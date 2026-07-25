God of War: Laufey sortira en février 2027 et le prochain God of War avec Kratos est aussi en développement

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On doit bien avouer que l’on n’attendait rien du panel God of War: Laufey au Comic-Con de San Diego, si ce n’est quelques informations mineures partagées par le casting du jeu. Santa Monica Studios nous a fait mentir en dévoilant tout d’abord la date de sortie de ce prochain jeu, mais aussi l’existence de l’épisode qui viendra après cela, dans lequel un certain barbu sera de retour.

God of War: Laufey // Source : Sony

Kratos reviendra

Puisque God of War: Laufey aura droit à une édition physique, on se doutait qu’il arriverait quelque part en 2027. Plusieurs échos mentionnaient même une sortie dans la première moitié de l’année, et ils étaient dans le vrai. Durant le panel réservé au jeu au Comic-Con de San Diego, Santa Monica Studios et PlayStation ont confirmé la date de sortie de cet épisode. Attendez-vous à retrouver Faye dans God of War: Laufey dès le 16 février 2027, en exclusivité sur PS5.

Une annonce effectuée sans nouvelle bande-annonce à la clé, et qui n’est même pas encore relayée sur les canaux officiels de PlayStation (rien sur le PlayStation Blog), quand bien même un tout petit teaser est sorti pour confirmer cela (partagé par Gematsu). Une manière de procéder qui est un peu timide, et qui aurait pu avoir sa place lors d’un State of Play, mais soit.

Derrière cette information se cache un autre détail majeur, puisque Cory Barlog a fait une annonce fracassante lors de son passage sur scène. Comme pour répondre à toutes celles et ceux qui s’inquiètent de voir Kratos être mis au second plan ici, le directeur de la saga a voulu rassurer : le prochain jeu God of War avec Kratos est d’ores et déjà en développement au sein du studio et arrivera après Laufey.

Barlog et Ariel Lawrence (la réalisatrice de Laufey) avaient déjà confirmé qu’il y aurait d’autres jeux God of War mettant en scène Kratos, mais c’est aujourd’hui encore un peu plus clair. De plus, Barlog précise que le prochain jeu sera très lié à God of War: Laufey. Comprenez par là que ce dernier n’est pas qu’un petit spin-off mineur, mais bien un épisode majeur pour la licence qui sera sans doute indispensable pour tout comprendre, même si Kratos doit un peu laisser sa place pour un temps.

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