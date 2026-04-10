Dune Awakening va désormais se concentrer sur le PvE, qui est bien plus populaire que le PvP

La survie avant la compétition

Funcom reconnaît aujourd’hui que la partie PvP de Dune Awakening est loin d’être populaire. Le studio a déclaré cela dans un nouveau billet de blog où il indique que 80% de la communauté préfère se concentrer sur les aspects PvE du jeu, plutôt que d’aller affronter d’autres personnes dans les terres désolées d’Arrakis. Par conséquent, à l’avenir, Dune Awakening va favoriser le contenu PvE :

« Dune Awakening propose une variété de styles de jeu. Cependant, avec plus de 80 % de nos joueurs s’adonnant exclusivement au contenu PvE, la convergence du PvE et du PvP, notamment dans le Désert Profond, ne correspondait pas à nos objectifs et a fait l’objet de nombreuses discussions. La combinaison de nos objectifs, des données du jeu et des résultats des enquêtes auprès des joueurs a clairement démontré la nécessité de repenser notre approche et de mettre l’accent sur la priorité accordée au PvE. Si les affrontements PvP constituent un aspect important de Dune Awakening pour certains joueurs, ils doivent rester optionnels et être encouragés plutôt qu’obligatoires à progresser. »

Vous l’aurez compris, la partie PvP du jeu ne disparait pas, mais elle deviendra plus optionnelle à l’avenir. Cela va démarrer avec le patch 1.3.20, avec l’arrivée d’une instance PvE centrée sur la survie sans PvP, tandis que le PvP sera un peu mieux compartimenté. Funcom prévient également que les serveurs privés avec des règles personnalisées seront bientôt disponibles dans le jeu, sans donner de date précise. Aucune date non plus pour ce qui est de la version console.