Dune Awakening prépare son deuxième chapitre ainsi que son premier DLC
Avec un démarrage relativement correct, Dune Awakening a su poser les bases nécessaires pour se construire une communauté prête à suivre le MMO sur la durée. Cependant, pas question de la faire attendre trop longtemps pour des nouveautés, c’est pourquoi Funcom prépare déjà l’arrivée du chapitre 2 du jeu, en plus d’un DLC vendu séparément.
Double dose de contenus pour le MMO
Les mises à jour s’enchaînent dans Dune Awakening, mais la plus grosse est à l’horizon. Après un événement endgame spécial, le jeu va se diriger vers son deuxième chapitre. Cette mise à jour gratuite va étendre le récit du jeu et se concentrera sur une sombre histoire de meurtres à Arrakeen, vous menant à de nombreux secrets. La mise à jour apportera également d’autres armures et d’autres objets à collecter
Un DLC sera aussi lancé d’ici peu. Nommé « La Récolte Perdue », il sera vendu aux alentours de 13 € et vous demandera d’enquêter sur l’épave de La Mithra, une moissonneuse d’épice qui a été abattue. Vous y trouverez de nouvelles pièces à récolter qui vous aideront notamment à crafter un nouveau véhicule, la roue tout-terrain. Celui-ci ne donne accès à aucun avantage si ce n’est un look amusant, et vous pourrez le partager avec vos amis même s’ils n’ont pas acheté le DLC. Ce contenu téléchargeable compris dans le Season Pass sera accessible dès le 10 septembre prochain.
Dune Awakening est disponible sur PC, en attendant sa sortie sur PS5 et Xbox Series. Un essai gratuit est actuellement proposé jusqu’au 24 août. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu.
Date de sortie : 10/06/2025