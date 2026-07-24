Kingdom Come Salvation pourrait être le nom du spin-off de Warhorse Studios

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Fort de l’énorme succès de sa suite Kingdom Come Deliverance II, Warhorse Studios voit les choses en grand. Déjà parce que la boîte polonaise va s’aventurer sur le terrain du Seigneur des Anneaux, rien que ça, mais aussi pour continuer à développer sa licence maison. Sans parler d’un film en préparation, un autre jeu ne devrait pas tarder à être présenté. Si on ne sait rien de concret à son sujet, peut-être avons-nous appris aujourd’hui son nom. Kingdom Come Salvation serait en effet le nom de ce projet si on en croit un récent dépôt de marque.

Kingdom Come Deliverance 2 // Source : Warhorse Studios

Un éventuel spin-off… avec du multijoueur ?

L’indice nous vient de l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) qui vient de recevoir le dépôt de dossier de MUE (Marque dans l’Union Européenne) pour la marque Kingdom Come Salvation. Cette marque appartient à une classification correspondant notamment aux « logiciels de jeux d’ordinateur » et aux « logiciels pour jeux vidéo », ainsi qu’à une autre catégorie comportant des termes qui pourraient suggérer une quelconque dimension multijoueur :

  • Services de divertissement sous la forme de la mise en correspondance des utilisateurs avec des jeux informatiques
  • Services de divertissement interactif en ligne
  • Mise à disposition de jeux informatiques en ligne
  • Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique

On rappelle que la communication officielle de Warhorse au sujet de ses deux futurs projets mentionnait « une nouvelle aventure Kingdom Come », et que la sortie de ce jeu se situerait entre le 1ᵉʳ avril 2027 et le 31 mars 2028, favorisant la thèse du spin-off. Et celle-ci semble alors de plus en plus solide, rien qu’avec le remplacement du terme « Deliverance » par « Salvation » et peut-être est-ce aussi l’occasion pour le studio polonais de sortir du cadre « RPG réaliste » le temps d’un épisode.

Réponse a priori dans les prochains mois, et rêvons pourquoi pas d’un premier teaser dès l’Opening Night Live de la Gamescom, vu que la licence aime particulièrement se montrer à l’occasion du salon allemand.

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Kingdom Come Deliverance II
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