir les 6 000 Points FC. Si vous attendez après le 26 septembre 2027, vous ne recevrez pas de Points FC.

Football Ultimate Team Élément j. ICÔNE internationale GÉN 85+ Emplacement Évolution pour élément j. complémentaire

Carrière : Défis de précommande Boost de pré-saison 3 ICÔNES/Héros Coach 5 étoiles Recruteur de jeunes 5 étoiles Recruteur senior 5 étoiles 5 emplacements de création de défi Manager Live supplémentaires

The Grounds : Survêtement signature The Grounds Amplificateur de niveau 3 inspiré par Mbappé 2 consommables d’AXP doublée pour 10 matchs

Bonus pour EA Sports FC 26 : Évolution de statistiques DRI 99 1 Choix j. ICÔNE GÉN 93+ sur 4



Édition standard