S’installer à des endroits stratégiques d’Arrakis

Le Bassin de Hagga, nom du monde ouvert de Dune Awakening, est composé de douze grandes régions possédant leurs propres caractéristiques géographiques et points d’intérêt. Par exemple, celles présentes au sud sont essentiellement constituées de dunes et étendues de sables, tandis que, au nord, ce sont les rocheuses qui prédominent. Quant aux parties Est et Ouest de la Vallée de Vermilius, il s’agit des seules où nous pouvons espérer exploiter du fer et, pour localiser des gisements de jasmium, nous devons nous rendre au Shéol.

En connaissant ces particularités et sachant que nous sommes limités dans le nombre de bases fonctionnelles que nous pouvons avoir simultanément au cours d’une partie, il vaut mieux s’assurer de s’installer à des endroits stratégiques d’Arrakis. Par « stratégiques », nous voulons dire près de ressources et/ou points d’intérêt clés, comme les blocs de granit, pour bâtir les fondations, murs et toit de nos QG, les pièces de métal, à récupérer afin de fabriquer les objets de première nécessité à placer à l’intérieur, les petits campements ennemis, qui sont assez faciles à nettoyer et piller malgré l’absence d’un équipement optimal sur soi, etc.

Si vous le pouvez, essayez donc de prendre un peu de temps pour repérer les lieux avant et à chaque fois que vous souhaitez vous installer dans un endroit qui ne vous est pas familier.

Ne pas hésiter à commencer petit avant de voir plus grand

La liberté que le titre nous laisse dans la construction de nos camps est assez limitée pendant les premières heures de jeu mais, une fois arrivé à un certain stade de l’aventure, c’est moins le cas. Dans cette seconde situation, il peut donc être tentant de voir les choses en grand dès que nous avons le sentiment d’avoir déniché ce qui semble être l’emplacement idéal dans le cadre de notre expansion. Cependant, nous vous le déconseillons. En effet, même lorsque vous avez la chance de progresser en groupe, il est préférable d’éviter de se précipiter, quitte à voir petit dans un premier temps, en vous contentant d’infrastructures modestes et équipées « seulement » d’objets de première nécessité (un ou deux générateurs, un purificateur de sang standard, quelques caisses de stockage…).

Si nous nous montrons aussi prudents, c’est parce que faire la transition entre une base A et une base B avec un sac à dos plus ou moins rempli n’est jamais simple et des déconvenues peuvent toujours survenir. Trop grande méconnaissance du terrain, tempêtes de sable nous prenant par surprise, rencontres inopinées avec un ver des sables… chacune risque de nous arracher une partie, voire la totalité de notre loot si chèrement acquis. Ne voulant pas que ça vous arrive, sincèrement, prenez le temps nécessaire de partir sur des fondations peu ambitieuses mais solides avant de penser à ériger un ou plusieurs grands QG d’un seul coup.

Et si vous craignez d’oublier la forme extérieure de vos infrastructures précédentes, alors que vous aimeriez bien la réutiliser, n’oubliez pas d’enregistrer son schéma de construction dans votre Réplicateur solido.

Les améliorer progressivement

Lorsque les régions du sud du Bassin de Hagga et Est et Ouest de la Vallée de Vermilius commenceront à vous paraitre « trop petites » ou « inintéressantes », ce qui arrivera forcément à un moment donné lors de votre périple, vous aurez envie de partir à la découverte des zones plus lointaines du monde ouvert. N’oubliez pas qu’en faisant ça, vous finirez par être confrontés à de nouveaux défis à relever. Dans ce but, veillez à améliorer vos nouvelles bases progressivement, avec les ressources adéquates. Fabricateurs de survie, de vêtements, d’armes ou de véhicules, éoliennes omnidirectionnelles, pièges à vent, citernes à eau, raffineries de plus grandes tailles… plus nous accumulons et dépensons de Renseignements, plus nous débloquons l’accès à des plans dans le menu « Apprentissage », nous permettant ainsi de crafter des objets plus efficaces et correspondant davantage à nos besoins que ceux que nous utilisions auparavant.

En prendre soin en permanence

C’est une recommandation un peu bateau pour un jeu de survie mais, bien évidemment, nous avons tout intérêt à prendre soin de nos camps en permanence, Arrakis étant une planète désertique où le danger est partout et accueille peu de lieux véritablement sûrs. Si vous estimez que vous lancer dans des heures/sessions de farm de ressources est nécessaire dans l’optique de « chouchouter » vos infrastructures comme il se doit (amélioration et/ou réparation des objets installés à l’intérieur, agrandissement de notre parcelle de terrain, construction d’un garage/d’un hangar pour nos véhicules…), ne vous privez donc surtout pas !

N’oubliez pas également de vérifier régulièrement que vos générateurs et/ou éoliennes possèdent suffisamment de stocks de cellules de carburant et/ou de flacons de lubrifiant pour fonctionner et continuer d’alimenter les boucliers de vos QG. Pour rappel, ces ressources sont consommées en temps réel. Par conséquent, si vous avez l’intention de lâcher le MMO pendant plusieurs jours, assurez-vous d’anticiper la consommation en énergie de vos infrastructures pour ne pas risquer de les retrouver en piteux état à votre retour.

Gérez les niveaux d’accès quand vous jouez en coopération

Quand vous jouez en groupe, avec des amis ou des membres de la guilde à laquelle vous appartenez, vous n’aurez peut-être pas toujours envie de voir d’autres joueurs et joueuses débarquer chez vous constamment. Dans ce cas, pensez à mettre en place une forme de hiérarchisation dans les accès aux zones et objets que vous avez aménagés, en interagissant avec votre console de sous-fief ou auprès de chaque élément en votre possession (portes, caisses, etc.) Pour rappel, il existe 5 niveaux d’accès différents en jeu : Propriétaire (1), Co-propriétaire (2), Associé (3), Guilde (4) et Tout le monde (5). Précisons aussi que le niveau attribué par défaut, dès que vous créez un camp, est le 3ème.

La décoration, c’est juste du bonus, pas une priorité !

En conclusion de cet article, notez qu’il est évidemment possible de personnaliser l’apparence de ses bases pour celles et ceux qui sont intéressés par cette mécanique de gameplay. Toutefois, rappelez-vous qu’avoir des camps utiles prévaudra toujours sur leur belle allure. Autrement dit, assurez-vous de posséder des infrastructures suffisamment pratiques et productives avant de songer à les décorer. Vous aurez tout le temps de vous prendre pour Valérie Damidot lorsque vous serez réellement capables de survivre et d’affronter les moindres dangers d’Arrakis.

N’hésitez pas à nous dire si ce guide vous a été utile, si vous voyez d’autres conseils à ajouter dedans, et à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Dune Awakening en passant notamment par notre Guide complet.