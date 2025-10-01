Malgré le succès de Dune Awakening, Funcom annonce des licenciements

Il n’y a pas qu’Arrakis qui est cruelle

Ce business est décidément sans pitié, même pour les studios qui réussissent. Après le bon lancement de Dune Awakening, le studio annonce aujourd’hui chez GamesIndustry.biz qu’il se prépare à une restructuration, ce qui est synonyme de licenciements. Et la manière dont le message est tourné est une ne peut plus cynique, le studio reconnaissant que son dernier jeu est un carton :

« Le jeu a déjà démontré un potentiel incroyable et la meilleure solution est de concentrer nos ressources internes sur le lancement de nouveaux contenus, de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations. La transition du développement du jeu de base vers une exploitation du jeu à long terme, tout en préparant une sortie console l’année prochaine, nous obligera à restructurer nos équipes et à concentrer nos ressources sur différents projets. Malheureusement, cela signifie également le départ de précieux collègues. Ce processus difficile commence maintenant, et nous ne pouvons pas encore en déterminer l’ampleur exacte. »

Pas de précision concernant le nombre d’employés touchés par cette décision. Funcom doit encore se concentrer sur les versions PS5 et Xbox Series de Dune Awakening, tout en assurant son contenu pour les années à suivre, et cela se fera donc sans une partie de l’équipe qui a aidé à faire naitre le projet.