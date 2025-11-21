En perte de vitesse, Dune Awakening est jouable gratuitement pendant 10 heures jusqu’au 27 novembre

Un essai limité pour découvrir les premiers bouts d’Arrakis

Afin de remonter la pente, Funcom a donc décidé de vous laisser jouer gratuitement à Dune Awakening jusqu’au 27 novembre prochain. Mais attention, puisque le studio a fixé quelques limites à cet essai gratuit. Vous pourrez certes télécharger le jeu et jouer sans payer, mais uniquement pendant 10 heures de jeu.

On parle bien de moments où vous êtes actifs sur le MMO ici, avec un compteur qui s’arrêtera lorsque vous ne jouerez pas. 10 heures, c’est donc suffisant pour avoir un aperçu des bases du titre, en sachant que vous ne pourrez explorer que Hagga Basin. Si, après cela, vous décidez d’acheter le jeu, vous pourrez transférer votre progression vers le titre complet. Notez d’ailleurs que le jeu est affiché sur Steam à -25% durant cette période.

Funcom fait donc tout pour relancer l’intérêt autour de son titre, qui lutte pour sa survie. Des versions consoles sont toujours prévues, mais aucune date de sortie précise n’a été annoncée pour le moment.