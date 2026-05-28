Warhammer 40.000: Boltgun 2 : On y a joué, est-ce parti pour être une suite solide ?

Un titre fait par des fans de Warhammer

Avant tout chose, sachez que nous avons pu assister à une grosse présentation des deux niveaux que nous avons pu tester ensuite en compagnie de Matt Walker, Senior audio designer ainsi que Jack Midgley-Munns, le Lead Programmer. Et la chose qu’il faut d’ores et déjà savoir, c’est que les développeurs ne font pas juste un jeu Warhammer, ils sont aussi de très gros fans de Warhammer selon les dires de Matt Walker.

De quoi nous rassurer d’emblée sur la qualité du jeu, qui a quand même subit quelques retouches rien que sur l’interface. Effectivement, nous avons déjà pu voir une roue des armes pour la sélectionner, mais aussi l’interface des compétences et de l’explosif employé en fonction du personnage, se mettre tout en bas et au milieu.

Quelques changements qui peuvent paraitre anodins et suite oblige, Warhammer 40.000: Boltgun 2 va également accueillir de nouveaux ennemis à affronter. Outre les horribles nurgling et le culte du chaos du premier volet que l’on doit encore dézinguer, le soft va acueillir quant à lui les Plague Marine. On a pu aussi noter de nouveaux ennemis issus du culte du chaos, et il faut dire que le titre aura sûrement ce qu’il faut en matière de bestiaire pour nous contenter un peu plus.

Concernant par ailleurs les deux niveaux présentés et auxquel nous avons pu jouer, Warhammer 40.000: Boltgun 2 jouera sans doute la carte de la diversité. Tournant cette fois-ci sous Unreal Engine 5, la production d’Auroch Digital offre une fois de plus un feeling rétro vachement prenant et qui vous fera de ce que l’on a pu voir, visiter une jungle peu recommandable, en passant par des environnements glacials.

Ce dernier semble par ailleurs un peu classique à notre goût, étant donné qu’il s’agit d’un décor déjà-vu dans le premier opus. Désormais, il ne reste plus qu’à voir s’il y aura des niveaux ultra variés, et surtout une expérience de jeu longue. Selon les développeurs, le titre devrait se finir en 10h visiblement, mais cela reste à confirmer. De plus, il n’y aurait pas d’ajouts supplémetnaires post-lancement de prévu, ce qui reste décevant.

Nous verrons de quoi il en retourne mais dans la conception, les niveaux de Warhammer 40.000: Boltgun 2 ont l’air d’être dans la lignée de son prédécesseur, avec au passages pas mal de secrets à trouver ça et là. Est-ce que cela sera pour autant suffisant ? Nous aurons la réponse dans le jeu final même si dans l’absolu, le titre semble rester dans les clous du premier jeu.

Deux personnages jouables pour deux fois plus de plaisir ?

S’il y a peu de surprises sur le gameplay du soft, force est de constater qu’Auroch Digital tente quand même de proposer plus de choses qu’il n’était pas possible de faire sur le premier volet, à commencer par la possibilité de choisir entre deux personnages pour le mode campagne. Bien que nous retrouvons Malum Caedo (le héros du premier volet), vous aurez la possibilité d’incarner également Nyra Veyrath, une agile soeur de bataille.

Dans l’absolu, les deux protagonistes pourront assez facilement se distinguer sur la maniabilité via la démo que nous avons testée. Le premier dispose d’un feeling légèrement plus lourd tandis que pour Nyra, on retrouve quelque chose d’un peu plus agile et léger. De plus, nos deux protagonistes jouissent de deux compétences et habiletés passives différentes avec Malum pouvant foncer dans le tas et balancer des grenades, et Nyra pouvant glisser et sauter ce qui active un mini bullet time, et ayant la possibilité de lancer un plus gros explosif.

Cette différences entre nos deux héros se voient instantanément, jusque dans le corps à corps. Malum aura à disposition une épée tronçonneuse pouvant faire de gros dégâts, et Nyra aura à dispoisiton une épée de force quelle pourra utiliser de manière classique ou chargée. Ces différences dans le gameplay sont d’ailleurs visibles jusque dans les armes ramassées, qui diffèreront.

Concrètement, il faut admettre que le feeling fast-fps rétro est bougrement frénétique, tout en disposant d’une difficulté un poil relevée même dans son mode normal si l’on ne fait pas attention. Autant dire que dans les sensations de tirs comme dans le corps à corps, Warhammer 40.000: Boltgun 2 propose un feeling rétro franchement bien ficelé, même si nous avons pu remarquer quelques déceptions dans le lot.

Effectivement et c’est une première chose à déplorer, vous n’aurez pas de mode coopération. On aurait pu le penser avec ces deux personnages jouables, mais il n’en sera rien comme la progression dans les niveaux. Le cheminement sera exactement le même et ce qui changera, ce seront les armes ramassées pour chaque personnage et leurs compétences distinctes.

Autant dire que sur ce côté-là la déception est immense. Egalement, nous verrons bien si le titre sera bien plus solide en matière de level-design sur les niveaux. Une chose logiquement impossible à voir sur seulement deux niveaux, bien que la conception globale nous a semblée solide. En tout cas une chose est sûre, le titre sera un bien joli fast-fps rétro dans ses graphismes, avec la possibilité de changer les filtres pour aller dans une esthétique encore plus pixelisée.

Pour l’heure, Warhammer 40.000: Boltgun 2 reste dans la lignée de ce qu’a déjà accompli son prédécesseur. A savoir un Fast-FPS rétro relativement nerveux, débordant de dynamisme, et qui arrive à rendre hommage à tous les shooters de années 90 come DOOM, Wolfenstein voire Quake. Si nous éméttons encore des réserves sur la rejouabilité tant les deux personnages jouables offriront pratiquement progression identique, force est de constater que les petits ajouts de cette suite dont l’introduction des Plagues Marines, apportent un plus non négligeables jusque dans les nouvelles mécaniques de jeu. En tout cas, nous avons passé un bon moment sur cette présentation et cette démo, qui nous a laissée une impression plus que positive malgré de légers errements sur l’IA et de petits bugs. Nous attendons de pied ferme cette suite qui semble bien partie pour suivre les traces du premier volet, et qui est toujours programmé pour cette année sans la moins précision.