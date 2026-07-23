EA Sports FC 27 : Voici les premières images de cette nouvelle version, qui sortira en septembre avec quelques nouveautés

0

Electronic Arts aura attendu que l’euphorie autour de la Coupe du Monde retombe un peu pour nous parler d’EA Sports FC 27, dont l’annonce ne surprendra personne. Cette année, c’est Kylian Mbappé qui est l’égérie de cet épisode, et on découvre aujourd’hui les premières images in-game de ce qui nous attend.

EA Sports FC 27 // Source : Electronic Arts

Quoi de neuf dans EA Sports FC 27 ?

Cet EA Sports FC 27 mettra en avant le mode The Grounds, qui ne sera disponible que sur PC et les consoles de dernière génération (dont la Switch 2). Voyez-le comme un HUB social dans lequel vous rencontrerez vos amis tout en pouvant participer à des duels.

Au rayon des nouveautés de gameplay, EA nous promet une lucidité améliorée pour ce qui est de l’attaque, avec des courses de dépassement et de décrochage. Des dribbles en déséquilibre seront maintenant possibles (sauf sur la précédente génération) pour mieux gérer les duels lors de certains contacts, tandis que les corners ont été revus pour nous permettre de prendre le contrôle de notre équipe afin de mieux mettre en place certaines stratégies.

La défense sera rééquilibrée par rapport à l’épisode précédent. Enfin, le marché des transferts en mode Carrière de manager aura aussi droit à quelques changements.

Quand sortira EA Sports FC 27 ?

Ea sports fc 27 3 1

EA Sports FC 27 // Source : Electronic Arts

EA Sports FC 27 sera disponible dès le 25 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2. Ce n’est donc pas cette année qu’Electronic Arts lâchera les consoles de la précédente génération, même si elles commencent à sérieusement accuser le tout. On nous précise aussi que la mise à niveau PS4 vers PS5 et Xbox One vers Xbox Series sera gratuite. Rien n’est cependant précisé pour les consoles de Nintendo.

Si vous précommandez l’édition Ultimate ou l’édition Ultimate Plus du jeu, vous pourrez jouer à EA Sports FC 27 avec une semaine d’avance, dès le 18 septembre.

Le contenu des éditions d’EA Sports FC 27

Ea sports fc 27 2 1 2

Ea sports fc 27 (2) // Source : Electronic Arts

Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les bonus pour l’achat des différentes éditions d’EA Sports FC 27 :

Édition Ultimate Plus

  • Le jeu
  • 7 jours d’accès anticipé
  • Passe Premium pour les Saisons 1 à 5
  • Jusqu’à 10 000 Points FC distribués en cinq versements mensuels
    • Vous devez effectuer les démarches pour obtenir la première distribution de Points FC avant le 1er juin 2027 pour recevoir les 10 000 Points FC. Si vous attendez après le 26 septembre 2027, vous ne recevrez pas de Points FC.
  • Football Ultimate Team
    • Élément j. ICÔNE internationale GÉN 85+ (non-échangeable)
    • 1 Choix j. instantané Hall of FUT™ parmi 5 au choix dont Adebayo Akinfenwa, Giovani dos Santos, Loïc Rémy, Marouane Fellaini et Eljero Ellia.
    • Emplacement Évolution supplémentaire pour élément j. Football Ultimate Team
  • Carrière :
    • Défis de précommande
    • Bonus GÉN dynamique de pré-saison
    • 3x ICÔNES/Héros
    • Coach 5 étoiles
    • Recruteur de jeunes 5 étoiles
    • Recruteur senior 5 étoiles
    • 5 emplacements de création de défis Manager Live supplémentaires
  • The Grounds :
    • Survêtement signature The Grounds
    • Amplificateur de niveau 3 inspiré par Mbappé
    • 2 consommables d’AXP doublée pour 10 matchs
  • Bonus pour EA Sports FC 26 :
    • Évolution de statistique DRI à 99
    • Augmentez les attributs de dribbles de n’importe quel joueur ou joueuse à 99
    • Évolution de statistique PHY à 99
    • Augmentez les attributs physiques de n’importe quel joueur ou joueuse à 99
    • 1 Choix j. ICÔNE GÉN 93+ parmi 4
    • Élément j. ICÔNE non-échangeable noté 93 ou plus

Édition Ultimate

  • Le jeu
  • 7 jours d’accès anticipé
  • Passe Premium pour la saison 1
  • Jusqu’à 6 000 Points FC distribués en cinq versements mensuels
    • Vous devez effectuer les démarches pour obtenir la première distribution de Points FC avant le 1er août 2027 pour recevoir les 6 000 Points FC. Si vous attendez après le 26 septembre 2027, vous ne recevrez pas de Points FC.
  • Football Ultimate Team
    • Élément j. ICÔNE internationale GÉN 85+
    • Emplacement Évolution pour élément j. complémentaire
  • Carrière :
    • Défis de précommande
    • Boost de pré-saison
    • 3 ICÔNES/Héros
    • Coach 5 étoiles
    • Recruteur de jeunes 5 étoiles
    • Recruteur senior 5 étoiles
    • 5 emplacements de création de défi Manager Live supplémentaires
  • The Grounds :
    • Survêtement signature The Grounds
    • Amplificateur de niveau 3 inspiré par Mbappé
    • 2 consommables d’AXP doublée pour 10 matchs
  • Bonus pour EA Sports FC 26 :
    • Évolution de statistiques DRI 99
    • 1 Choix j. ICÔNE GÉN 93+ sur 4

Édition standard

  • Carrière :
    • Défis de précommande
    • 3 ICÔNES/Héros
    • Coach 5 étoiles
    • Recruteur de jeunes 5 étoiles
  • The Grounds** :
    • Survêtement signature The Grounds
    • Amplificateur de niveau 3 inspiré par Mbappé
    • 2 consommables d’AXP doublée pour 10 matchs
  • Bonus pour EA Sports FC 26 :
    • Élément j. ICÔNE GÉN 92+ (non-échangeable)
Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

En savoir plus

Sur le même thème

Kylian Mbappé sera la star de la jaquette d’EA Sports FC 27, une première vidéo attendue pour cette semaine

pc ps5 xbox series switch 2
Kylian Mbappé sera la star de la jaquette d’EA Sports FC 27, une première vidéo attendue pour cette semaine

L’extension de Dragon Ball Sparking Zero sortira la semaine prochaine avec une trentaine de nouveaux personnages

pc ps5 xbox series
L’extension de Dragon Ball Sparking Zero sortira la semaine prochaine avec une trentaine de nouveaux personnages

Xbox teste un nouveau service qui vous laisse streamer vos jeux gratuitement, mais avec des pubs

Xbox teste un nouveau service qui vous laisse streamer vos jeux gratuitement, mais avec des pubs

Le film Resident Evil a droit à une nouvelle bande-annonce angoissante

Le film Resident Evil a droit à une nouvelle bande-annonce angoissante
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Aliens: Fireteam Elite 2 nous proposera de défourailler du Xenomorphe dès la fin du mois d’août
pc ps5 xbox series
Aliens: Fireteam Elite 2 nous proposera de défourailler du Xenomorphe dès la fin du mois d’août
Google vient de déployer les AI Overviews et AI Mode en France, qu’est-ce c’est et comment y faire face ?
Google vient de déployer les AI Overviews et AI Mode en France, qu’est-ce c’est et comment y faire face ?
Foutu pour foutu, MindsEye se transforme en Rocket League du pauvre le temps d’un mode de jeu
pc ps5 xbox series
Foutu pour foutu, MindsEye se transforme en Rocket League du pauvre le temps d’un mode de jeu
L’ex-PDG de Disney ne se souvient même pas pourquoi il a validé Kingdom Hearts à l’époque
pc ps5 xbox series switch 2
L’ex-PDG de Disney ne se souvient même pas pourquoi il a validé Kingdom Hearts à l’époque
Shigeru Miyamoto défend le concept des remakes, et rappelle que les créateurs ne devraient pas tenter de séduire tout le monde
Shigeru Miyamoto défend le concept des remakes, et rappelle que les créateurs ne devraient pas tenter de séduire tout le monde
Le créateur de Disgaea déclare que Sony ferait tout aussi bien de se débarrasser des consoles, quitte à supprimer les disques
Le créateur de Disgaea déclare que Sony ferait tout aussi bien de se débarrasser des consoles, quitte à supprimer les disques
Quelques heures avant sa sortie, Avatar Legends repousse sa version Xbox et apporte une mauvaise nouvelle sur Switch
pc ps5 xbox series switch switch 2
Quelques heures avant sa sortie, Avatar Legends repousse sa version Xbox et apporte une mauvaise nouvelle sur Switch
Xbox se lance dans le retro avec quatre jeux de la première Xbox désormais accessibles sur PC, dont Blinx et Conker
pc
Xbox se lance dans le retro avec quatre jeux de la première Xbox désormais accessibles sur PC, dont Blinx et Conker
La saga de RPG tactique Langrisser s’invite sur mobiles (et sur PC), avec une pointe d’Unicorn Overlord à peine cachée
pc ios android
La saga de RPG tactique Langrisser s’invite sur mobiles (et sur PC), avec une pointe d’Unicorn Overlord à peine cachée
Les inscriptions pour la bêta de The Duskbloods sont désormais ouvertes sur Switch 2
switch 2
Les inscriptions pour la bêta de The Duskbloods sont désormais ouvertes sur Switch 2
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster ressort sur Switch 2 avec quelques rides acceptables, mais une politique tarifaire qui l’est moins
switch 2
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster ressort sur Switch 2 avec quelques rides acceptables, mais une politique tarifaire qui l’est moins
Midgar Studio ferme définitivement ses portes, mais Nacon prévoit toujours de sortir Edge of Memories
pc ps5 xbox series
Midgar Studio ferme définitivement ses portes, mais Nacon prévoit toujours de sortir Edge of Memories
Hasbro réduit ses ambitions et annule plusieurs jeux non annoncés, mais Exodus et Warlock sont saufs
pc ps5 xbox series
Hasbro réduit ses ambitions et annule plusieurs jeux non annoncés, mais Exodus et Warlock sont saufs
Le DLC de Cairn demandera un peu plus de patience et ne sortira pas à la date prévue
pc ps5
Le DLC de Cairn demandera un peu plus de patience et ne sortira pas à la date prévue
La Gamescom 2026 affiche complet et prépare une édition record à Cologne
La Gamescom 2026 affiche complet et prépare une édition record à Cologne
Pour le réalisateur de Forza Horizon 5, le Game Pass est une bonne idée qui n’a pas réuni assez de monde pour être viable
forza horizon 5 xbox gamepass ventes
9 jeux vont quitter le PlayStation Plus Extra au mois d’août, dont l’excellent Unicorn Overlord et Dead Island 2
ps5 ps4
9 jeux vont quitter le PlayStation Plus Extra au mois d’août, dont l’excellent Unicorn Overlord et Dead Island 2
Wreckreation 2 est un Burnout qui ne dit pas son nom, premières images de cette suite spectaculaire
pc ps5 xbox series
Wreckreation 2 est un Burnout qui ne dit pas son nom, premières images de cette suite spectaculaire
Xbox Game Pass : Halo: Campaign Evolved, Beast of Reincarnation, Hell is Us et d’autres rejoignent le catalogue
pc xbox series
Xbox Game Pass : Halo: Campaign Evolved, Beast of Reincarnation, Hell is Us et d’autres rejoignent le catalogue
CD Projekt Red confirme que vous verrez le prochain DLC de The Witcher 3 lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
CD Projekt Red confirme que vous verrez le prochain DLC de The Witcher 3 lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom
Yoko Taro (NieR) n’est lui aussi pas très fan de la décision de Sony concernant l’arrêt de production des jeux sur disque
Yoko Taro (NieR) n’est lui aussi pas très fan de la décision de Sony concernant l’arrêt de production des jeux sur disque
Les dates de la première bêta ouverte de Call of Duty: Modern Warfare 4 sont tombées
pc ps5 xbox series switch 2
Les dates de la première bêta ouverte de Call of Duty: Modern Warfare 4 sont tombées
Pendant que l’on attend un jeu Injustice, DC préfère sortir un jeu de combat avec Batman et compagnie sur mobiles
Pendant que l’on attend un jeu Injustice, DC préfère sortir un jeu de combat avec Batman et compagnie sur mobiles
Pour la cinquième fois, EA prédit avec justesse quelle équipe va gagner la Coupe du Monde grâce à ses jeux de foot
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Pour la cinquième fois, EA prédit avec justesse quelle équipe va gagner la Coupe du Monde grâce à ses jeux de foot