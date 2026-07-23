Le créateur de Disgaea déclare que Sony ferait tout aussi bien de se débarrasser des consoles, quitte à supprimer les disques

« Autant aller jusqu’au bout »

Dans une interview accordée à Noisy Pixel, Sohei Niikawa estime que les éditions physiques restent importantes aujourd’hui en dépit de leurs ventes, surtout d’un point de vue émotionnel :

« Pour les fans, pouvoir conserver un jeu qu’ils aiment sous forme d’objet peut avoir une grande valeur. Il devient un souvenir ou un objet fétiche lié à quelque chose qui compte pour eux. Ils peuvent également apporter ce jeu physique à un événement de ce genre [ndlr : il parlait de l’Anime Expo 2026] et demander à quelqu’un de le dédicacer. Ensuite, ils peuvent le rapporter chez eux, l’exposer et s’en servir pour décorer leur chambre. Les jeux physiques sont importants car ils peuvent avoir une telle signification. »

S’il précise que d’un point de vue pragmatique, il comprend la décision de Sony, il estime que ceux qui ont décidé de cela ne sont jamais venus à des événements communautaires comme l’Anime Expo, qui montrent à quel point le public peut avoir une connexion avec les jeux, et par extension, avec ce format. Il indique ensuite, un peu désabusé, que Sony n’a qu’à aller jusqu’au bout si c’est ce en quoi il croit :

« S’ils comptent aller jusqu’à supprimer les supports physiques, autant supprimer aussi le hardware. Un téléviseur suffirait. Pourquoi aurait-on besoin de la console ? Si l’on décide de se débarrasser des jeux physiques, autant aller jusqu’au bout. »

Soyons lucides, cela est sans doute dans les plans également, même si l’on aura bel et bien droit à une nouvelle génération de consoles avant de penser à cette option.