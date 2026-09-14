Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 7.1 (Vesna, Vodyanitsa, deux personnages 5 étoiles gratuits…)

La Tsarine avance ses pions

Dans cette version 7.1 de Genshin Impact, vous aurez tout d’abord droit à une nouvelle quête d’Archon pour poursuivre votre voyage sur les terres gelées de Snezhnaya, l’occasion d’en apprendre un peu plus sur les motivations de la Tsarine qui restent énigmatiques depuis le tout début de l’aventure.

On voit également nos héros aux prises avec Ronova, déesse de la Mort, qui arrivera en tant que boss hebdomadaire, tandis que Rhinedottir viendra encore plus compliquer les choses.

Les bannières de la version 7.1

Pour cette mise à jour 7.1, deux nouveaux personnages 5 étoiles seront à découvrir, à commencer par Vesna, qui sera de type Anémo, avec une épée à une main. Elle sera particulièrement utile pour profiter de l’Astro dispersion, une réaction spéciale entre l’Anémo et le Cryo. Elle invoquera des épées qui viendront frapper l’ennemi, et elle aura surtout la particularité de pouvoir voler pour explorer plus facilement.

Vodyanitsa sera quant à elle de type Hydro, avec un catalyseur. Elle pourra se transformer en sirène et soigner votre groupe grâce à son chant, tout en réduisant les résistances Hydro et Cryo des adversaires, tout en augmentant les dégâts de la réaction Astrodispersion. Elle aussi dispose d’une mécanique de déplacement assez unique, mais cette fois-ci sur l’eau (et en dessous).

Vous pourrez invoquer Vesna et Vodyanitsa via la première bannière de la mise à jour 7.1. La seconde bannière mettra en avant Skirk et Escoffier.

Les événements de la version 7.1

Anniversaire oblige, on sera de retour à Liyue le temps du Festival de désilune, avec un événement principal qui proposera trois types de mini-jeux. Le premier prendra la forme d’une course où il faudra esquiver des obstacles en route ; le deuxième sera centré sur le combat avec pour objectif de faire le plus de dégâts possible tout en déployant certaines bannières ; et le dernier est tout simplement un casse-briques avec des améliorations à obtenir entre chaque round. Participer à tout cela permettra d’obtenir une nouvelle épée à une main 4 étoiles.

Autre événement, cette fois-ci à Snezhnaya, où vous participerez à de grandes batailles de boules de neige, notamment en compagnie d’autres personnes. À Natlan, vous pourrez aussi assister à un tournoi en misant sur votre équipe préférée, tout en analysant bien les chances de victoire de chacune.

Les récompenses anniversaire

Pour ce qui est des récompenses liées à l’anniversaire, attendez-vous à récupérer 10 voeux limités ainsi que 1 600 primo-gemmes, en plus d’autres objets in-game pour améliorer vos personnages.

Mais ce n’est pas tout. Cette année, vous pourrez choisir un personnage 5 étoiles gratuit parmi ceux présents dans la bannière standard, c’est-à-dire :

Jean

Mona

Diluc

Qiqi

Keqing

Tighnari

Dehya

Yumemizuki Mizuki

Avec les récents boosts de certains de ces personnages, ce n’est pas un mauvais cadeau, mais HoYoverse a décidé d’offrir un second personnage 5 étoiles ici, que vous avez peut-être moins de chance d’avoir déjà sur votre compte. Vous pourrez donc choisir l’un de ces personnages gratuitement après avoir terminé la quête d’Archon de la version 7.1 :

Sachez enfin qu’un programme spécial nommé « Projet : Express du nord » sera diffusé le 20 septembre prochain à 20 heures avec 16 courts-métrages réalisés par des fans qui viendront célébrer l’anniversaire du jeu.

Quand sortira la version 7.1 de Genshin Impact ?

La version 7.1 de Genshin Impact sera disponible dès le 23 septembre aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu quelques heures auparavant, et vous recevrez des primo-gemmes en compensation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.