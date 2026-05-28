Outward 2 change énormément de choses : notre avis après la bêta fermée

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Quentin

Rédigé par

0

Outward 2 fait sans doute partie de nos plus grosses attentes en matière de RPG. Avec le premier opus, le studio québécois Nine Dots Studio avait fait le pari de proposer un jeu de rôle en monde ouvert particulièrement exigeant et réaliste, souvent frustrant, mais incroyablement rafraîchissant. Un pari gagnant puisque le titre s’est écoulé à plus de 3 millions d’exemplaires. Avec cette suite, les développeurs ambitionnent de peaufiner la formule et d’améliorer les aspects les plus critiqués du premier jeu afin d’aller au bout de leur vision. Grâce à la bêta fermée que nous avons pu essayer avant son lancement officiel, nous pouvons désormais en parler plus en profondeur. Même si l’on constate qu’Outward 2 demande encore énormément de travail, cette prise en main laisse déjà ressortir énormément de positif.

Bien plus accueillant envers les néophytes

Dans Outward 2, vous incarnez un simple voyageur plongé dans le monde d’Aurai. Vous n’êtes pas le personnage principal promis à un grand destin, mais un vagabond devant forger sa propre aventure. Ce RPG en monde ouvert incorpore quelques mécaniques de survie ainsi que plusieurs éléments réalistes afin de vous plonger dans la peau d’un être humain tout à fait banal. Cela passe par la faim, la soif ou encore le sommeil, mais aussi par les maladies, les conditions météorologiques et le poids de votre sac à dos.

Même si cela peut faire peur sur le papier, cette approche original du jeu de rôle est ce qui fait le sel de la licence. L’exemple le plus marquant de cette approche réaliste reste sans doute la nécessité de laisser tomber son sac à dos avant un combat afin de se déplacer plus efficacement et de dépenser moins d’endurance, tout en gardant le nécessaire dans ses poches (comme des potions ou des bandages) afin de pouvoir réagir à toutes les situations.

Le premier Outward pouvait se montrer particulièrement rude dans son apprentissage. Heureusement, Nine Dots Studio propose d’emblée un tutoriel complet dès le menu principal. Cette nouvelle version prend davantage le temps d’expliquer les mécaniques essentielles. On peut ainsi traverser plusieurs salles dédiées à l’apprentissage des systèmes de combat, d’exploration ou encore de survie. C’est aussi l’occasion d’essayer tous les types d’armes du jeu, ainsi que la magie, qui profite d’un système de rituels assez unique en son genre.

Pour cette bêta, nous avons uniquement la possibilité de démarrer au Bastion de Simeon, mais le jeu proposera jusqu’à trois villes de départ. À la manière d’un Fallout, vous pouvez également définir votre background, ce qui influence directement les statistiques de votre avatar. Si les débuts se révèlent très encourageants pour la suite, nous ne conseillerions toutefois pas cette bêta aux nouveaux venus découvrant la licence.

Même si rien n’a bloqué notre progression, il s’agit indéniablement d’un aperçu nécessitant encore énormément de peaufinage technique, notamment au niveau des temps de chargement et des ralentissements lorsque l’on ouvre l’inventaire ou les options. Sans parler des nombreux placeholders qui cassent légèrement le sentiment d’immersion et de liberté.

Bien entendu, cela reste parfaitement normal pour une bêta fermée et demeure encourageant pour le potentiel de l’accès anticipé. Toutefois, il serait dommage que cette version constitue votre toute première impression du jeu. Cette bêta s’adresse donc avant tout aux fans du premier opus souhaitant aider les développeurs grâce à leurs retours. En outre, la bêta ne propose que des textes en anglais (le jeu sera traduit en français durant l’accès anticipé).

L’Unreal Engine 5 à la hauteur

Outward 2 beta preview 6 4

Outward 2 « à l’aventure compagnon… »

Le passage d’Unity à l’Unreal Engine 5 pour Outward 2 permet de profiter d’un jeu encore un peu en dessous des standards actuels sur le plan technique, mais nettement plus agréable visuellement que le premier opus à sa sortie. Plus que de simples graphismes améliorés, le RPG a surtout retravaillé la densité et le level design de son monde ouvert. Nous n’avons plus l’impression de parcourir de vastes étendues vides. La verticalité et la profondeur de champ jouent un rôle majeur dans cette sensation. Il y a constamment quelque chose à observer à l’horizon qui donne envie d’explorer davantage, d’autant que la direction artistique se révèle particulièrement accrocheuse.

Le meilleur exemple reste sans doute le Bastion de Simeon, qui impressionne par son architecture et son atmosphère. La ville se compose de plusieurs quartiers, de zones intérieures explorables, d’un vaste palais royal, d’un port et de nombreux espaces marchands. En général, le monde paraît également beaucoup plus vivant. On croise régulièrement des bandits, des soldats en patrouille ainsi que de nombreuses créatures pouvant même s’affronter entre elles.

Comme dans le premier jeu, il y a un véritable plaisir à prendre son temps. On commence par explorer timidement les environs du bastion (quitte à échouer dans certaines quêtes limitées dans le temps) puis on revend les ressources et objets accumulés afin d’obtenir de meilleurs équipements, comme un plus grand sac à dos ou un bivouac pour remplacer sa tente de fortune. On accumule également des ressources pour constituer des réserves de potions et de nourriture afin d’être bien préparé. Toutefois, il est tout aussi possible de partir à l’aventure, dormir sur la route et récolter ce dont on a besoin au fur et à mesure.

L’immersion constitue également une composante essentielle d’Outward 2, et ces évolutions graphiques lui donnent un vrai coup de fouet. Mis à part pour le sac à dos que vous laissez au sol avant les combats, il n’existe aucun marqueur ni indication claire sur votre position. C’est à vous de vous repérer grâce au décor ou à une carte.

Cela peut paraître assez anodin, mais le jeu nous encourage même à prendre des notes nous-mêmes afin de retenir les indications données par les PNJ ou encore l’emplacement des ressources. Par exemple, une mission demande d’attendre la pluie puis de se rendre dans des zones en hauteur afin de récolter une plante spécifique sous peine de subir de graves brûlures.

Outward 2 maitrise enfin ses combat

Outward 2 beta preview 13 8

Outward 2 – Du miel pour nos touches de clavier

L’un des plus gros chantiers d’Outward 2 concernait son système de combat, énormément critiqué dans le premier opus pour sa rigidité et son manque de précision. Avec cette suite, le bond en avant est colossal. Les contrôles sont plus réactifs, les animations plus fluides et chaque type d’arme dispose désormais de nombreuses attaques différentes.

L’intelligence artificielle des ennemis a elle aussi été nettement améliorée. Les adversaires esquivent mieux les attaques, réagissent plus intelligemment à nos mouvements et semblent capables d’anticiper certaines actions. En revanche, l’infiltration reste encore difficile à exploiter, même lorsqu’il s’agit d’initier un affrontement avec un courageux coup de dague dans le dos.

Les combats deviennent donc plus exigeants, surtout face aux créatures les plus dangereuses qui demandent une bonne maîtrise de l’esquive et du placement. Sans contexte, il s’agit clairement de la plus grosse amélioration par rapport au premier jeu. Le ressenti est bien plus agréable manette en main.

Même en maîtrisant parfaitement les mécaniques de combat, il faut également composer avec les faiblesses des ennemis et le système d’enchantement. Se contenter d’attaquer à l’épée tout en esquivant ou parant correctement ne suffira pas. L’application d’enchantements sur les armes semble donc quasiment indispensable et ne se limite pas à de simples bonus de dégâts.

Même si cela est sans doute propre à cette bêta, le système de mort, très apprécié dans le premier Outward, n’a pas encore totalement montré son potentiel. Votre aventurier ne meurt pas réellement en cas de défaite, mais se réveille dans différentes situations scénarisées. Même si l’on espère secrètement que les développeurs ne liront pas cette critique, le système peut être facilement exploité. Les conséquences ne sont pas vraiment handicapantes, en dehors de quelques blessures ou malus temporaires.

Étant donné la difficulté globale du jeu et le système de sauvegarde automatique, on peut néanmoins comprendre ce choix, qui évite une expérience trop punitive ou déséquilibrée. On précise également que nous avons joué avec la difficulté normale et qu’il existe un mode hardcore pour les amoureux d’un challenge encore plus corsé et punitif.

Un accès anticipé qui promet

Outward 2 beta preview 14 12

Outward 2 beta preview 14

Enfin, Outward 2 introduit un nouveau système de progression passif particulièrement original. Au lieu d’utiliser un arbre de compétences traditionnel, certaines améliorations se débloquent en réalisant des actions précises dans le jeu. Tuer des ennemis, fabriquer des objets ou récolter des ressources permet progressivement d’obtenir des bonus permanents. Cette mécanique fonctionne presque comme un système de succès intégré au gameplay et ajoute une nouvelle couche de progression à votre personnage. En parallèle, les maîtres de compétences apprise en payant des instructeur du premier jeu sont toujours présents.

Après plusieurs heures passées sur cette bêta fermée, on peut affirmer qu’Outward 2 possède tout le potentiel pour devenir la version définitive de la vision imaginée par Nine Dots Studio. Plus ambitieux, plus immersif et surtout beaucoup plus agréable à jouer que son prédécesseur, le RPG corrige déjà certains des plus gros défauts du premier épisode, notamment du côté des combats et de l’exploration. Bien sûr, cette version reste encore très brute sur le plan technique et nécessite un important travail de finition avant son lancement en accès anticipé. Malgré cela, difficile de ne pas ressortir enthousiaste face à ce que nous avons découvert. Entre son monde ouvert plus dense, ses mécaniques toujours aussi uniques et son approche exigeante du jeu de rôle, il nous tarde de voir ce que donnera Outward 2 après une période d’accès anticipé qui ne peut que bonifier ces bonnes bases.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Le jeu de plateformes-metroidvania 3D Maseylia: Echoes of the Past sortira tout bientôt et nous le fait savoir en vidéo

Un jeu de plus à ajouter dans votre backlog de l’été Maseylia: Echoes of the Past fait donc son retour à l’AG French Direct avec une nouvelle vidéo à la clé, ce qui nous donne l’occasion de redécouvrir ce jeu de plateformes dynamique au style épuré (avec une direction artistique inspirée de Moebius, ce qui se remarque aisément) qui repose sur une structure de metroidvania avec une grande map composée de six biomes interconnectés. On remarque que certaines zones offrent une manière de se déplacer qui est différente, et l’exploration de cette grande carte nous demandera de bien ouvrir l’œil si l’on souhaite en dénicher tous les secrets et les passages bien cachés. Vous pourrez tester tout cela très bientôt dans la mesure où Maseylia: Echoes of the Past était venu pour nous présenter sa date de sortie. Il arrivera donc dans quelques petites semaines, à savoir le 19 juin prochain sur PC. Le jeu sortira plus tard sur PS5, Xbox Series et les deux Switch. Et si vous n’avez pas envie d’attendre, une démo du jeu est disponible sur Steam. Pour en savoir un peu plus sur ce projet, vous pouvez aussi consulter notre…

En savoir plus

Sur le même thème

Ambroise Niflette et la Cloche Pommée : Notre interview des membres de Topotes Studio suite à leur participation à l’AG French Direct 2026

Ambroise Niflette et la Cloche Pommée

L’AG French Direct 2026 met en avant cinq jeux créés par des étudiants

L’AG French Direct 2026 met en avant cinq jeux créés par des étudiants

AG French Direct 2026 : La page Steam de l’événement est désormais en ligne, découvrez plus d’une trentaine de démos

pc
AG French Direct 2026 : La page Steam de l’événement est désormais en ligne, découvrez plus d’une trentaine de démos

AG French Direct : Le replay de l’émission est disponible, voici le résumé de toutes les annonces

AG French Direct : Le replay de l’émission est disponible, voici le résumé de toutes les annonces
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Tiebreakers est annoncé, un run n’gun sportif aux allures de shonen qui s’annonce très intense
pc
Tiebreakers est annoncé, un run n’gun sportif aux allures de shonen qui s’annonce très intense
L’adorable Deer & Boy revient nous charmer en vidéo, une démo est disponible et la sortie se fera en juin
pc ps5 xbox series switch
deer & boy
Furyball: Rogue Revenge rend le pinball très brutal dans un mélange entre Mad Max et Hades, la démo est dispo
pc
Furyball: Rogue Revenge rend le pinball très brutal dans un mélange entre Mad Max et Hades, la démo est dispo
Le mignon jeu d’enquête Ambroise Niflette et la Cloche Pommée parodie le JT de 20 heures dans une vidéo exclusive
pc
Le mignon jeu d’enquête Ambroise Niflette et la Cloche Pommée parodie le JT de 20 heures dans une vidéo exclusive
Perceptum : Le jeu d’horreur psychologique particulièrement angoissant sortira en 2027
pc ps5 xbox series
Perceptum : Le jeu d’horreur psychologique particulièrement angoissant sortira en 2027
Nocturnal 2 : Le metroidvania s’enflamme dans une bande-annonce, sortie prévue prochainement
pc switch
Nocturnal 2 : Le metroidvania s’enflamme dans une bande-annonce, sortie prévue prochainement
Le jeu d’action-aventure Fading Echo joue avec les éléments dans une nouvelle présentation de gameplay
pc ps5 xbox series
Le jeu d’action-aventure Fading Echo joue avec les éléments dans une nouvelle présentation de gameplay
Gobliiins Collection regroupe les 5 point’n click dans une seule compilation, et c’est disponible dès maintenant
ps5 xbox series switch
Gobliiins Collection regroupe les 5 point’n click dans une seule compilation, et c’est disponible dès maintenant
Le jeu de stratégie en temps réel Painted Kingdoms redonne des couleurs à un royaume ravagé par les flammes
pc
Le jeu de stratégie en temps réel Painted Kingdoms redonne des couleurs à un royaume ravagé par les flammes
Le jeu de plateformes-metroidvania 3D Maseylia: Echoes of the Past sortira tout bientôt et nous le fait savoir en vidéo
pc ps5 xbox series switch switch 2
Le jeu de plateformes-metroidvania 3D Maseylia: Echoes of the Past sortira tout bientôt et nous le fait savoir en vidéo
LavaLoop : Le shoot’em up musical revient nous ambiancer avec une nouvelle démo
pc
LavaLoop : Le shoot’em up musical revient nous ambiancer avec une nouvelle démo
Le jeu d’horreur coopératif Breach Signal nous enverra aux frontières du réel dès la fin d’année sur PC
pc ps5 xbox series xbox one
Le jeu d’horreur coopératif Breach Signal nous enverra aux frontières du réel dès la fin d’année sur PC
Trackastrophe! nous demande de trouver la bonne voie dans ce jeu d’énigme ferroviaire
pc
Trackastrophe! nous demande de trouver la bonne voie dans ce jeu d’énigme ferroviaire
Looking For Fael nous fait faire le tour des lieux du plus étrange des appartements
pc
Looking For Fael nous fait faire le tour des lieux du plus étrange des appartements
Stardream : Le studio Rebel Pixel nous livre quelques secrets sur ce jeu d’enquête ambiance années 60
pc
Stardream : Le studio Rebel Pixel nous livre quelques secrets sur ce jeu d’enquête ambiance années 60
Silent Planet – Elegy of a Dying World sera un metroidvania pur jus, et nous le montre en images
pc
Silent Planet – Elegy of a Dying World sera un metroidvania pur jus, et nous le montre en images
Factomancer est un « roguelite d’automatisation » dans lequel vous devez bâtir votre usine magique
pc
Factomancer est un « roguelite d’automatisation » dans lequel vous devez bâtir votre usine magique
Sovereign Tower : Le directeur créatif du jeu, Gobert, nous en dit plus sur le RPG narratif où l’on doit gérer la Table Ronde
pc
Sovereign Tower : Le directeur créatif du jeu, Gobert, nous en dit plus sur le RPG narratif où l’on doit gérer la Table Ronde
Prenez l’envol avec Goeland: Seagull Adventure et créez le chaos sur la plage dès la fin de l’année
pc
Prenez l’envol avec Goeland: Seagull Adventure et créez le chaos sur la plage dès la fin de l’année
Outward 2 nous partage 5 conseils pour bien débuter dans un nouveau trailer
pc
Outward 2 nous partage 5 conseils pour bien débuter dans un nouveau trailer
Le RPG tactique Terrinoth: Heroes of Descent se concentre sur son système de combat dans une nouvelle vidéo
pc ps5 xbox series
Le RPG tactique Terrinoth: Heroes of Descent se concentre sur son système de combat dans une nouvelle vidéo
Storebound : Echappez-vous d’un magasin terrifiant dans ce jeu d’horreur coopératif qui arrive bientôt en version 1.0
pc
Storebound : Echappez-vous d’un magasin terrifiant dans ce jeu d’horreur coopératif qui arrive bientôt en version 1.0
Knuckle Paradise ne joue pas les pouilles mouillées et se montre dans une nouvelle vidéo de gameplay commentée
pc
Knuckle Paradise ne joue pas les pouilles mouillées et se montre dans une nouvelle vidéo de gameplay commentée
Wonderfall nous propose de plonger au cœur d’une étrange version de Paris des années 20 avec une nouvelle démo
pc
Wonderfall nous propose de plonger au cœur d’une étrange version de Paris des années 20 avec une nouvelle démo