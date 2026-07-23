L’ex-PDG de Disney ne se souvient même pas pourquoi il a validé Kingdom Hearts à l’époque

Kingdom quoi ?

Alors que l’on se prépare à entendre parler de Kingdom Hearts IV dans les mois à venir, le journaliste Stephen Totilo est allé à la rencontre de l’ex-PDG de Disney, Michael Eisner, pour savoir s’il se souvenait pourquoi il avait validé la production du jeu.

Un échange qui a eu lieu lors d’une conférence de presse autour de Delphi Interactive, qui agit en tant qu’entreprise de liaison entre les ayants-droits de licences et les studios. On retrouve par exemple cette entreprise derrière 007 First Light ainsi que derrière le jeu FIFA de Netflix. Eisner en est un investisseur, ce qui montre qu’il a tout de même un intérêt pour le marché du jeu vidéo. Pourtant, le nom de Kingdom Hearts ne lui dit franchement rien au premier abord, alors qu’il était le président de Disney au moment où le premier jeu est sorti (projet qu’il a donc validé) :

« Je [Stephen Totilo] lui demande s’il se souvient avoir accepté un jeu appelé Kingdom Hearts. « Non », me répond-il. « On vous l’a présenté à Tokyo », lui dis-je. « C’était un mélange de Final Fantasy et de personnages Disney ». « Ah oui, je me souviens maintenant », dit-il. « Vous souvenez-vous pourquoi vous l’avez validé ? » « Non », me répond-il. »

Preuve supplémentaire que la licence n’était pas franchement une grande préoccupation de Disney à l’époque, même si l’entreprise en est toujours le propriétaire. Au moins, Disney accordera un panel dédié à l’histoire de Kingdom Hearts lors de sa D23 pour fêter les 25 ans de la série, car tout le monde n’a pas la mémoire d’Eisner.