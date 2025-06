Comment voyager plus rapidement à travers Arrakis ? | Dune Awakening

Comment voyager plus rapidement à travers Arrakis ?

Dans Dune Awakening, si nous sommes contraints de progresser à pied pendant les premières heures de jeu, lorsque nous sommes encore cantonnés à la région sud du Bassin de Hagga, nous pouvons heureusement débloquer trois moyens de transport bien plus rapides et efficaces par la suite :

la moto des sables, le premier type de véhicules à crafter en jeu

le buggy, moins rapide mais plus résistant que la moto et surtout très utile pour maximiser l’exploitation des gisements de la planète

l’ornithoptère, seul engin volant du titre mais capable de répondre à divers besoins en fonction de celui que nous pilotons (exploration, combat ou transport).

Notez que chaque véhicule dispose de ses propres forces et faiblesses, requiert un chalumeau, des types et une certaine quantité de ressources pour pouvoir être fabriqué, nous demande d’en prendre soin en permanence (réparations, ravitaillement en carburant, protection contre les dégâts liés à l’usure…), et peut être « amélioré » en y ajoutant des pièces et/ou dépensant les Renseignements nécessaires à l’obtention des plans d’assemblage Mk 2, Mk 3, etc.

Le voyage rapide est-il présent en jeu ?

Comme dans bon nombre de productions en monde ouvert, oui, le MMORPG intègre également une mécanique de voyage rapide, en plus des véhicules listés précédemment. Attention cependant, il ne peut être utilisé qu’en passant par un Service de taxis en ornithoptère disponible à des endroits bien précis d’Arrakis (la boutique de la Marche du Griffon ou l’Enclume par exemple), coute des Solaris pour chaque course effectuée, et ne nous permet de rejoindre que deux lieux spécifiques à priori : Arrakeen, la forteresse principale des Atréides, et le Village Harkonnen.

N’hésitez pas à nous dire si ce guide vous a été utile, si vous voyez d’autres conseils à ajouter dedans, et à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Dune Awakening en passant notamment par notre Guide complet.