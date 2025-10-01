Malgré le succès de Dune Awakening, Funcom annonce des licenciements
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Votre jeu est un échec ? Vous pouvez être virés. Votre jeu est un succès ? Eh bien croyez-le ou on, vous pouvez aussi être virés. Ce qui était un meme il y a quelques années est aujourd’hui devenue une dure réalité à laquelle on peine à s’habituer. Dernières victimes en date de cette pratique, les employés de Funcom, qui se pensaient peut-être à l’abri grâce au beau succès réalisé par Dune Awakening un peu plus tôt cette année.
Il n’y a pas qu’Arrakis qui est cruelle
Ce business est décidément sans pitié, même pour les studios qui réussissent. Après le bon lancement de Dune Awakening, le studio annonce aujourd’hui chez GamesIndustry.biz qu’il se prépare à une restructuration, ce qui est synonyme de licenciements. Et la manière dont le message est tourné est une ne peut plus cynique, le studio reconnaissant que son dernier jeu est un carton :
« Le jeu a déjà démontré un potentiel incroyable et la meilleure solution est de concentrer nos ressources internes sur le lancement de nouveaux contenus, de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations. La transition du développement du jeu de base vers une exploitation du jeu à long terme, tout en préparant une sortie console l’année prochaine, nous obligera à restructurer nos équipes et à concentrer nos ressources sur différents projets. Malheureusement, cela signifie également le départ de précieux collègues. Ce processus difficile commence maintenant, et nous ne pouvons pas encore en déterminer l’ampleur exacte. »
Pas de précision concernant le nombre d’employés touchés par cette décision. Funcom doit encore se concentrer sur les versions PS5 et Xbox Series de Dune Awakening, tout en assurant son contenu pour les années à suivre, et cela se fera donc sans une partie de l’équipe qui a aidé à faire naitre le projet.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 10/06/2025