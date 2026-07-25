« Donner au jeu ce sentiment de renouvellement permanent » : Team Empreintes nous en dit plus sur The Granny Detective Society

Cette interview va vous apprendre pas mal de choses entre ses mécaniques de jeu, son processus de développement ou encore ses nombreuses inspirations. Voici ce qu’il faut retenir de notre interview en compagnie de Jaximul et Vidu.

Des inspirations géniales pour un titre à l’ambiance atypique

ActuGaming : Merci pour votre temps ! Pouvez-vous rapidement vous présenter, qui êtes-vous et quel est votre rôle sur le jeu ?

Jaximul et Vidu : Merci à vous de prendre le temps de vous intéresser à notre jeu et à notre petite équipe ! Nous sommes Jaximus et Vidu, les deux personnes derrière Team Empreintes, un studio indépendant basé à Angoulême que nous avons fondé en 2024.

Sur The Granny Detective Society, nous portons ensemble la vision créative du projet : l’écriture, la direction de jeu, les mécaniques d’enquête, et plus largement cette envie de proposer une expérience non violente, sensible, intrigante et un peu surprenante. Après, comme on pense vraiment qu’une œuvre est toujours le résultat d’un travail collectif, on n’aime pas trop découper précisément “qui a fait quoi”. Tout le monde a un impact sur tout, et c’est aussi ce qui rend l’aventure aussi belle à vivre.

Pour celles et ceux qui viennent à peine de découvrir le jeu, pouvez-vous nous présenter The Granny Detective Society ?

The Granny Detective Society est un jeu d’enquête dans lequel on incarne Madeleine, une mamie curieuse qui espionne ses voisins depuis sa fenêtre. Et elle le fait tellement bien qu’elle finit par être recrutée par la Granny Detective Society, une société secrète de grannytectives. Leur spécialité : observer le quartier, repérer les petits détails que personne d’autre ne remarque, puis croiser les points de vue pour résoudre des mystères.

L’idée de départ vient d’une image assez universelle : celle des grands-mères qui savent toujours tout ce qui se passe dans leur immeuble ou dans leur rue. On s’est demandé : “Et si ce n’était pas seulement de la curiosité ? Et si c’était une vraie organisation d’espionnage ?” À partir de là, tout s’est déroulé assez naturellement.

On a pu voir que vous vous êtes inspirés de jeux comme The Return of Obra Dinn, Duck Detective et The Case of The Golden Idol. Est-ce que ce sont majoritairement ses trois jeux qui vous ont inspirés dans le style graphique et dans la narration ?

Graphiquement, on avait surtout envie de rester dans la continuité de Fireside Feelings, notre premier jeu. On aime beaucoup ce côté stylisé, doux et tendre. Et d’autant plus parce qu’il crée un contraste qu’on trouve assez intéressant avec la profondeur de nos enquêtes et des mécaniques de gameplay. En revanche, côté gameplay, oui, les trois jeux que vous citez font partie de nos références absolues en termes de jeux d’enquête.

Dans notre équipe, quand on crée un jeu, on part souvent d’une émotion ou d’une idée qu’on a envie de travailler, puis on cherche les mécaniques qui permettent de faire ressentir cette émotion. Et parfois, ça nous emmène vers des genres auxquels on ne jouait pas forcément énormément au départ. C’est exactement ce qui s’est passé avec The Granny Detective Society.

À la base, on avait même une image un peu négative des jeux d’enquête. On avait peur que ce soit le genre de jeu où il faut presque garder un wiki ouvert à côté de soi pour réussir à comprendre la logique un peu tordue de la personne qui l’a conçue. Et puis on a lancé Return of the Obra Dinn… Et là, énorme claque. En quelques minutes, on a eu l’impression d’être devant un monument du jeu vidéo. Ensuite, on a enchaîné sur la masterclass qu’est The Case of the Golden Idol. Depuis, nous sommes devenus complètement accros au genre.

Et puis il y a aussi Duck Detective, évidemment. On a eu la chance de rencontrer l’équipe d’Happy Broccoli, qui nous a beaucoup conseillé·es et soutenu·es dès le début du projet. On adore leur jeu, et on les porte très fort dans notre cœur.

Une boucle de gameplay qui promet d’être palpitante

Le titre nous permettra de débloquer plusieurs Grannytectives. On imagine que chacune aura ses propres habiletés dans la surveillance des rues ?

Oui, complètement. L’idée, c’est que les différentes grannytectives ne soient pas juste de nouveaux personnages à débloquer, mais qu’elles apportent aussi de nouvelles manières d’observer, de comprendre et d’enquêter.

Le cœur du jeu, c’est vraiment cette idée de changement de perspective. On aimerait faire ressentir aux joueurs et joueuses que, très souvent, quand on n’a qu’un seul point de vue sur une situation, on n’en comprend qu’une partie. Il manque toujours une information, un contexte, une “variable cachée”, quelque chose qui permet de mieux comprendre pourquoi quelqu’un agit comme il agit.

Et plutôt que de faire dire ça à un personnage dans une cinématique, on préfère le faire vivre directement par le gameplay. Donc chaque grannytective permet d’ajouter une nouvelle lecture de la même scène, un nouvel outil, une nouvelle façon de percevoir ce qui se passe.

C’est super excitant à concevoir, mais c’est aussi un peu une aberration en termes de production, parce que ça veut dire développer de nouvelles fonctionnalités à chaque chapitre. Mais on pense que c’est aussi ce qui peut donner au jeu ce sentiment de renouvellement permanent, et éviter que les joueurs aient l’impression de refaire toujours la même chose. En tout cas, on l’espère !

Justement concernant les Grannytectives, est-ce qu’elles pourront communiquer entre elles durant le jeu via un système de dialogues ?

Pas sous la forme d’un système de dialogues classique, non. Il faut plutôt imaginer que lorsqu’on débloque une nouvelle grand-mère, on débloque une nouvelle manière d’enquêter. Par exemple, certaines peuvent permettre d’entendre le contenu de conversations entre les personnages observés, ou d’obtenir des informations qu’on ne pouvait pas percevoir jusque-là.

En ce sens, une nouvelle grannytective ressemble presque à un nouveau pouvoir pour le joueur ou la joueuse. Cela dit, les grannytectives ne sont pas muettes pour autant, loin de là. Dans les cinématiques et dans les commentaires de Madeleine pendant le jeu, il y a pas mal d’échanges savoureux entre ces vieilles espionnes qui en ont vu d’autres, et qui ont évidemment beaucoup de choses à raconter.

Concrètement, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment sera structurée la boucle de gameplay ? On imagine qu’il y aura des phases de déductions et des moments plus légers dans le gameplay ?

La boucle de gameplay repose surtout sur l’observation, la mise en relation d’informations et la déduction. Les joueurs et joueuses observent une scène, suivent les actions des personnages, repèrent des détails, puis essaient de comprendre ce qui s’est réellement passé. On construit chaque enquête un peu comme un grand ballet : chaque personnage a son emploi du temps, ses relations, ses intentions, ses petits secrets, et l’enjeu est de réussir à relier tout ça.

Les joueurs ont aussi accès à un journal d’enquête, qui regroupe pas mal d’informations et permet d’aborder certains éléments autrement. Notre approche, c’est vraiment de faire en sorte qu’une information importante ne dépende jamais d’un seul indice minuscule caché quelque part. On essaie toujours de prévoir plusieurs façons d’arriver à une même conclusion, pour que chacun puisse mener son enquête à sa manière.

Et pour accompagner les personnes qui seraient un peu perdues dans un chapitre, on a aussi intégré des mots croisés. Les définitions ne sont pas juste là pour faire joli : elles servent d’indices subtils, qui peuvent remettre les joueurs et joueuses sur la piste sans leur donner directement la solution.

Peut-on s’attendre à un titre accessible pour tout le monde au niveau des indices à récolter, voire des énigmes que l’on devra résoudre tout le long du jeu ?

C’est vraiment un point central pour nous. On veut que le jeu soit stimulant, mais jamais injuste. L’objectif n’est pas de piéger les joueurs et joueuses, ni de les bloquer parce qu’ils auraient raté un micro-indice dans un coin de l’écran. Pour chaque information importante, on essaie donc de prévoir plusieurs manières d’y accéder. Comme ça, les personnes peuvent progresser selon ce qu’elles remarquent, leur manière de raisonner, ou les pistes qu’elles ont envie de suivre.

On a aussi beaucoup travaillé l’onboarding, la lisibilité des systèmes et la progression de la difficulté. Notre but, c’est que les joueurs et joueuses aient vraiment le sentiment d’avoir trouvé par eux-mêmes, sans pour autant se sentir abandonnés.

Durée de vie, fenêtre de sortie et mot de la fin

Où se situe la durée de vie de The Granny Detective Society par rapport aux jeux auxquels vous vous êtes directement inspirés ?

Aujourd’hui, on estime que la durée de vie finale du jeu devrait se situer entre 6 et 8 heures. C’est donc assez proche de jeux comme Return of the Obra Dinn ou The Case of the Golden Idol. On est sur une expérience qu’on veut dense, bien rythmée, avec assez de contenu pour que l’enquête ait le temps de se déployer, mais sans chercher à l’étirer artificiellement.

Pour l’instant, vous visez une sortie sur PC pour la fin d’année. Est-ce que l’on pourrait imaginer un portage console en décalé, sur Switch notamment, ou ce n’est pas du tout dans les cartons ?

Pour être tout à fait transparent·es, la fenêtre de sortie la plus logique aujourd’hui serait plutôt autour du premier trimestre 2027. Concernant un portage Switch, on adorerait vraiment que ça arrive. Avec les très bons retours de la démo, on est actuellement en discussion avec plusieurs entreprises avec lesquelles on pourrait potentiellement collaborer pour rendre ce portage possible.

Mais il faut aussi être réaliste : pour un tout petit studio comme le nôtre, un portage console représente un gros investissement. On préfère donc attendre les premiers chiffres de vente avant de prendre une décision définitive. Cela dit, dans notre cœur, oui, on adorerait le faire. On joue sur Switch depuis le début, et pouvoir lancer notre propre jeu sur cette console aurait quelque chose de vraiment très fort pour nous.

Avez-vous un événement rigolo ou une histoire insolite survenue pendant la conception à nous raconter ? Quelque chose qui vous a marqué ou une anecdote de développement sur le jeu ?

Honnêtement, il y en aurait plein ! Mais celle qui me vient tout de suite en tête date de la sortie de notre première démo, en janvier 2026. On avait reçu un message d’une joueuse de 82 ans, qui nous écrivait pour nous faire quelques retours sur des bugs qu’elle avait rencontrés.

Et à la fin de son message, elle nous expliquait qu’elle avait été heureuse et touchée de jouer à un jeu qui proposait une image dynamique et moderne des personnes âgées, plutôt que de les représenter uniquement à travers la maladie, la mort ou la fragilité. Je crois qu’on ne va pas mentir : il n’est pas impossible qu’on ait versé une petite larme à ce moment-là, ahah.

Un dernier mot pour nos lectrices et lecteurs ?

J’espère que la prochaine fois que vous irez voir vos grands-parents, vous penserez à prendre votre appareil photo et vos jumelles. Parce que je suis sûr que le voisin d’en face a quelque chose à cacher… et que vos aînés ont probablement beaucoup de choses à vous raconter à ce sujet.

Nous remercions très chaleureusement Jaximul et Vidu de nous avoir accordé cette interview très intéressante. Comme toujours, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre page dédiée AG French Direct. The Granny Detective sortira pour le premier trimestre 2027 sans plus de précisions sur PC.