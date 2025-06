Quelles sont les classes disponibles ?

Il existe cinq classes différentes dans Dune Awakening :

Soldat (attaque et démolition)

Mentat (reconnaissance et stratégie)

Adepte du Bene Gesserit (maitrise physique et manipulation)

Maitre d’armes (combat rapproché)

Planétologue (exploration et survie)

Pour rappel, juste après avoir créé notre avatar, nous pouvons en choisir une parmi les quatre premières listées ci-dessus, la dernière ne pouvant être débloquée qu’en cours de partie.

Comment débloquer de nouvelles classes ?

Bien que nous soyons limités à une seule classe pendant les premières heures de jeu, le MMORPG nous permet de débloquer les autres, en plus de celle du Planétologue, en cours de partie. Pour y arriver, il nous suffit de localiser, discuter et accomplir les quêtes confiées par des PNJ spécifiques appelés « mentors ». Présents un peu partout sur Arrakis, ceux de base sont utiles pour déverrouiller les premiers échelons des compétences intégrées aux divers arbres de talents disponibles en jeu, tandis que les chevronnés nous donnent l’opportunité d’accéder à des aptitudes plus puissantes et/ou de renforcer celles déjà apprises bien entendu !

Quelle est la meilleure classe à apprendre ?

Sincèrement, il n’y en a pas à nos yeux. Cette réponse vous surprendra peut-être mais, contrairement à d’autres productions du même genre, le titre de Funcom nous laisse vraiment une très grande liberté dans l’évolution de notre personnage. Autrement dit, il est tout à fait possible de concevoir une build personnalisée centrée sur deux, trois, quatre, voire les cinq classes du jeu. Nos intérêts à l’idée d’acquérir telles classes et compétences qui y sont associées dépendent entièrement de la façon dont nous souhaitons et aimons progresser.

Comment fonctionne le système de compétences ?

Concrètement, chaque classe est composée de trois arbres de talents (la Lame, la Volonté et la Voie pour le Maitre d’armes par exemple) et chaque arbre rassemble des compétences diverses et variées « hiérarchisées » de la manière suivante : les Capacités, les Techniques et les Attributs. Si nous sommes restreints à trois Capacités et trois Techniques maximums à équiper, et ce quelque soit le nombre de classes déverrouillées, les Attributs font figure d’aptitudes passives ici.

Comment réassigner ses compétences ?

Gratuit à chaque utilisation mais possible uniquement toutes les 48h, nous pouvons réinitialiser et modifier nos arbres de compétences comme bon nous semble en utilisant la touche R de notre clavier ou en appuyant sur la flèche du bas de la croix directionnelle de notre manette, dans le cas où nous n’avons pas modifié les commandes par défaut du titre.

N’hésitez pas à nous dire si ce guide vous a été utile, si vous voyez d’autres conseils à ajouter dedans, et à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Dune Awakening en passant notamment par notre Guide complet.